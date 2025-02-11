Підтримала РФ та збирала кошти для рашистів: до 12 років тюрми засудили колишню українську сумоїстку Давидко

Колишню українську спортсменку та багаторазову чемпіонку Європи та світу із сумо Ольгу Давидко, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної РФ, засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У суді прокурори довели, що у 2023 році засуджена заснувала та очолила волонтерський рух в окупованому Криму.

"Вона проводила численні збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців рф, які вели бойові дії проти України, у тому числі, у місті Бахмут. При цьому, інформацію та звіти про збори коштів "волонтерка" поширювала у Telegram-каналі та на особистих сторінках у соціальних мережах.

Засуджена неодноразово виступала у пропагандистських медіа, транслюючи проросійські наративи в інформаційний простір Криму. Зокрема, заявляла про необхідність допомоги армії рф у проведенні так званої "сво" та "захисту півострова від ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Колишню українську спортсменку з Криму визнано винною у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

