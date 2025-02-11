Сили Оборони України відновили положення у Піщаному. Ворог має просування на Донеччині та у Курській області, - DeepState. КАРТА

Сили оборони відновили положення у Піщаному Донецької області. Росіяни просунулися біля низки населених пунктів Донецької та Курської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Сили Оборони України відновили положення у Піщаному. Ворог просунувся біля Свердлікового, Миколаїво-Дар'їного, Великої Новосілки, Водяного Другого, у Запоріжжі, Срібному та Андріївці", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На околицях Великої Новосілки тривають бої, - ОСУВ "Хортиця"











