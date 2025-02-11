Нацгвардійці бригади "Рубіж" знищують штурмову групу окупантів на сіверському напрямку. ВIДЕО
Нацгвардійці бригади "Рубіж" знищили на сіверському напрямку ворожу штурмову групу, до якої входило приблизно десяток окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Практично всіх піхотинців противника було знищено бійцями 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Нацгвардії "Рубіж", - йдеться у коментарі до запису.
Знову кучно пішли, потвори... Ще й куряву підняли взимку....
МО, ***** робить якусь реформу лінії дронів, і в той самий час всі без винятку бригади, благають дати цих самих бронів бо їх нема.
то як назвати дії МО та влади???диверсія, саботаж чи зрада?????
чи я чогось не розумію????
воїни просять дронів,!!!!!
хай ще вимагають звіт за патрони....
а батьків загиблих хай примусять здати отримане майно.
а чому ні?????
дно пробито вже давно.
далі прірва!!!!