Окупаційна влада тисне на українську молодь через лекції про "екстремізм" на ТОТ, - ЦНС

Російська окупаційна адміністрація використовує "боротьбу з екстремізмом" для тиску на молодь на тимчасово окупованих територіях України, проводячи ідеологічні заходи в школах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини проведено низку заходів у місцевих школах, мета яких - нав’язати ідеї страху та підкорити молодь окупаційному режиму.

Зокрема, у Мелітополі російські загарбники організували "лекцію" для учнів місцевої школи, де під виглядом боротьби з тероризмом нав’язували ідеї про "загрози екстремізму", підтримувану Росгвардією. Подібні заходи також мали місце в Генічеському районі, де окупаційна поліція пояснювала дітям, які висловлювання можуть вважатися "екстремістськими" згідно з російським законодавством.

У ЦНС повідомляють, що під термінами "тероризм" і "екстремізм" приховується будь-який прояв незгоди з окупаційним режимом. Так, участь в українському Русі опору, підтримка України чи навіть невдоволення діями загарбників може бути трактоване як "злочин".

