Близько 30% біженців можуть повернутися до України після війни, - Чернишов
Після завершення війни до України можуть повернутися близько 30% біженців.
Про це в інтерв'ю Welt заявив віцепремʼєр-міністр України - міністр національної єдності України Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.
Він не виключає, що як тільки закінчиться війна і запанує сталий мир, близько 30% біженців серйозно задумаються про повернення.
Решта, за словами Чернишова, ймовірно, висуватиме додаткові умови щодо цього. Зокрема будуть й ті, хто не захоче повертатися.
"Але вони (люди, які не захочуть повертатись. - Ред.) теж можуть бути корисними для України. І вони вже допомагають: підтримують українське суспільство, українську армію і роблять багато чого. Я пишаюся ними. У кожного своя роль у цій війні", - додав віцепрем'єр.
Чернишов додав, що за час війни до країн Європи виїхали близько 5 млн громадян України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це у вас на вонючих болотах за вас все давно вирішили і від вас нічого не залежить
Звичайно, можуть!
Але нагуя їм це робити???
навчаютьсявідбувають термін начання за гроші своїх батьків і вони не платять податків? Сплата податків це спосіб існування держави. А ці борови повтікали, податки платять тій країні де перебувають, за них хтось воює, платить податки, а вони відсидяться, приїдуть та ще й якісь умови почнуть вимагати?
З 24 лютого Указом Президента України в Україні введено воєнний стан, що передбачає можливість обмеження деяких конституційних прав і свобод людини й громадянина, передбачених Конституцією України. Зокрема, обмежено виїзд за межі території України чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.
Стосовно форми державного устрою: якщо ти не розумієщ до чого це було сказано, то і пояснювати людині з твоїми рівнем інтелекту немає сенсу, тільки час марнувати.
У конституції стан війни згаданий двічі: у розділі про Верховну Раду, до повноважень якої належить "оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру", а також у розділі про президента, який "вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України".
Ця ж процедура прописана і в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n187 законі "Про оборону України". Там також зазначено, що з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у момент припинення стану війни. Однак визначення, що таке "воєнний час" у законодавстві немає.
Не понимаю почему носятся с этой идеей возвращения тех кому халява оказалась интереснее помощи своей стране в критическое время. Тем более что мы живём во время когда люди это головная боль и проблемы, а не ресурс как в Московии или ещё где
Якщо просрете мирні перемовини, то ще до кінця року мінус більше мільйона точно від безнадії та 0 відсотків бажаючих повернутися.