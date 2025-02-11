УКР
Підтримала РФ та збирала кошти для рашистів: до 12 років тюрми засудили колишню українську сумоїстку Давидко

Ольгу Давидко засудили до 12 років тюрми за пособництво РФ

Колишню українську спортсменку та багаторазову чемпіонку Європи та світу із сумо Ольгу Давидко, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної РФ, засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У суді прокурори довели, що у 2023 році засуджена заснувала та очолила волонтерський рух в окупованому Криму.

Читайте також: У РФ створили спеціальний загін "Союз" для залучення спортсменів до війни проти України, - ЦНС

"Вона проводила численні збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців рф, які вели бойові дії проти України, у тому числі, у місті Бахмут. При цьому, інформацію та звіти про збори коштів "волонтерка" поширювала у Telegram-каналі та на особистих сторінках у соціальних мережах.

Засуджена неодноразово виступала у пропагандистських медіа, транслюючи проросійські наративи в інформаційний простір Криму. Зокрема, заявляла про необхідність допомоги армії рф у проведенні так званої "сво" та "захисту півострова від ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Колишню українську спортсменку з Криму визнано винною у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Читайте: Срібний призер Олімпіади-2024 Ковтун змінює спортивне громадянство: планує представляти Хорватію

Топ коментарі
+18
Вона ідеальна пара для Стефанчука
показати весь коментар
11.02.2025 15:12 Відповісти
+17
Чому не позбавити громадянства? Демократія не дозволяє? Ця тварина з паспортом України при нагоді поїде біженкою до ЕС чи США і непогано прилаштується. Як багато хитрожопих з днр, лнр, криму з початком війни раптово виявили у себе укранський пашпорт і відчули себе українцями. Гуляють по европам, отримуючи гроші.
показати весь коментар
11.02.2025 15:22 Відповісти
+15
показати весь коментар
11.02.2025 15:19 Відповісти
Мабуть мізки жиром запливли
показати весь коментар
11.02.2025 15:12 Відповісти
і цицки не виросли а це для жінки психічна травма !
показати весь коментар
11.02.2025 15:14 Відповісти
Вона ідеальна пара для Стефанчука
показати весь коментар
11.02.2025 15:12 Відповісти
- Ку!
показати весь коментар
11.02.2025 15:26 Відповісти
У нього теща ще більша, а він у неї живе. Так шо не получиться...
показати весь коментар
11.02.2025 15:51 Відповісти
Кажуть в неї 14 сосків.
показати весь коментар
11.02.2025 15:13 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 15:19 Відповісти
Свиня свійська - Зубів 44, в тому числі 4 сильно розвинених ікла. Кінцівки чотирипалі. Вим'я має 14 сосків, розташованих у 2 ряди. Волосяний покрив рідкісний, грубий, переважно з щетини. Шлунок простий, однокамерний. Тварини всеїдні, харчуються рослинною і тваринною їжею.
За деякими анатомічним і фізіологічним параметрам свині дуже близькі людині, з цієї причини їх використовують у медичних і дослідницьких цілях.
показати весь коментар
11.02.2025 15:22 Відповісти
Воістину, спорт - це краса!
показати весь коментар
11.02.2025 15:14 Відповісти
Навіщо, хай оце ху...лостан годує, за 12 років вона стільки збитків нанесе
показати весь коментар
11.02.2025 15:16 Відповісти
тепер буде 12 років "тримати" зону.
показати весь коментар
11.02.2025 15:19 Відповісти
а, нє... встигла таки на росію здриснути, хай її діабет доб'є.
показати весь коментар
11.02.2025 15:21 Відповісти
Не ЗСУ тіки!!!
показати весь коментар
11.02.2025 15:25 Відповісти
Да там й серце з печінкою добити можуть
показати весь коментар
11.02.2025 15:37 Відповісти
засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна

А вона це точно помітить?
показати весь коментар
11.02.2025 15:19 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 15:20 Відповісти
Her boyfriend reaction

показати весь коментар
11.02.2025 15:22 Відповісти
Чому не позбавити громадянства? Демократія не дозволяє? Ця тварина з паспортом України при нагоді поїде біженкою до ЕС чи США і непогано прилаштується. Як багато хитрожопих з днр, лнр, криму з початком війни раптово виявили у себе укранський пашпорт і відчули себе українцями. Гуляють по европам, отримуючи гроші.
показати весь коментар
11.02.2025 15:22 Відповісти
бидло з промитими ватними мізками, причому 1000% це бидло в тому числі дуже ********* дивитися 95 квартал та сватів, реготало з "України порноактриси", з "сєньйора Голодомора"...
показати весь коментар
11.02.2025 15:23 Відповісти
От чом стехванчук (свинчук?)) ще не впорав? Хромосома б була гарна та тавста)))
показати весь коментар
11.02.2025 15:28 Відповісти
А воно каже: "Ну і чьо?"
показати весь коментар
11.02.2025 15:50 Відповісти
Хотілося написати "Свиня поросна". Але ніт. Ялова.
показати весь коментар
11.02.2025 15:52 Відповісти
На ній можна в гольф грати.
показати весь коментар
11.02.2025 18:29 Відповісти
 
 