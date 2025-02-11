Нацгвардійці бригади "Рубіж" знищують штурмову групу окупантів на сіверському напрямку. ВIДЕО

Нацгвардійці бригади "Рубіж" знищили на сіверському напрямку ворожу штурмову групу, до якої входило приблизно десяток окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Практично всіх піхотинців противника було знищено бійцями 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Нацгвардії "Рубіж", - йдеться у коментарі до запису.

