Вночі росіяни атакували безпілотником село на Чернігівщині: пошкоджено приватні будинки. ФОТО
Сьогодні вночі, 11 лютого, російські війська вдарили безпілотником по селу в Чернігівському районі Чернігівської області, унаслідок чого пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі росіяни атакували ударним безпілотником околицю одного з сіл району. Внаслідок вибуху зазнали пошкоджень приватні будинки місцевих мешканців – вибиті вікна, понівечено двері, стіни, дахи", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, унаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнала опора лінії електромереж.
Повідомляється, що люди не постраждали.
