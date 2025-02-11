УКР
Новини
2 397 71

Близько 30% біженців можуть повернутися до України після війни, - Чернишов

Скільки біженців можуть повернутися до України в разі миру

Після завершення війни до України можуть повернутися близько 30% біженців.

Про це в інтерв'ю Welt заявив віцепремʼєр-міністр України - міністр національної єдності України Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

Він не виключає, що як тільки закінчиться війна і запанує сталий мир, близько 30% біженців серйозно задумаються про повернення.

Читайте: Українські біженці в Чехії зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання. Але є умови

Решта, за словами Чернишова, ймовірно, висуватиме додаткові умови щодо цього. Зокрема будуть й ті, хто не захоче повертатися.

"Але вони (люди, які не захочуть повертатись. - Ред.) теж можуть бути корисними для України. І вони вже допомагають: підтримують українське суспільство, українську армію і роблять багато чого. Я пишаюся ними. У кожного своя роль у цій війні", - додав віцепрем'єр.

Чернишов додав, що за час війни до країн Європи виїхали близько 5 млн громадян України.

Читайте: 4,3 млн біженців з України мають тимчасовий захист у ЄС

Автор: 

біженці (1977) повернення (295) Чернишов Олексій (345)
Топ коментарі
+23
Близько 30% біженців можуть повернутися до України після війни

Звичайно, можуть!
Але нагуя їм це робити???
показати весь коментар
11.02.2025 16:29 Відповісти
+21
Відсотків 30 ще втечуть звідси, якщо не прогнати зелених виродків.
показати весь коментар
11.02.2025 16:28 Відповісти
+15
Невже там знайдеться стільки ідіотів?
показати весь коментар
11.02.2025 16:26 Відповісти
Невже там знайдеться стільки ідіотів?
показати весь коментар
11.02.2025 16:26 Відповісти
Навіть більше, бо ніхто більше їх не годуватиме безкоштовно.
показати весь коментар
11.02.2025 16:54 Відповісти
а в Украине ты будешь кормить бесплатно ))))идиота кусок
показати весь коментар
11.02.2025 19:04 Відповісти
Тобто? Не так давно, поправте коли, НБУ розпинався, що в Україну десь у 2026 році ринуть толпи людей, що покинули країну. А тепер 30% тільки. Зелено-трускавецька статистика
показати весь коментар
11.02.2025 16:26 Відповісти
Вони б вже повернулися б, але ж кордони закриті
показати весь коментар
11.02.2025 16:41 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 19:19 Відповісти
Влада має прийняти окремий закон який зобов'язує всім військовозобов'язаним повернутись до України!
показати весь коментар
11.02.2025 16:27 Відповісти
і тупим які не взмозі з першого разу написати всі букви алфавіту не розмножуватися і не розмножувати дебілів
показати весь коментар
11.02.2025 16:43 Відповісти
мін'єдності віцепрем'єрій. А може 31%. Оракул ти наш дороговартісний
показати весь коментар
11.02.2025 16:27 Відповісти
Відсотків 30 ще втечуть звідси, якщо не прогнати зелених виродків.
показати весь коментар
11.02.2025 16:28 Відповісти
ты прав на половину еще 30% могут уехать верно а вот замена одних выродков на других никого не остановит с какого хера ты решил что можешь выбрать честных и порядочных ?
показати весь коментар
11.02.2025 19:09 Відповісти
А "с какого хера" ти вирішив, що я не буду намагатися це зробити?
Це у вас на вонючих болотах за вас все давно вирішили і від вас нічого не залежить
показати весь коментар
12.02.2025 08:06 Відповісти
намагальщик диванный от тебя то все зависит когда коррупция национальная черта
показати весь коментар
12.02.2025 16:29 Відповісти
Зате від тебе, всепропальщик болотний, нічого не залежить, враховуючи що пофігізм (і та сама корупція) - ваша національна риса.
показати весь коментар
12.02.2025 16:42 Відповісти
Потрібно калачем заманювати
показати весь коментар
11.02.2025 16:29 Відповісти
яким????тим що знищують правові застави для законного володіння майном і яке одноразом може стати не твоїм??
показати весь коментар
11.02.2025 16:45 Відповісти
Близько 30% біженців можуть повернутися до України після війни

