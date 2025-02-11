УКР
Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги,- Верещук

Верещук анонсувала електронні черги у ВЛК

Незабаром у військово-лікарських комісіях (ВЛК) запровадять систему електронної черги.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук після міжвідомчої робочої зустрічі з реформи ВЛК, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, система поки що працюватиме в тестовому режимі.

"Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги. Поки у тестовому режимі... Наша мета – кардинально зменшити черги та збільшити швидкість",- розповіла заступниця глави ОП.

Нагадаємо, що 28 січня 2025 року, Кабмін дав "зелене світло" електронним направленням на ВЛК для військовозобов’язаних.

Читайте також: ТЦК не застосовуватимуть штрафи до військовозобов’язаних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого, - Верещук

Наша мета - кардинально зменшити черги та збільшити швидкість

А може, треба збільшити якість ВЛК? Хоча і так вже майже всі "здорові" виходять звідти...
показати весь коментар
11.02.2025 23:04 Відповісти
швидше ніж за 10 хвилин?
як???
показати весь коментар
11.02.2025 23:06 Відповісти
Буде, як у ТЦК - приходиш на свій час, стоїш у черзі на вхід у ТЦК, потім стоїш у черзі у конкретний кабінет, а потім ще у одній черзі, щоб вклеїти код, а потім ще у одній черзі, щоб поставити печатку воєнкома.

А потім якесь чувирло, що ховається у бабусиних панталонах, роскаже тобі про концтабори та свавілля бусифікаторів.
показати весь коментар
11.02.2025 23:10 Відповісти
Які тільки "борошна" з чергами не пройдешь заради животворної довідки про обмеженість.
показати весь коментар
11.02.2025 23:30 Відповісти
Мій син так весь день між кабінетами провів, а потім наступних півдня щоб отримати документи..
показати весь коментар
11.02.2025 23:45 Відповісти
а цю лярву, що своїм верещадлом ганьбить українську мову, вкинули у річку, щоб побільше шатлів зебіленського запустити?
Тільки не кажіть, що її хтось чпокає та пропихає, щоб так на поверхні політики барахкатись, хоча й знаю, що таке не тоне, бо гуано.
показати весь коментар
11.02.2025 23:11 Відповісти
А як це ще не додумались до електронних ВЛК? Всеодно на людину ніхто не дивиться, в чому проблема?
показати весь коментар
11.02.2025 23:12 Відповісти
слухати "пісні" у виконанні Верещук, одне задоволення для "зелохторату"
показати весь коментар
11.02.2025 23:12 Відповісти
Зря вы тут ВЛК ругаете, они же даром исцеления владеют - пройдешь и здоров , все болячки проходят
показати весь коментар
11.02.2025 23:15 Відповісти
Це все, завдяки "лідору"... Він їх надихає

показати весь коментар
11.02.2025 23:22 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 23:28 Відповісти
в бусіки теж електронні черги будуть?
показати весь коментар
12.02.2025 01:36 Відповісти
хз, эти д*билы наверное даже калькулятор не держали в руках, но пытаются руководить руководят государством и в ответе за жизни миллионов людей. если народа условно 30 лямов, 15 лямов почему-то обязанных по половой принадлежности (допустим, без женщин-медиков), пускай половина тех которые "могут", значит останется где-то 7-8 миллионов. "медкомиссия" согласно принятых (диверсантами) законов - ежегодная, обязательная, рабочих дней 250, значит в день надо 32000 человек "посмотреть", поставить печати, военкомат должен поставить свою кляксу и в базу данных записать. в "тцк" кто-то там раскрыл гостайну работает 36 000 человек, и где-то, говорят, около 200 самих "тцк" (по 180 человек?) всего. значит, если прям все социально сознательные, "по-очереди", электронной, денежной или хз еще какой, то на один военкомат получится по 160 человек в день, ежедневно и это только на "влк", целый год. если прям все идеально равномерно распределено. пускай 8 часов "работа" без перерывов - это по 3 минуты на человека только печати поставить\в компьтер данные ввести и т.п. а еще есть "я только спросить", "острочка", "пропал безвести", "ухылянт", "заведут за деньги" и т.д. и т.п.
если всяких "медзакладів" около 1000 по всей Украине, то им будет по 15 минут на человека (если прям без пенсионеров и остальных 23 миллионов "больных"), ежедневно круглогодично и без лечения (всем успехов в личном выборе места проведения "ВЛК" по-записи - теперь это ваше решение между жрать говна и жрать говна, радуйтесь праву выбора).
за такой п*здец во время войны всех депутатов, министров и компанию реально надо сажать навсегда и бить раз в неделю чтобы другим неповадно было, и не допускать принимать и исполнять д*бильные законы диверсии. а если такое творится в военной структуре, то можно себе представить что творится в других. мозги как таковые отсутствуют. это, кстати, делает из Хйла еще большего мудака - условно напал на соседа алкаша-калеку-имбецила и радуется. калеку-имбецила это конечно нисколько не оправдывает, особенно, если \план лечения\ давно известен.
показати весь коментар
12.02.2025 01:44 Відповісти
А коли будуть електронні списки"я тихенько в лес пойду"? Хто там у черзі наступний? Чи Верещук поза чергово?
показати весь коментар
12.02.2025 03:36 Відповісти
Чому ця потвора досі не за гратами?
показати весь коментар
12.02.2025 06:02 Відповісти
И брать будут только биткойнами..
показати весь коментар
12.02.2025 07:13 Відповісти
 
 