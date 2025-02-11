Лідери політичних груп Європарламенту зробили спільну заяву про підтримку України

Лідери політичних груп Європейського парламенту виступили зі спільною заявою, в якій підтримали народ України у його боротьбі проти російської агресії, та підтвердила намір допомагати Україні на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Три роки минули після того, як Російська Федерація почала неспровоковану, невиправдану та злочинну повномасштабну війну проти України, порушуючи міжнародне законодавство, Хартію Об’єднаних Націй, підриваючи європейську й глобальну безпеку. Конференція президентів Європейського парламенту рішуче засуджує триваючу агресивну війну Росії, яка навмисно завдає ударів по цивільній та критичній інфраструктурі, її звірства проти населення України, що є серйозним порушенням міжнародного законодавства та міжнародного гуманітарного права. Ми підтверджуємо тверду солідарність з народом України, який продовжує демонструвати надзвичайну стійкість та мужність в захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності" - йдеться у документі.

Лідери політичних груп Європарламенту окремо наголосили на тому, що ЄС має залишатися єдиним у своїх зобов’язаннях з підтримки України, та продовжувати політичну, військову, економічну, гуманітарну та фінансову допомогу. У цьому контексті вони привітали зусилля держав ЄС, громадських організацій, компаній та громадян, які змогли мобілізувати необхідні ресурси та надати притулок для мільйонів переміщених українців.

Разом з тим, політичні лідери Європарламенту закликали ЄС збільшити та прискорити надання Україні військової допомоги, та розробити чітку правову основу для конфіскації заморожених російських активів.

"Ми продовжуємо закликати до притягнення до відповідальності за всі воєнні злочини та за злочини проти людства, що були скоєні в ході цієї агресивної війни. Ми вітаємо нещодавні кроки із заснування Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України", - йдеться у документі.

Водночас євродепутати закликали до забезпечення повної імплементації та посилення економічних санкцій проти Росії та її поплічників, а також правових заходів із запобігання обминанню санкцій ЄС, з метою значного зменшення спроможності країни-агресора до ведення війни.

Також була висловлена повна підтримка прагненням України до європейської інтеграції та підтвердили готовність Європарламенту допомагати Україні на її шляху інтеграції до ЄС, визнали "значний прогрес" України у впровадженні реформ, навіть у найскладніших умовах.

Депутати наголосили на важливості забезпечення трансатлантичної та глобальної солідарності з Україною, на необхідності посилити протидію російській дезінформації, та сфокусувати увагу міжнародної спільноти на досягненні всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру, на основі представленої Україною "Формули миру".

"Відзначаючи третю річницю цієї жорстокої агресії, Конференція президентів Європейського парламенту вшановує стійкість українців, та віддає шану всім, хто віддав своє життя за свободу й демократію. Ми твердо стоїмо поряд з Україною, та підтверджуємо, що мир, безпека та справедливість переможуть", - наголошується у заяві.