Звичайно, можуть!
Але нагуя їм це робити???
показати весь коментар
11.02.2025 16:29 Відповісти
людині досить знати історію після воєнних часів з правками на внутришню ситуацію яка зараз є,щоб знати, що головний ад для населення все ще попереду,і треба зовсім не мати розуму щоб самому в нього попасти
показати весь коментар
11.02.2025 16:48 Відповісти
Може все-таки 20 ?
показати весь коментар
11.02.2025 16:30 Відповісти
00.00 +хрен відсотків
показати весь коментар
11.02.2025 16:49 Відповісти
коли відкриють кордони, почнеться турбоповернення
показати весь коментар
11.02.2025 16:31 Відповісти
а можуть і не повернуться
показати весь коментар
11.02.2025 16:31 Відповісти
Так, а решта висуватиме умови до України? Я шось не зрозумів. Ну жінки та діти це зрозуміло. А ті здорові бугаї яких держава Україна вчила в школах, вишах за бюджетні кошти, а як трапилась біда вони першими втекли з неї. Знаю особисто декілька таких прикладів. Я вже писав про це. Один боров виріс на моїх очах школа, технікум, інститут майже 20 років вчився за бюджетні кошти, а навесні 2022-го втік у Німеччину, ще й неоднозначно про кацапів висловлювався...
показати весь коментар
11.02.2025 16:32 Відповісти
держава???клоун ти хоча б одну дитину вивчив???про тебе промовчу бо там все ясно,бо бути людиною та виглядати людиною це досить різні речи
показати весь коментар
11.02.2025 16:51 Відповісти
Не переймайся підор. Я то вивчив і не одну. І внуків вже маю. Ти дурбецало навіть не знаєш, що за державний кошт люди вчаться коли достатньо балів здаючи ЗНО отримують, та ще й стипендію отримують, якщо смалець в голові є. А у таких як ти немає, бо тільки за батьківські гроші звикли відбувати термін в інститутах та екзамени за гроші здавати.
показати весь коментар
11.02.2025 17:51 Відповісти
одразу видно яке гівно- ,,надію нації,, ти виховав,бідні діти довго сцятимуть ще на твою могилу
показати весь коментар
11.02.2025 19:32 Відповісти
Чуєш, старий дурень, а ти взагалі в курсі, що жодні діти насправді не навчаютсья безкоштовно? Це все оплачується з податків, що платять їх батьки. Бо грош в бюджеті беруться не з повітря. От же ж дивина, так?
показати весь коментар
11.02.2025 18:51 Відповісти
А ти вумник думаєш шо ті батьки, діти яких навчаються відбувають термін начання за гроші своїх батьків і вони не платять податків? Сплата податків це спосіб існування держави. А ці борови повтікали, податки платять тій країні де перебувають, за них хтось воює, платить податки, а вони відсидяться, приїдуть та ще й якісь умови почнуть вимагати?
показати весь коментар
11.02.2025 19:24 Відповісти
Якщо ти останні 35 років провів у летаргічному сні, то хочу тобі повідомити, що в нас вже давно капіталізм, а не комунізм, тому ніхто нікому нічого не винен. Тому не повтікали, а скористалися своїм невід'ємним правом на зміну місця проживання, якого протизаконно (з порушенням Конституціх) наразі позбавлені чоловіки в Україні. Поїхали шукати кращої долі в кращих державах і правильно зробили, бажаю їм успіху.
показати весь коментар
11.02.2025 19:43 Відповісти
Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Забезпечити дотримання вимог Основного Закону всіма громадянами України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань.

