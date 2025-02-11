УКР
Реактивні касетні снаряди GMLRS накривають лісосмугу із окупантами та технікою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване бойове використання реактивних снарядів GMLRS із касетним зарядом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі можа розгледіти три прильоти та вибухи суббоєприпасів

"Касетні GMLRS накривають лісосмугу зі скупченням о.с. росіян, місць їх дислокації та автомобілів у Донецькій області", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РСЗВ "HIMARS" накриває касетним боєприпасом кілька десятків окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автору респект не тільки за відео, а і за музикальний супровід симфонію №5 Бетховена. Ця симфонія відома під назвою "Алегро з вогнем" або Allegro con brio, тобто «швидко, з вогнем». Про неї Бетховен сказав: «Так доля стукає у двері».
Ось доля і стукнула кацапам по головах .
+8
Скільки ж там ослів завезли, що вони такі стежини натоптали?
Скільки ж там ослів завезли, що вони такі стежини натоптали?
"Следопит".Ф.Купер.
Та то таке. Бажаю бачити відео про звільнення окупованої території! Чи це непотрібно ні зеленим ні їх виборцям??
не *****
Автору респект не тільки за відео, а і за музикальний супровід симфонію №5 Бетховена. Ця симфонія відома під назвою "Алегро з вогнем" або Allegro con brio, тобто «швидко, з вогнем». Про неї Бетховен сказав: «Так доля стукає у двері».
Ось доля і стукнула кацапам по головах .
У І Світову війну французські газети, кожен день, виходили з "підзаголовком": "Гармат!!! Снарядів!!!" Зараз - ТЕ САМЕ!!!
Красиво
То , шо дохтур прописав ...
і все ж таки яка класна річ оці касетні **********!
Вольфрам їм у дупу!
Густо сіє українська артилерія. Змилуйтесь хлопці над матір'ю Смертю - вона тепер повинна збирати врожай усіх мертвих. А вона літня жінка😁
