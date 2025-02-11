Заступник глави МЗС Угорщини Модьор приїхав до Києва вимагати пояснень про "наклепницьку кампанію"

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор прибув до Києва з вимогою пояснень щодо нібито "наклепницької кампанії" проти Угорщини, яку, за твердженнями угорських спецслужб, підтримує Україна.

Про це угорський дипломат заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hirado.

За його словами, кампанія має на меті підірвати міжнародний імідж прем’єра Віктора Орбана та здатність Угорщини відстоювати свої інтереси.

"Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини", - заявив Модьор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвійському депутату Колсу, який послав росіян на засіданні ПА ОБСЄ, погрожують судом

Як зазначається, минулого тижня лідер фракції правлячої партії "Фідес" Мате Кочиш заявив, що Україна нібито витратила "чималі кошти" на кампанію з дискредитації Орбана.

Модьор наголосив, що якщо Київ дійсно фінансує інформаційні операції проти угорського уряду, це слід розцінювати як "удар у спину".

"Очевидно, що таке грубе зовнішнє втручання у внутрішньополітичні відносини Угорщини не може залишитися без жорсткої відповіді. Мета моєї нинішньої поїздки до Києва - вимагати від українського керівництва пояснень з усього, що відбувається, а у разі відсутності пояснень - описати можливу реакцію Угорщини", – заявив Модьор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив депутатів опозиції у підготовці державного перевороту і наголосив, що чинна влада "буде готова до всього, особливо до можливого "Майдану".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан може програти на виборах 2026 року через економічні проблеми в Угорщині, - Reuters