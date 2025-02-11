УКР
Нацгвардійці бригади "Рубіж" знищують штурмову групу окупантів на сіверському напрямку. ВIДЕО

Нацгвардійці бригади "Рубіж" знищили на сіверському напрямку ворожу штурмову групу, до якої входило приблизно десяток окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Практично всіх піхотинців противника було знищено бійцями 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Нацгвардії "Рубіж", - йдеться у коментарі до запису.

армія рф (18780) війна (1487) знищення (8285) Національна гвардія (1648) бій (206)
+22
можна дивитись безкінечно...🤙
11.02.2025 11:51 Відповісти
+11
Так, теж не встигаю насолодитися((((
Знову кучно пішли, потвори... Ще й куряву підняли взимку....
11.02.2025 12:05 Відповісти
+10
гарне кіно, але на філіжанку кави треба давати хоча би пять хвилин, а не оце сорок секунд.
11.02.2025 12:01 Відповісти
для тих, хто хоче все ж допити свою каву з почуттям глибокого задоволення - крайній https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1imhcoo/ukraines_birds_of_madyar_414th_marine_strike_uav/ 29-й випуск "13 ********"
11.02.2025 12:05 Відповісти
але коли видно на скільки ефективні дрони проти такої тактики війни, (малі штурмові групи)
МО, ***** робить якусь реформу лінії дронів, і в той самий час всі без винятку бригади, благають дати цих самих бронів бо їх нема.
то як назвати дії МО та влади???диверсія, саботаж чи зрада?????
чи я чогось не розумію????
воїни просять дронів,!!!!!
11.02.2025 12:29 Відповісти
розказав військовий, що простяь дрони не тому. що немає від МО, є, але щоб витратити одного дрона, то задовбешся писаити документи, звітуватися, і по сто раз переписувати, а щось не сподобається,, то і статтю впаяють, а за волонетерські звітуватись перед МО не треба, використав той добре.
11.02.2025 20:04 Відповісти
то це один хрен що їх нема.....
хай ще вимагають звіт за патрони....
а батьків загиблих хай примусять здати отримане майно.
а чому ні?????
дно пробито вже давно.
далі прірва!!!!
11.02.2025 21:26 Відповісти
а як той дрон осліп? московити зі собою реб несли?
11.02.2025 12:37 Відповісти
А мав показувати й після вибуху?
11.02.2025 13:29 Відповісти
якось зависоко і заскоро він вибухнув...
11.02.2025 14:42 Відповісти
Ніт. Він перестав транслювати сигнал за мить до фінальної атаки.
11.02.2025 14:50 Відповісти
Придурок у маскхалаті біжить по жовтій траві, а дебіли у камуфляжі залягли на засніженій дорозі. Логіка.
11.02.2025 13:13 Відповісти
так то ж кацапи
11.02.2025 20:05 Відповісти
Один даже листовки успел разбросать
11.02.2025 17:34 Відповісти
 
 