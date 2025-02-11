Усі педагоги дошкілля матимуть 56 днів відпустки, - рішення Кабміну

У вівторок, 11 лютого, Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка передбачає, що відтепер всі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти матимуть однакову тривалість обов’язкової щорічної оплачуваної відпустки - 56 днів.

Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти тепер матимуть однакову тривалість обов’язкової щорічної оплачуваної відпустки - 56 днів", - написав міністр.

Лісовий зазначив, що це одне із важливих нововведень Закону України "Про дошкільну освіту". За його словами, така норма є справедливою для всіх працівників ЗДО і сприяє поліпшенню їхніх умов праці.

Кого з педагогічних працівників торкнуться зміни:

директорів;

завідувачів;

вихователів-методистів;

інструкторів з фізкультури;

практичних психологів;

музичних керівників;

соціальних педагогів.

Також, як розповів Лісовий, уряд вніс зміни до Переліку педагогічних посад, доповнивши його такими позиціями, зокрема, як заступник директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання.

Читайте також: Педагогів та студентів не мобілізуватимуть, - МОН