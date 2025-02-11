УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9553 відвідувача онлайн
Новини
496 3

Кордон з Білоруссю: ситуація стабільна, формування ударних угрупувань ворога не фіксується, - ДПСУ

Загроз з боку Білоруссю не фіксується

На кордоні з Білоруссю ситуація за останній період не змінилася. Прикордонники не відмічають якихось нестандартних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Загалом ситуація на цьому відтинку нашого кордону не змінилася за останній період і, на щастя, якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону ми не відмічаємо. Також ми не фіксуємо, щоб відбувалося переміщення чи то техніки, чи особового складу з різних підрозділів армії Білорусі в безпосередній близькості до нашого кордону", - повідомив Демченко.

Водночас він зауважив, що задача української розвідки уважно стежити за найменшими змінами, які можуть відбуватись по лінії кордону.

"Цей напрямок для нас, як і раніше, залишається загрозливим. Цей напрямок для нас є також пріоритетним для того, щоб нарощувати оборонні можливості безпосередньо по лінії кордону, зокрема, проводячи інженерне укріплення", - зазначив речник.

Нагадаємо, днями прикордонники повідомили, що російська авіація наростила удари з авіації в межах Чернігівської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники завдали вогневих уражень по окопних лініях, бліндажах, траншеях, складах з боєкомплектом росіян. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (8080) Держприкордонслужба ДПСУ (6435) кордон (4925)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
формування ударних угрупувань ворога не фіксується Джерело: https://censor.net/ua/n3535096
пам'ятаю ці слова Рєзнікова трирічної давнини...
показати весь коментар
11.02.2025 11:40 Відповісти
усе завдяки близьким стосункам віслюка із пюрером ще із часів купівлі їхньої електрики, бітума та т.п. в обмін на рятування вагнеровців...
показати весь коментар
11.02.2025 11:46 Відповісти
це сиквел "жрите шашлики зеленського?"
показати весь коментар
11.02.2025 12:43 Відповісти
 
 