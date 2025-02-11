УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини
843 0

Вночі росіяни атакували безпілотником село на Чернігівщині: пошкоджено приватні будинки. ФОТО

Атака на Чернігівщину 11 лютого

Сьогодні вночі, 11 лютого, російські війська вдарили безпілотником по селу в Чернігівському районі Чернігівської області, унаслідок чого пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі росіяни атакували ударним безпілотником околицю одного з сіл району. Внаслідок вибуху зазнали пошкоджень приватні будинки місцевих мешканців – вибиті вікна, понівечено двері, стіни, дахи", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти активізували авіаудари у межах Чернігівської області - Держприкордонслужба

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнала опора лінії електромереж.

Повідомляється, що люди не постраждали.

Атака на Чернігівщину 11 лютого
Атака на Чернігівщину 11 лютого

Автор: 

обстріл (30991) Чернігівська область (1052) Чернігівський район (69)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 