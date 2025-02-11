Усі педагоги дошкілля матимуть 56 днів відпустки, - рішення Кабміну
У вівторок, 11 лютого, Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка передбачає, що відтепер всі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти матимуть однакову тривалість обов’язкової щорічної оплачуваної відпустки - 56 днів.
Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти тепер матимуть однакову тривалість обов’язкової щорічної оплачуваної відпустки - 56 днів", - написав міністр.
Лісовий зазначив, що це одне із важливих нововведень Закону України "Про дошкільну освіту". За його словами, така норма є справедливою для всіх працівників ЗДО і сприяє поліпшенню їхніх умов праці.
Кого з педагогічних працівників торкнуться зміни:
- директорів;
- завідувачів;
- вихователів-методистів;
- інструкторів з фізкультури;
- практичних психологів;
- музичних керівників;
- соціальних педагогів.
Також, як розповів Лісовий, уряд вніс зміни до Переліку педагогічних посад, доповнивши його такими позиціями, зокрема, як заступник директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання.
не відставайте від вчителів по 4000 дол!
А так три місяці літа вчителі на уранових копалинах мабуть в'ябували.
вони вже американські.
Взагалі-то до цього року українці жирували, продаючи рідкоземельні метали на базараз разом з сємками. Але тепер всьо...
А солдат з нуля має меншу відпустку.