УКР
Новини
Сили Оборони України відновили положення у Піщаному. Ворог має просування на Донеччині та у Курській області, - DeepState. КАРТА

Сили оборони відновили положення у Піщаному Донецької області. Росіяни просунулися біля низки населених пунктів Донецької та Курської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Сили Оборони України відновили положення у Піщаному. Ворог просунувся біля Свердлікового, Миколаїво-Дар'їного, Великої Новосілки, Водяного Другого, у Запоріжжі, Срібному та Андріївці", - йдеться в повідомленні.

Карти DeepState
+4
Якраз хотів писати... Маневр не зовсім зрозумілий, але з нашим генералітетом цілком можливо, що "випадково" завели підрозділ в оточення
11.02.2025 11:30 Відповісти
+4
Коли рівно те саме раз за разом робить русня по відношенню до нашої лінії оборони, у них в пабліках ніякої зради немає, навпаки.
Це у нас має бути так: вклинилась русня - зрада, вклинились до русні - зрада.
11.02.2025 11:44 Відповісти
+2
Карта з Пісчаним дуже цікава. Виходить, що не просто відновили положення, а зайшли в оперативне оточення.
11.02.2025 11:24 Відповісти
Карта з Пісчаним дуже цікава. Виходить, що не просто відновили положення, а зайшли в оперативне оточення.
11.02.2025 11:24 Відповісти
Якраз хотів писати... Маневр не зовсім зрозумілий, але з нашим генералітетом цілком можливо, що "випадково" завели підрозділ в оточення
11.02.2025 11:30 Відповісти
Однозначно.
11.02.2025 12:00 Відповісти
Коли рівно те саме раз за разом робить русня по відношенню до нашої лінії оборони, у них в пабліках ніякої зради немає, навпаки.
Це у нас має бути так: вклинилась русня - зрада, вклинились до русні - зрада.
11.02.2025 11:44 Відповісти
Кацапи роблять "трівно те саме" бо мають ресурс. В нас того ресурсу нема тому Ваші, а не мої слова про зраду абсолю логічні.
11.02.2025 12:09 Відповісти
Тобто працює презумпція "позитивної росії". Все, що робить росія - за замовчанням правильно і добре для неї. Все, що робить Україна - відповідно, неправильно і на шкоду Україні.
11.02.2025 12:22 Відповісти
Як що Вам такий термін подобається, хай буде по Вашому. Мене більше цікафлять факти, а не маніпулювання ними.
11.02.2025 13:09 Відповісти
А наші вже потрапили у повне оточення?
Русня вже постить відео з колонами наших полонених саме з цієї ділянки?
Знаю, скажете, що так і буде.
От тоді й будете стогнати з виглядом переможця.
11.02.2025 13:14 Відповісти
Я щось писав про ПОВНЕ ОТОЧЕННЯ? Уважніше будьте і не фантазуйте.
11.02.2025 13:17 Відповісти
Ви ж вище цілком погодились з Сергієм, що наші генерали завели підрозділ в оточення.
11.02.2025 13:21 Відповісти
Де, в якому місці? Якщо Вам не важко знайдіть і покажіть мені.
11.02.2025 13:31 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3535089/d5841ae3-c668-447e-b0aa-4f469863cb90
11.02.2025 13:32 Відповісти
Не морочте мені голову. Навіщо мені посилання на весь базар? Знайдіть мою цитату про ПОВНЕ ОТОЧЕННЯ скопіюйте і покажіть мені. Чи це для Вас надскладне завдання?
11.02.2025 14:06 Відповісти
Про повне оточення немає, про лише про оточення є.
Ну ви від цього і будете плясати.
Мовляв, нафантазував я.
Та на здоров'я.
З припущенням щодо навмисного загоняння нашого підрозділу нашими ж генералами в оточення (добре, не повне оточення) ви все-таки погодились.
Ну тобто коли русня заганяє свої підрозділи у таке ж саме оточення - це молодци, смєлость города бєрьот. Коли те саме роблять "хохли" - зрада зрадна, хлопців ні за що кладуть.
11.02.2025 14:11 Відповісти
Принципово не читаю демагогію і чиїсь фантазії. Облегшу Вам на діалог. Ось мій допис: "Карта з Пісчаним дуже цікава. Виходить, що не просто відновили положення, а зайшли в оперативне оточення". А тепер залиште свої фантазії і можете "плясати" від мого фактичного допису.
11.02.2025 14:28 Відповісти
зайшли в оперативне оточення - хохли
Вклінілісь в оборону протівніка - русскіє.
От і вся різниця, насправді.
У формулюванні.
11.02.2025 14:35 Відповісти
До речі, на відміну від Вас я не вживаю терміни "хохли", зрада про ПОВНЕ ОТОЧЕННЯ я теж не писав. Якщо Вам подобається така темінологія, користуйтеся, поширюйте її. Мене це не турбує як і Ваші фантазії.
11.02.2025 14:56 Відповісти
Зате вживаєте "оперативне оточення" замість "вклинення у ворожу оборону".
Тобто якщо про нас - то у негативному ключі.
11.02.2025 15:05 Відповісти
Читайте всі мої дописи уважно, не висмикуйте з контексту і не приписуйте мені того чого я не писав. Мені Ваші фантазії не цікаві.
11.02.2025 15:16 Відповісти
Тобто не ви там про "оперативне оточення" писали?
Чи я маю шукати по всьому цензору якісь інші ваші дописи, і поки всі не знайду і не вивчу, сюди повертатись права не маю.
Насправді це не важливо.
Важливі слова, що характеризують ситуацію.
Китайці нашу війну "кризою" називають. Не просто так. Китайці теж знають, який вплив мають формулювання на думки людей.
11.02.2025 15:24 Відповісти
Можете робити все що завгодно але якщо є мізки просто прослідіть ланцюжок дописів. Це важко?
11.02.2025 15:47 Відповісти
Це не скасовує того, що там, де русня б сказала "вклінілісь в оборону протівніка" ви сказали "зайшли в оперативне оточення".
Це принципово по-різному сприймається.
Ви навіть не обрали нейтральне формулювання "небезпечний тактичний маневр".
Ні, обов'язково згадати оточення.
Оточення = українці. Вклинення = русня.
Так і напрацьовується умовний рефлекс: Україна - поразка, росія - перемога.
11.02.2025 15:55 Відповісти
Мене не цікавлять Ваша демагогія і фантазії. Може Ви захоплюєтися чужими фантазіями? Ось Вам мої фантазії: Ви не просто демагог і фантазер, Ви панікер, шизофренік і гомосексуаліст. Можете не заперечувати, все одно Ви мене не переконаєте.
11.02.2025 16:50 Відповісти
І не збираюсь переконувати.
Але озвучена вами фантазія стосовно моєї орієнтації - це... нємножко скрєпно.
11.02.2025 16:59 Відповісти
ти на свою скрєпну демагогію увагу зверни... причепа.
11.02.2025 17:51 Відповісти
Ви що, партнери?
Були тут дві лесбійки у темі про реєстровані партнерства. Спочатку одна зареєструвалась, потім подруга підтягнулась без запрошення, першу захищати. То ви теж, того, а?
11.02.2025 17:58 Відповісти
Не скрепніше ніж Ваша демагогія.
11.02.2025 19:05 Відповісти
Не чіпляйся до мужиків пратівний.
11.02.2025 19:06 Відповісти
Диагноз "зрадофилия-шизофрения" поставлен очень правильно.

Респект доктору Д.Войцеховскому.
11.02.2025 20:33 Відповісти
А шо контрнаступ на курщині,усьо?
11.02.2025 13:07 Відповісти