З 24 лютого Указом Президента України в Україні введено воєнний стан, що передбачає можливість обмеження деяких конституційних прав і свобод людини й громадянина, передбачених Конституцією України. Зокрема, обмежено виїзд за межі території України чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.
показати весь коментар
11.02.2025 20:03 Відповісти
І до чого тут капіталізм чи соціалізм чи монархія?
показати весь коментар
11.02.2025 20:05 Відповісти
Спочатку прочитай 3 статтю і проаналізуй її системне порушення чинною владою, потім ознайомся з ратифікованою міжнародною декларацією прав людини, а потім можеш вже щось там патякати про 65, блазень. І ще нагадай мені дату, коли була офіційно оголошена війна, тому що до цього моменту казати про військовий обов'язок взагалі недоречно. .
Стосовно форми державного устрою: якщо ти не розумієщ до чого це було сказано, то і пояснювати людині з твоїми рівнем інтелекту немає сенсу, тільки час марнувати.
показати весь коментар
11.02.2025 20:41 Відповісти
Та куди ж нам недосвідченим до тебе, мля... А скажи мені коли, якою країною була оголошена друга світова війна? Де ти взагалі взяв термін оголошення війни? Хто в історії і кому її оголошував взагалі? Мелеш муйню, граматєй. Є агресія, країна оголошує воєнний стан. От і все. Шо гітлер комусь об'являв війну? Чи ссср комусь її об'являв?
показати весь коментар
11.02.2025 21:14 Відповісти
Тобто, ти навіть не розумієш різниці між воєнним станом і станом війни. Відвовідно, і правову, економічну, та соціальну різниці теж. Ну що ж, воно і не дивно, з твоїм-то рівнем розумового розвитку. На цьому розмову з тобою закінчено, бувай.
показати весь коментар
11.02.2025 21:19 Відповісти
В українському законодавстві формулювання "стан війни" згадується всього кілька разів і докладних тлумачень щодо нього немає.

У конституції стан війни згаданий двічі: у розділі про Верховну Раду, до повноважень якої належить "оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру", а також у розділі про президента, який "вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України".

