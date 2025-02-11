Окупаційна влада тисне на українську молодь через лекції про "екстремізм" на ТОТ, - ЦНС
Російська окупаційна адміністрація використовує "боротьбу з екстремізмом" для тиску на молодь на тимчасово окупованих територіях України, проводячи ідеологічні заходи в школах.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини проведено низку заходів у місцевих школах, мета яких - нав’язати ідеї страху та підкорити молодь окупаційному режиму.
Зокрема, у Мелітополі російські загарбники організували "лекцію" для учнів місцевої школи, де під виглядом боротьби з тероризмом нав’язували ідеї про "загрози екстремізму", підтримувану Росгвардією. Подібні заходи також мали місце в Генічеському районі, де окупаційна поліція пояснювала дітям, які висловлювання можуть вважатися "екстремістськими" згідно з російським законодавством.
У ЦНС повідомляють, що під термінами "тероризм" і "екстремізм" приховується будь-який прояв незгоди з окупаційним режимом. Так, участь в українському Русі опору, підтримка України чи навіть невдоволення діями загарбників може бути трактоване як "злочин".
