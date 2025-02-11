У НАБУ назвали ТОП-3 корупційних сфер у 2024 році

НАБУ назвало три сфери, в яких зафіксовано найбільше підозр у корупції 2024 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Правоохоронні та контролюючі органи: 52 підозрюваних у 12 кримінальних провадженнях.

До їх числа належать прокурори Офісу Генерального прокурора, викриті на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, та учасники схеми на Чернівецькій митниці, дії яких з мінімізації митних платежів за схемою так званого "сірого" імпорту завдали державі майже 290 млн грн збитків.

Енергетика: 27 підозрюваних у 7 кримінальних провадженнях.

Серед них – учасники схеми заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" на 716 млн грн та легалізації отриманих від її продажу коштів під час воєнного стану, заступник міністра енергетики, викритий на одержанні 450 тис. дол. хабаря за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району та інші.

Судова влада: 15 підозрюваних у 7 кримінальних провадженнях.

Це викриття голови Господарського суду Львівської області та двох його спільників на вимаганні від представника приватної компанії 1 млн дол., схеми в одному з районних судів Одещини, що дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації та виїжджати за межі України.