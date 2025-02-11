УКР
Працівників ТЦК побили чоловіки під час перевірки документів на Рівненщині

На Рівненщині чоловіки напали на представників ТЦК та СП 11 лютого

Сьогодні, 11 лютого, в одному з районів Рівненської області чоловіки мобілізаційного віку напали на працівників ТЦК, коли ті перевіряли військово-облікові документи. Нападників розшкують.

Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, в одному з районів Рівненської області, під час перевірки військово-облікових документів, особи мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень, нанесли їм тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце нападу приїхали додаткові екіпажі поліції та карети "швидкої" — життю та здоров'ю постраждалих нічого не загрожує. Нападники втекли з місця події, але їх уже оголосили в розшук.

У ТЦК нагадали, що згідно з законом, за перешкоджання діяльності ЗСУ порушників карають до 8 років в’язниці, а за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою людей, — до 10 років.

Крім того, за умисне знищення або пошкодження чужого майна можна отримати від штрафу до позбавлення волі на 3 роки, додали там.

Топ коментарі
+37
Працівники ТЦК, або цивільні люди, якщо вірити речнику Полтавського ТЦК часто можуть «ненароком» бити цивільних людей при спробі «добровільного оповіщення», тому нічого дивного в тому немає, що цивільні люди, які не є працівниками ТЦК можуть вчинити так іж дії у відповідь для «зворотнього оповіщення».
показати весь коментар
11.02.2025 18:17 Відповісти
+33
словосполучення, військовослужбовці ТЦК, це пряме порушення Конституції України та конкретна стаття кпк,
повалення конституційного ладу!!!
бо військові не можуть бути састосовані проти цивільних
показати весь коментар
11.02.2025 18:15 Відповісти
+31
Точно! Особливи поліцаї в містах,чиновники,прокурори,судді та їхні родичі захищають так, що гай шумить від зелені в доларах!
показати весь коментар
11.02.2025 18:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 3 з 3
Бусічки.
показати весь коментар
11.02.2025 19:46 Відповісти
Сын лейтенанта Шмидта! Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.
показати весь коментар
11.02.2025 19:50 Відповісти
Військові проти цивільних - порушення конституції. Цивільні проти незаконних дій військових - кримінальна справа.
Десь проглядається не рівність?
Як тільки рівняння збалансують, буде прогрес. А ці загравання в не порозуміння, вже не дивують.
показати весь коментар
11.02.2025 19:58 Відповісти
ТЦК це перша сходинка брехні в арміі, потім буде "ви там не були", йдете на 2 дні, а повертаєтесь через місяць, "вам заплатять"... у результаті гроші деяких солдат йдуть на хабарі, щоб вивезти з України чоловіків-родичів і самим піти у СЗЧ...
Вихід - ліквідувати сходинки брехні, навчаючи і виганяючи (низьких морально та розумово) офіцерів; заохочувати та справедливо карати солдат; ліквідувати дитячий садок "психологів" ЗСУ , замінив його мудрими людьми з повноваженнями; надавати можливість більшої кїлькості відпусток...
показати весь коментар
11.02.2025 20:08 Відповісти
я не дуже зрозумів, а чого це цивільні причепилися з перевіркою документів у працівників ТЦК і звідки на заході України з'явилися військові? там ще інопланетян бракувало
показати весь коментар
11.02.2025 20:10 Відповісти
знову московським гидам ТЦК дихати не дае, ще раз повторю ТЦК це військові підрозділи які виконують покладені на них завдання, добре що після усіх вибухів, вбивст та паплюження в інтернеті вони продовжуют служити Україні.
показати весь коментар
11.02.2025 20:14 Відповісти
Обісрані русняві ждуни і ухилянти Жмих, Сатрем та інша цензора глистофауна аплодують стоячи і грізно махають кулачками в бік монітору 🤡
показати весь коментар
11.02.2025 20:25 Відповісти
Дати тцк право застосовувати зброю против нападників. Сукі, ви ****** усиканти, коли прийде ванька ви кулаки в сракі засунете
показати весь коментар
11.02.2025 20:29 Відповісти
Був сьогодні в ртцк . В дверях уже стоїть "шайба" метр в плечах і чуть нижче дверей , з автоматом в броніку . Все чин чинарьом
показати весь коментар
11.02.2025 20:31 Відповісти
Проплатив кому треба та й стоїть.
показати весь коментар
11.02.2025 20:48 Відповісти
И что в этом такого? Военный объект, охранять не надо?
Его и в мирное время теоретически было бы неплохо охранять.
показати весь коментар
12.02.2025 07:20 Відповісти
Діло не в том що "нє надо" , а хто охороняє
показати весь коментар
12.02.2025 12:22 Відповісти
Кто? Нацист?
Я думаю такой же житель Украины как и Вы, или я. Или охраняет не человек? Может аннунак?
показати весь коментар
12.02.2025 21:03 Відповісти
Что начнется? Расскажи.
показати весь коментар
12.02.2025 07:25 Відповісти
Якби так звані "працівники ТЦК" були на фронті,то і по морді б не отримували.
показати весь коментар
11.02.2025 20:47 Відповісти
Слово ТЦК, всякую кацапскуую погань, как магнитом притягивает. Платят наверное втрое больше по этой теме. Почему не чистят ресурс от этих гнид? Вопрос к редакции.
показати весь коментар
11.02.2025 21:33 Відповісти
Як воно там в закірдонні ? Не тяжко гнидою бути?
показати весь коментар
12.02.2025 07:58 Відповісти
Прежде чем отправиться в Заграничье, господин подонок, надо было повоевать с мое, дожить до моих лет и так далее, сказочный осел. Так что засуть свои перспективы себе в жопу.
показати весь коментар
12.02.2025 14:24 Відповісти
Осел мой куй з ним і толкуй , закірдоннік
показати весь коментар
13.02.2025 12:29 Відповісти
Мразный тролль, а потом уже только куй.
показати весь коментар
13.02.2025 18:49 Відповісти
Ну так з ним і толкуй, закірдоннік
показати весь коментар
14.02.2025 09:14 Відповісти
Скільки ж тут на коментах парашної гнилі.
показати весь коментар
12.02.2025 07:37 Відповісти
Яке перешкоджаня зсу
показати весь коментар
12.02.2025 09:38 Відповісти
Тцк це банд-формування а не зсу ви що подуріли????Це Гопніки яких найняв кабмін,для вбивства цивільних
показати весь коментар
12.02.2025 09:42 Відповісти
Простите, сударь, Вы идиот.
показати весь коментар
12.02.2025 21:01 Відповісти
Каплуни у пікселях отримали по пікселям.
показати весь коментар
20.03.2025 15:56 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 