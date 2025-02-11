УКР
Окупаційна влада тисне на українську молодь через лекції про "екстремізм" на ТОТ, - ЦНС

Окупанти тиснуть на молодь на ТОТ

Російська окупаційна адміністрація використовує "боротьбу з екстремізмом" для тиску на молодь на тимчасово окупованих територіях України, проводячи ідеологічні заходи в школах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини проведено низку заходів у місцевих школах, мета яких - нав’язати ідеї страху та підкорити молодь окупаційному режиму.

Зокрема, у Мелітополі російські загарбники організували "лекцію" для учнів місцевої школи, де під виглядом боротьби з тероризмом нав’язували ідеї про "загрози екстремізму", підтримувану Росгвардією. Подібні заходи також мали місце в Генічеському районі, де окупаційна поліція пояснювала дітям, які висловлювання можуть вважатися "екстремістськими" згідно з російським законодавством.

У ЦНС повідомляють, що під термінами "тероризм" і "екстремізм" приховується будь-який прояв незгоди з окупаційним режимом. Так, участь в українському Русі опору, підтримка України чи навіть невдоволення діями загарбників може бути трактоване як "злочин".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіки на ТОТ уникають працевлаштування через загрозу мобілізації, - ЦНС

окупація (6863) Росгвардія (102) Центр національного спротиву (856)
За те на не окупованих територіях пи*дять, що кому в голову збреде і ніби так і треба...
показати весь коментар
11.02.2025 13:25 Відповісти
всім кому у 1991 році було 16-25 років, дитинство молодість провели під тиском сов'єтської системи. набагато важкої, ніж зараз кацапська.
і нічого.
виросли, не втратили свої корні. пам'ятаємо що ми українці, хоча треба було відремонтувати свій мозок і почати розмовляти рідною мовою.
так шо...
цнс, це бюджетна організація за українські гроші? зарплатня своєчасно виплачується? премії, все таке, в повному обсязі?
показати весь коментар
11.02.2025 13:48 Відповісти
То був наївний час, кінець 80-х, 90-ті. А тепер молодь нікому не вірить, бо занадто багато брехні.
показати весь коментар
11.02.2025 13:55 Відповісти
Далеко не всі порозумнійшали... Багато з того покоління совкодрочерів і "какая разніца"...
Пропаганда не проходе безслідно, особливо для 73%...
показати весь коментар
11.02.2025 14:27 Відповісти
А от цікаво, там бувші вкраїнчики так само на військомати п...ть чи зразу під статтю про екстремізм влітають.
показати весь коментар
11.02.2025 14:45 Відповісти
Вкраїнчики нє винні!!! Вони хотіли до вишів ходити....
показати весь коментар
11.02.2025 15:00 Відповісти
 
 