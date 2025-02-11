УКР
Новини
1 336 18

Усі педагоги дошкілля матимуть 56 днів відпустки, - рішення Кабміну

Усі педагоги дитсадків матимуть 56 днів відпустки

У вівторок, 11 лютого, Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка передбачає, що відтепер всі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти матимуть однакову тривалість обов’язкової щорічної оплачуваної відпустки - 56 днів.

Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти тепер матимуть однакову тривалість обов’язкової щорічної оплачуваної відпустки - 56 днів", - написав міністр.

Лісовий зазначив, що це одне із важливих нововведень Закону України "Про дошкільну освіту". За його словами, така норма є справедливою для всіх працівників ЗДО і сприяє поліпшенню їхніх умов праці.

Кого з педагогічних працівників торкнуться зміни:

  • директорів;
  • завідувачів;
  • вихователів-методистів;
  • інструкторів з фізкультури;
  • практичних психологів;
  • музичних керівників;
  • соціальних педагогів.

Також, як розповів Лісовий, уряд вніс зміни до Переліку педагогічних посад, доповнивши його такими позиціями, зокрема, як заступник директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання.

Читайте також: Педагогів та студентів не мобілізуватимуть, - МОН

Автор: 

Кабмін (14385) освіта (1348) відпустка (130) Лісовий Оксен (99)
Топ коментарі
+8
робітники дитячих садочків, голосуйте за 56 днів!
не відставайте від вчителів по 4000 дол!
11.02.2025 20:45 Відповісти
+5
Нащадкам Шарікова та Швондеря з Пеструхіним і Вяземс'кой з Жаровкіним зайде на уря.
11.02.2025 20:56 Відповісти
+4
А чернозем вивезуть підступні євреї.

Взагалі-то до цього року українці жирували, продаючи рідкоземельні метали на базараз разом з сємками. Але тепер всьо...
11.02.2025 21:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
в шахтарів 45 днів .
11.02.2025 20:43 Відповісти
Ніхто не заважає шахтарям та працівникам інших професій працевлаштуватись до шкіл.
11.02.2025 21:52 Відповісти
робітники дитячих садочків, голосуйте за 56 днів!
не відставайте від вчителів по 4000 дол!
11.02.2025 20:45 Відповісти
А ще 8 годин сна на добу і триразовий прийом їжі.

А так три місяці літа вчителі на уранових копалинах мабуть в'ябували.
11.02.2025 20:49 Відповісти
про копалини забуть!
вони вже американські.
11.02.2025 20:52 Відповісти
А чернозем вивезуть підступні євреї.

Взагалі-то до цього року українці жирували, продаючи рідкоземельні метали на базараз разом з сємками. Але тепер всьо...
11.02.2025 21:02 Відповісти
Я слышал рыжему пока предложили Шевченковское (Кураховское) 4-х триллионное месторождение))).
11.02.2025 21:05 Відповісти
а можно еще Шебелинское а то за родной Харьков тревожно а так будет присутствие наших
12.02.2025 05:37 Відповісти
Пошла раздача предвыборных подарков.
11.02.2025 20:49 Відповісти
Нащадкам Шарікова та Швондеря з Пеструхіним і Вяземс'кой з Жаровкіним зайде на уря.
11.02.2025 20:56 Відповісти
За чий рахунок цей банкет?
А солдат з нуля має меншу відпустку.
11.02.2025 20:53 Відповісти
Розминка перед 4 тищ євро.
11.02.2025 20:56 Відповісти
де ще є країна де школярі три місяці мають канікули за які забувають, що вивчали до цього? А вчителиці та вчительохи за цей період журби по роботі, відкладають 12000 уявних одиниць, тобто зебілкоїнів???
11.02.2025 20:56 Відповісти
Могу сказать, в макаронии исчо хужЕе - и каникул больше, и зарплаты - повышЕе
11.02.2025 21:15 Відповісти
діліться інформацією, у мене ж запитальне речення було.
11.02.2025 22:22 Відповісти
ото халява
12.02.2025 05:32 Відповісти
А у реаніматологів аж 24... Звісно, музичний педагог і методист пашуть до всрачки.... І знову дякуємо 73% зедебілам
12.02.2025 08:38 Відповісти
 
 