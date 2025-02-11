Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги,- Верещук
Незабаром у військово-лікарських комісіях (ВЛК) запровадять систему електронної черги.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук після міжвідомчої робочої зустрічі з реформи ВЛК, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, система поки що працюватиме в тестовому режимі.
"Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги. Поки у тестовому режимі... Наша мета – кардинально зменшити черги та збільшити швидкість",- розповіла заступниця глави ОП.
Нагадаємо, що 28 січня 2025 року, Кабмін дав "зелене світло" електронним направленням на ВЛК для військовозобов’язаних.
Виталий #548501
11.02.2025 23:04
Max G
11.02.2025 23:15
Ig Shu
11.02.2025 23:11
А може, треба збільшити якість ВЛК? Хоча і так вже майже всі "здорові" виходять звідти...
як???
А потім якесь чувирло, що ховається у бабусиних панталонах, роскаже тобі про концтабори та свавілля бусифікаторів.
Тільки не кажіть, що її хтось чпокає та пропихає, щоб так на поверхні політики барахкатись, хоча й знаю, що таке не тоне, бо гуано.
пытаются руководитьруководят государством и в ответе за жизни миллионов людей. если народа условно 30 лямов, 15 лямов почему-то обязанных по половой принадлежности (допустим, без женщин-медиков), пускай половина тех которые "могут", значит останется где-то 7-8 миллионов. "медкомиссия" согласно принятых (диверсантами) законов - ежегодная, обязательная, рабочих дней 250, значит в день надо 32000 человек "посмотреть", поставить печати, военкомат должен поставить свою кляксу и в базу данных записать. в "тцк" кто-то там раскрыл гостайнуработает 36 000 человек, и где-то, говорят, около 200 самих "тцк" (по 180 человек?) всего. значит, если прям все социально сознательные, "по-очереди", электронной, денежной или хз еще какой, то на один военкомат получится по 160 человек в день, ежедневно и это только на "влк", целый год. если прям все идеально равномерно распределено. пускай 8 часов "работа" без перерывов - это по 3 минуты на человека только печати поставить\в компьтер данные ввести и т.п. а еще есть "я только спросить", "острочка", "пропал безвести", "ухылянт", "заведут за деньги" и т.д. и т.п.
если всяких "медзакладів" около 1000 по всей Украине, то им будет по 15 минут на человека (если прям без пенсионеров и остальных 23 миллионов "больных"), ежедневно круглогодично и без лечения (всем успехов в личном выборе места проведения "ВЛК" по-записи - теперь это ваше решение между жрать говна и жрать говна, радуйтесь праву выбора).
за такой п*здец во время войны всех депутатов, министров и компанию реально надо сажать навсегда
и бить раз в неделючтобы другим неповадно было, и не допускать принимать и исполнять д*бильные законыдиверсии. а если такое творится в военной структуре, то можно себе представить что творится в других. мозги как таковые отсутствуют. это, кстати, делает из Хйла еще большего мудака - условно напал на соседа алкаша-калеку-имбецила и радуется. калеку-имбецила это конечно нисколько не оправдывает, особенно, если \план лечения\ давно известен.