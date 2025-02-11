Працівників ТЦК побили чоловіки під час перевірки документів на Рівненщині

Сьогодні, 11 лютого, в одному з районів Рівненської області чоловіки мобілізаційного віку напали на працівників ТЦК, коли ті перевіряли військово-облікові документи. Нападників розшкують.

Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, в одному з районів Рівненської області, під час перевірки військово-облікових документів, особи мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень, нанесли їм тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце нападу приїхали додаткові екіпажі поліції та карети "швидкої" — життю та здоров'ю постраждалих нічого не загрожує. Нападники втекли з місця події, але їх уже оголосили в розшук.

У ТЦК нагадали, що згідно з законом, за перешкоджання діяльності ЗСУ порушників карають до 8 років в’язниці, а за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою людей, — до 10 років.

Крім того, за умисне знищення або пошкодження чужого майна можна отримати від штрафу до позбавлення волі на 3 роки, додали там.

