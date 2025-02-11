УКР
У НАБУ назвали ТОП-3 корупційних сфер у 2024 році

НАБУ назвало три сфери, в яких зафіксовано найбільше підозр у корупції 2024 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

підозри у корупції у 2024 році

  • Правоохоронні та контролюючі органи: 52 підозрюваних у 12 кримінальних провадженнях.

До їх числа належать прокурори Офісу Генерального прокурора, викриті на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, та учасники схеми на Чернівецькій митниці, дії яких з мінімізації митних платежів за схемою так званого "сірого" імпорту завдали державі майже 290 млн грн збитків.

  • Енергетика: 27 підозрюваних у 7 кримінальних провадженнях.

Серед них – учасники схеми заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" на 716 млн грн та легалізації отриманих від її продажу коштів під час воєнного стану, заступник міністра енергетики, викритий на одержанні 450 тис. дол. хабаря за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району та інші.

  • Судова влада: 15 підозрюваних у 7 кримінальних провадженнях.

Це викриття голови Господарського суду Львівської області та двох його спільників на вимаганні від представника приватної компанії 1 млн дол., схеми в одному з районних судів Одещини, що дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації та виїжджати за межі України.

+3
На вихлопі ці всі підозри і впровадження простий пердьож..
показати весь коментар
11.02.2025 19:34 Відповісти
+3
показати весь коментар
11.02.2025 19:37 Відповісти
+2
Смешно читать, чушь собачья!

В Украине нет такой сферы деятельности в которой бы не было коррупции и воровства!
показати весь коментар
11.02.2025 19:34 Відповісти
яка така корупція?
в україні це називається, кумівство.
національна риса! як борщ.
народився, віддяч лікарю в пологовому. помер, заплати на кладовищі, за кращій вид на захід сонця.
показати весь коментар
11.02.2025 19:38 Відповісти
Ой ЦЕ ТЕ набу котре відкривали за гроші зараз закритого Маском USAID? Невже пос=чали працювати?А як там діла з двома справами по УМЕРОВУ чи вже трьома? Невже поїде на Рамштайн непотполяємий?
показати весь коментар
11.02.2025 19:48 Відповісти
НАБУ конкурент Євробачення, бали розставляє та презентує найкращих корупціонерів держави Україна... нам є чим пишатися
показати весь коментар
11.02.2025 20:05 Відповісти
Гізо Углава допоміг зачистити докази проти афери з будівництвом доріг. Але це дрібничка. А вже ж топ-топ.
І тепер всі ляльки на мотузочках.
показати весь коментар
11.02.2025 20:05 Відповісти
Офис прэзэдента забыли.
показати весь коментар
11.02.2025 21:48 Відповісти
Почитал комментарии. Сколько критиков власти, а сколько из вас диванные жопасиды провели собственных расследования и доказали вину чиновников . если что-то не нравится судите сами
показати весь коментар
12.02.2025 02:19 Відповісти
Провести розслідування самостійно - це називаєтьься самосуд. Ви цього хочете? Ну що ж, можливо це стає єдиним шляхом ввстановити справедливість і законністьь в Україні
показати весь коментар
12.02.2025 21:05 Відповісти
 
 