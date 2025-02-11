Кордон з Білоруссю: ситуація стабільна, формування ударних угрупувань ворога не фіксується, - ДПСУ

На кордоні з Білоруссю ситуація за останній період не змінилася. Прикордонники не відмічають якихось нестандартних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Загалом ситуація на цьому відтинку нашого кордону не змінилася за останній період і, на щастя, якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону ми не відмічаємо. Також ми не фіксуємо, щоб відбувалося переміщення чи то техніки, чи особового складу з різних підрозділів армії Білорусі в безпосередній близькості до нашого кордону", - повідомив Демченко.

Водночас він зауважив, що задача української розвідки уважно стежити за найменшими змінами, які можуть відбуватись по лінії кордону.

"Цей напрямок для нас, як і раніше, залишається загрозливим. Цей напрямок для нас є також пріоритетним для того, щоб нарощувати оборонні можливості безпосередньо по лінії кордону, зокрема, проводячи інженерне укріплення", - зазначив речник.

Нагадаємо, днями прикордонники повідомили, що російська авіація наростила удари з авіації в межах Чернігівської області.

