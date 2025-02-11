Реактивні касетні снаряди GMLRS накривають лісосмугу із окупантами та технікою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване бойове використання реактивних снарядів GMLRS із касетним зарядом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі можа розгледіти три прильоти та вибухи суббоєприпасів.

"Касетні GMLRS накривають лісосмугу зі скупченням о.с. росіян, місць їх дислокації та автомобілів у Донецькій області", - йдеться у коментарі до відео.

