Сибіга завтра відвідає Францію: говоритиме про санкційний тиск на РФ
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 12-13 лютого відвідає Париж, де візьме участь у зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Сполученого Королівства та чільних представників Єврокомісії.
Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що попередні зустрічі в цьому форматі відбулися у листопаді та грудні 2024 року у Варшаві та Берліні.
У МЗС повідомили, що ключовими темами переговорів стануть зміцнення міжнародної підтримки України у 2025 році, розширення санкційного тиску на Росію, вироблення стратегічних механізмів для запобігання подальшій агресії з боку РФ та забезпечення довгострокової безпеки в Європі.
Крім того, в рамках візиту Сибіга проведе окремі двосторонні переговори із главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро щодо подальшої політичної та безпекової взаємодії, зміцнення обороноздатності нашої держави та її подальшої інтеграції в ЄС і НАТО.
"Дипломати приділять увагу ключовій ролі Франції у формуванні спільної позиції міжнародних партнерів щодо довгострокової підтримки України та досягнення справедливого і сталого миру", - додали у зовнішньополітичному відомстві.
Нагадаємо, вранці 6 лютого Велика Британія заявила, що скликає засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Воно відбудеться 12 лютого у Брюсселі напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.
