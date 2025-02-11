УКР
Заступник глави МЗС Угорщини Модьор приїхав до Києва вимагати пояснень про "наклепницьку кампанію"

Угорщина

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор прибув до Києва з вимогою пояснень щодо нібито "наклепницької кампанії" проти Угорщини, яку, за твердженнями угорських спецслужб, підтримує Україна.

Про це угорський дипломат заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hirado.

За його словами, кампанія має на меті підірвати міжнародний імідж прем’єра Віктора Орбана та здатність Угорщини відстоювати свої інтереси.

"Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини", - заявив Модьор.

Як зазначається, минулого тижня лідер фракції правлячої партії "Фідес" Мате Кочиш заявив, що Україна нібито витратила "чималі кошти" на кампанію з дискредитації Орбана.

Модьор наголосив, що якщо Київ дійсно фінансує інформаційні операції проти угорського уряду, це слід розцінювати як "удар у спину". 

"Очевидно, що таке грубе зовнішнє втручання у внутрішньополітичні відносини Угорщини не може залишитися без жорсткої відповіді. Мета моєї нинішньої поїздки до Києва - вимагати від українського керівництва пояснень з усього, що відбувається, а у разі відсутності пояснень - описати можливу реакцію Угорщини", – заявив Модьор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив депутатів опозиції у підготовці державного перевороту і наголосив, що чинна влада "буде готова до всього, особливо до можливого "Майдану".

Угорщина (2483) наклеп (48)
+21
А заборона транзиту через свої ***** військової допомоги Україні це не удар у спину?
11.02.2025 15:59 Відповісти
+20
Коли у тебе маленький та м'який модьор, яких пояснень ти можеш вимагати, га?
11.02.2025 15:54 Відповісти
+19
11.02.2025 15:58 Відповісти
«Ви вже убіти, Мадьорчик!» (с)
11.02.2025 15:52 Відповісти
сученное отребье эти цыгане - венгры - мадьяры.... вас сученных надо бы во имя Исторической справедливости (цитируя путина) отправить бы на Урал на Истерическую уродину откуда вы пролезли в Европу......
11.02.2025 16:16 Відповісти
я не понял--а зачем этого ублюдка вообще пустили в Украину и с ним кто то ещё встречался и слушал бредни кретина??? сказали ему просто по какому курсу и чего там следовать и пояснили-- что он нежелательная особа в Украине.. нафиг с каким то поцем еще иметь какие то разговоры???
11.02.2025 16:19 Відповісти
Обь їхня мать і на цю річку до їх предків - хантів і мансів їх і треба відправити.
11.02.2025 16:30 Відповісти
"....а у разі відсутності пояснень - описати можливу реакцію Угорщини"

страшно, аж жуть !

.
11.02.2025 16:34 Відповісти
поки модьор в Україну катається вітька орбана підгризає

Петер Мадьяр (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угор. Péter Magyar; нар. 18 березня 1981) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 угорський політик і юрист.

.
11.02.2025 16:37 Відповісти
Ух ти, мадьор розбушувався.
11.02.2025 15:52 Відповісти
11.02.2025 15:58 Відповісти
...оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини расєї", - заявив Модьор.
11.02.2025 16:12 Відповісти
от него кавной воняет
11.02.2025 17:15 Відповісти
Чи не з війною прийшов цей облупок? Все показує на те.
11.02.2025 15:53 Відповісти
🤣там будет будапешт наш за неделю максимум)
11.02.2025 16:04 Відповісти
Коли у тебе маленький та м'який модьор, яких пояснень ти можеш вимагати, га?
11.02.2025 15:54 Відповісти
Важко уязвити орбака ззаду. Бо там
почергово ***** і сі тусуються.
11.02.2025 15:55 Відповісти
А шо не можна якось тих мудяр так послати ***** один раз щоб до них дійшло?
11.02.2025 15:55 Відповісти
Ну коли влада і МЗС не захищають національні інтереси України не говорят правду про злочини рашиських варварів в Україні ,тоді всяка паскуда буде витирати ноги, в тому числі різні проросійські діячі як орбан і фіцу і всякі там карлсони.
11.02.2025 15:56 Відповісти
Тобто не говорять? Стенограми в помощ
11.02.2025 16:27 Відповісти
та майте совість, ну не може ОПовада сукнарітних, забезпечити сексологинями та іншими галушками як Маркарова, замінити усю МЗС... Мало у них піхт та сук корабельних.
11.02.2025 16:27 Відповісти
кацапомовний когутику... Ваш гідрант у Феофанії із дЄрьмаком так извинявался, що й скумбрія приревнувала.
11.02.2025 16:17 Відповісти
А заборона транзиту через свої ***** військової допомоги Україні це не удар у спину?
11.02.2025 15:59 Відповісти
Замало тиску на маадьярців. Недостатньо струсанів у дупу підлабузників *****. Треба працювати
11.02.2025 16:00 Відповісти
вимагати пояснень стосовно чого? брехні і вигадок? Докази є?
11.02.2025 16:11 Відповісти
Ахах... По его логике называть орбана рашистской свиньёй - это не оценка его внешнеполитических поступков, а вмешательство во внутренние дела Венгрии?)))
Да всем наср@ть на внутренние дела Венгрии, пока они внутренние.
11.02.2025 16:11 Відповісти
Охохо... якщо така спека...то наш Сибіга а до його Кулеба взагалі б жили то у Будапешті то в Братіславі - щоб вимагати пояснень від Фіцька та від ЧмОрбана
11.02.2025 16:23 Відповісти
Ше якісь три роки тому стягували війська під Закарпаття, щоби відтяти кусочок собі, як шакали. А тепер скавулять
11.02.2025 16:26 Відповісти
Державний службовець такого рівня в чужу країну не може приїзджати без запрошення.Не думаю що його запросили щоб він тут матюкався.Тому не пускати його в жоден державний заклад,нехай стане десь біля вокзалу і висловить все шо йому накипіло.А потім назад...
11.02.2025 16:35 Відповісти
А в рило він не хоче?
11.02.2025 16:44 Відповісти
Просто хтось плутає інтереси Угорщини і кацапії...
11.02.2025 16:46 Відповісти
ну якщо він такий зухвалий що приїхав "вимагать пояснень" ( це взагалі-то риторика дуелянтів ), то треба відправити його в бригаду "Птахів Мадяра" споряджати набої : трохи пообстріляється і пояснень набереться.
11.02.2025 16:46 Відповісти
кому он нужен ваш гавнонюх орбит
11.02.2025 17:14 Відповісти
Його хтось запрошував?
11.02.2025 21:45 Відповісти
чого не анонсували його приїзд? ми б зібралися і тепло зустріли
12.02.2025 00:54 Відповісти
 
 