Ця ж процедура прописана і в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n187 законі "Про оборону України". Там також зазначено, що з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у момент припинення стану війни. Однак визначення, що таке "воєнний час" у законодавстві немає.
показати весь коментар
11.02.2025 21:28 Відповісти
Я відповів на твоє питання. А ти на моє ні. Хто і коли, кому офіційно об'являв війну? І як взагалі проходить ця процедура?
показати весь коментар
11.02.2025 21:31 Відповісти
цце старий тупий імпотентний закомплексований ішак, онуки у котрого живуть у пустопорожній макітрі ,так що запитувати що і як безглудо бо до цього його хвора фантазія не дотянулася,я досі помню як моєму гаманцю обходилася яслі,садочок,школа ще і двох дітей,місячні внески до податкової фоп іноді були рівнозначними і це без лікарень і т.д.
показати весь коментар
11.02.2025 19:37 Відповісти
можуть? Они там что, в буфет пришли? В товарный вагон и назад в краину мрий.
показати весь коментар
11.02.2025 16:34 Відповісти
Еще больше уедут на воссоединеие с семьями.
показати весь коментар
11.02.2025 16:42 Відповісти
вони підстрахувалися закритими кордонами бо залишки гусів та вівці втечуть
показати весь коментар
11.02.2025 16:53 Відповісти
Хто повернеться? Я вам скажу і вам це не сподобається. Повернуться "good for nothing". Паразити, розумово відсталі які не здатні до навчання та ледарі які звикли жити на халяву і навіть на оренду житла та харчі ніколи не зароблять. Повернувшись вони будуть вимагати "повернути їм все" - житло, зарплати, пільги, компенсувати їм роки поневіряння на чужині, бо "держава їм "винна"як земля колкгоспу"...
показати весь коментар
11.02.2025 16:43 Відповісти
А ще повернеться "батальон Монако" в повному складі і продовжить керувати "майном улюбленим" та інтенсивно експлуатувати українців "бо вони того варті"...
показати весь коментар
11.02.2025 16:49 Відповісти
Повернуться тільки нероби та бидло-еліта: танцори, артисти, співаки, які нікому не потрібні за кордоном, потужні бізнесмени , весь бізнес яких тримається на відкатах з держбюджету, колишні чиновники, дітки чиновників та бізнесменів, а більшість простих українців вже давно влаштувалася за кордоном на роботу , налагодила нормальне життя і в зелену країну мрій ніколи не повернеться, навпаки буде перетягувати до себе ще інших членів сім"ї.
показати весь коментар
11.02.2025 16:44 Відповісти
Вернуться все без исключения у кого закончится халява и кому дадут под зад ногой--- постаревшие сосны с коллекцией ублюдков, ухилянты с надорванными дешёвым трудом спинами , обедневшие и потратившиеся подразделения батальона ТРО Монако и Куршевеля, старики, инвалиды и тд и тп.
Не понимаю почему носятся с этой идеей возвращения тех кому халява оказалась интереснее помощи своей стране в критическое время. Тем более что мы живём во время когда люди это головная боль и проблемы, а не ресурс как в Московии или ещё где
показати весь коментар
11.02.2025 16:45 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 16:46 Відповісти
Ну які 30%? Там що, 70% працевлаштувались? Оті 15%, що працевлаштовані і не повернуться, а решта побіжить назад волаючи "а чого це нас більше тут не годують і не возять безкоштовно??!!"
показати весь коментар
11.02.2025 16:52 Відповісти
У якому статусі вони стоять на біржі, не підкажете? А що з цим статусом стане після завершення війни? Та і те, що ти стоїш на обліку у біржі, не робить тебе працевлаштованим. Не забувайте, що статус біженця вони втратять дуже швидко після завершення війни.
показати весь коментар
11.02.2025 18:07 Відповісти
Біржа це робить дуже обмежений час. Ніхто не буде вас годувати та компенсувати видатки роками. Зараз вони можуть так жити у тій самій Німеччині, але коли закриють всі програми із підтримки українських біженців, виявиться, що більшість просто не зможе за себе там платити і змушені будуть поїхати додому.
показати весь коментар
11.02.2025 19:14 Відповісти
Багато хто, наприклад у Франції, вже підметушився і змінив тимчасовий захист на біженство. Тепер вони не мають можливості повернутись в Україну протягом 4-х років тому що у них тепер немає ніяких українських документів: нема паспортів внутрішніх і закордонних, навіть немає свідоцтв про народження, а виплати як отримували так і отримують. Перші шість місяців після отримання статусу біженця не мають права працювати, а далі за бажанням.
показати весь коментар
11.02.2025 20:23 Відповісти
На жаль не густо. І одразу питання чому і що "влада" зробила щоб вернулося більше?
показати весь коментар
11.02.2025 16:52 Відповісти
краще вказати що зробила для неповернення,якщо коротко-все
показати весь коментар
11.02.2025 16:54 Відповісти
Коли вони дізнаються, що Зєля йде на другий срок, то масово звернуться за політичним притулком в Європі і далі по світу !
показати весь коментар
11.02.2025 16:59 Відповісти
Вже відсоток впав до 30% і то "серйозно задумаются". А як так сталося,що прогресс повернення країну мрій йде с відємним прогрессом от місяця до місяц?

Якщо просрете мирні перемовини, то ще до кінця року мінус більше мільйона точно від безнадії та 0 відсотків бажаючих повернутися.
показати весь коментар
11.02.2025 17:15 Відповісти
Боневтік Валадімір Ксанич, ви б собі острів якийсь купили на "дорожні" гроші, бо коли втічете за кордон, то скрізь багато українців, які дуже захочуть вам "віддячити" за свою "прекрасну" долю за кордоном ! Міцно-міцно будуть обіймати, поки дух з вас не вийде !!!
показати весь коментар
11.02.2025 17:17 Відповісти
Боже, зелено-голуба команда слугориг продовжує нагло брехати. Хто повернеться назад, коли йому пощасливилося виїхати в цивілізацію, де вони і їх діти захищені законом і мають всі блага? Хто повернеться туди, де все знищено і донищується командою бариг і мародерів та 6-ма "ефективними" зеленими менеджерами?
показати весь коментар
11.02.2025 18:18 Відповісти
Можуть повернутись, але можуть і не повернутись.
показати весь коментар
11.02.2025 19:17 Відповісти
 
 