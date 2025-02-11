Вночі росіяни атакували безпілотником село на Чернігівщині: пошкоджено приватні будинки. ФОТО

Сьогодні вночі, 11 лютого, російські війська вдарили безпілотником по селу в Чернігівському районі Чернігівської області, унаслідок чого пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі росіяни атакували ударним безпілотником околицю одного з сіл району. Внаслідок вибуху зазнали пошкоджень приватні будинки місцевих мешканців – вибиті вікна, понівечено двері, стіни, дахи", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнала опора лінії електромереж.

Повідомляється, що люди не постраждали.



