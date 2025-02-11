Близько 30% біженців можуть повернутися до України після війни, - Чернишов

Після завершення війни до України можуть повернутися близько 30% біженців.

Про це в інтерв'ю Welt заявив віцепремʼєр-міністр України - міністр національної єдності України Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

Він не виключає, що як тільки закінчиться війна і запанує сталий мир, близько 30% біженців серйозно задумаються про повернення.

Читайте: Українські біженці в Чехії зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання. Але є умови

Решта, за словами Чернишова, ймовірно, висуватиме додаткові умови щодо цього. Зокрема будуть й ті, хто не захоче повертатися.

"Але вони (люди, які не захочуть повертатись. - Ред.) теж можуть бути корисними для України. І вони вже допомагають: підтримують українське суспільство, українську армію і роблять багато чого. Я пишаюся ними. У кожного своя роль у цій війні", - додав віцепрем'єр.

Чернишов додав, що за час війни до країн Європи виїхали близько 5 млн громадян України.

Читайте: 4,3 млн біженців з України мають тимчасовий захист у ЄС