КНДР передала Росії 200 одиниць артилерії та боєприпаси, - Міноборони Південної Кореї

Північна Корея передала Росії 200 одиниць далекобійної артилерії, а також понад 11 000 військовослужбовців, ракети та велику кількість боєприпасів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Південної Кореї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

"Північна Корея надала близько 11 000 військовослужбовців, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів, й існує можливість того, що Північ додатково надасть війська, зброю та боєприпаси", - зазначив представник міністерства під час брифінгу для парламентського комітету з оборони.

У Міністерстві оборони Південної Кореї висловили припущення, що в 2025 році Північна Корея посилить зусилля щодо виготовлення сучасної зброї в рамках п'ятирічного плану, зокрема, йдеться про атомні підводні човни, супутники-шпигуни та твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.

"Щодо відносин Північної Кореї зі Сполученими Штатами, міністерство заявило, що Пхеньян, схоже, намагається створити сприятливі обставини для переговорів з Вашингтоном за допомогою жорсткої риторики і провокацій", - пише видання.

Як повідомляється, загострення відносин з Північною Кореєю, ймовірно, продовжиться через її провокаційні дії, включаючи ракетні випробування та демонстрацію візиту Кім Чен Ина на базу з виробництва ядерних матеріалів. У відповідь на можливу пропозицію відновити відносини від президента США Дональда Трампа, Пхеньян поки що не реагував.

Раніше повідомллося, що у 2024 році Північна Корея відправила тисячі своїх робітників у Росію попри резолюцію Ради безпеки ООН проти Пхеньяна, що забороняє це робити.

