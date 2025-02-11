Польське головування в ЄС: 16-й пакет санкцій проти РФ буде запроваджено до 24 лютого, у квітні Україна отримає 1,9 млрд євро із заморожених російських активів

Європейський Союз планує ухвалити 16-й пакет санкцій проти Росії до третьої річниці від початку російської агресії РФ проти України, тобто до 24 лютого. Вже у квітні Україні має надійти другий транш із заморожених російських активів у розмірі 1,9 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр з питань європейських справ Польщі, яка зараз головує в Європейському союзі, Адам Шлапка під час виступу в Європейському парламенті в межах пленарного засідання в частині, присвяченій третій річниці початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Ми використовуємо надзвичайні доходи, отримані від заморожених російських активів, щоб допомогти Україні в самообороні та відбудові. Перший транш у розмірі 1,5 млрд євро був виділений минулого літа, а другий транш у розмірі 1,9 млрд євро надійде в квітні. Крім того, ЄС підписався на кредит G7 для України, де ми є основним вкладником. І наша підтримка триває. Лише цього року підтримка ЄС бюджету України становить понад 30 мільярдів євро", - розповів він.

Шлапка також запевнив, що 16-й пакет обмежувальних заходів буде ухвалений "до третьої річниці вторгнення Росії".

Він нагадав, що ЄС "не лише рішуче засудив агресію Росії, але й надав Україні та її народу безпрецедентний рівень політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки".

"За останні три роки ЄС та його країни-члени надали близько 134 млрд євро на підтримку України та її народу. Це включає понад 67 млрд євро фінансової, економічної та гуманітарної підтримки, понад 38 млрд євро військової підтримки та близько 70 млрд євро підтримки біженців у межах ЄС", - зазначив він.

За його словами, наслідки цієї війни виходять далеко за межі України, адже "загарбницька війна Росії є прямою загрозою Європі та ширшій міжнародній системі", що причинило поляризацію міжнародних відносин, підірвало заснований на правилах міжнародний порядок і спричинило глобальну кризу, особливо щодо продуктів харчування та енергії.

Водночас міністр зауважив, що "незважаючи на виклики, спричинені загарбницькою війною з боку Росії, реформаторський прогрес України після початку переговорів про вступ заслуговує на похвалу".

"Ми продовжуємо підтримувати Україну в її зусиллях. Сьогодні дозвольте мені ще раз підтвердити нашу непохитну підтримку України та її народу стільки, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно. Україна має перемогти. Слава Україні!" - додав Шлапка.