З російської окупації повернули чотирьох дітей
Чотирьох дітей вдалося повернути з російської окупації.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"17-річний хлопець відкрито протистояв русифікації, демонструючи незламну відданість Україні не дивлячись на загрозу життю. 15-річним двійнятам завдяки мужності та стійкості дідуся вдалось уникнути примусового навчання в російських школах, просочених пропагандою. А над 10-річним хлопчиком, який втратив батьків під час обстрілу, нависла загроза опинитися в дитячому будинку, проте його бабусі вдалось врятувати онука", - йдеться в повідомленні.
