Сили Оборони України відновили положення у Піщаному. Ворог має просування на Донеччині та у Курській області, - DeepState. КАРТА
Сили оборони відновили положення у Піщаному Донецької області. Росіяни просунулися біля низки населених пунктів Донецької та Курської областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Сили Оборони України відновили положення у Піщаному. Ворог просунувся біля Свердлікового, Миколаїво-Дар'їного, Великої Новосілки, Водяного Другого, у Запоріжжі, Срібному та Андріївці", - йдеться в повідомленні.
Це у нас має бути так: вклинилась русня - зрада, вклинились до русні - зрада.
Русня вже постить відео з колонами наших полонених саме з цієї ділянки?
Знаю, скажете, що так і буде.
От тоді й будете стогнати з виглядом переможця.
Ну ви від цього і будете плясати.
Мовляв, нафантазував я.
Та на здоров'я.
З припущенням щодо навмисного загоняння нашого підрозділу нашими ж генералами в оточення (добре, не повне оточення) ви все-таки погодились.
Ну тобто коли русня заганяє свої підрозділи у таке ж саме оточення - це молодци, смєлость города бєрьот. Коли те саме роблять "хохли" - зрада зрадна, хлопців ні за що кладуть.
Вклінілісь в оборону протівніка - русскіє.
От і вся різниця, насправді.
У формулюванні.
Тобто якщо про нас - то у негативному ключі.
Чи я маю шукати по всьому цензору якісь інші ваші дописи, і поки всі не знайду і не вивчу, сюди повертатись права не маю.
Насправді це не важливо.
Важливі слова, що характеризують ситуацію.
Китайці нашу війну "кризою" називають. Не просто так. Китайці теж знають, який вплив мають формулювання на думки людей.
Це принципово по-різному сприймається.
Ви навіть не обрали нейтральне формулювання "небезпечний тактичний маневр".
Ні, обов'язково згадати оточення.
Оточення = українці. Вклинення = русня.
Так і напрацьовується умовний рефлекс: Україна - поразка, росія - перемога.
Але озвучена вами фантазія стосовно моєї орієнтації - це... нємножко скрєпно.
Були тут дві лесбійки у темі про реєстровані партнерства. Спочатку одна зареєструвалась, потім подруга підтягнулась без запрошення, першу захищати. То ви теж, того, а?
Респект доктору Д.Войцеховскому.