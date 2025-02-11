У Бундесвері заявили про диверсії проти військових кораблів: загроза з боку РФ є все більш актуальною

Командувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак заявив про пошкодження військових кораблів диверсантами. Також були зафіксовані випадки вторгнення на військово-морські бази з суші і моря.

Про це він сказав під час пресконференції, пише n-tv, інформує Цензор.НЕТ.

За словами командувача німецьких ВМС, диверсанти неодноразово завдавали цілеспрямованої шкоди військовим кораблям у Німеччині.

"Руйнування, тобто саботаж, стався не на одному кораблі", - заявив він.

Окрім цього, за словами військового, були зафіксовані випадки вторгнення на військово-морські бази з суші і моря, а також "спроби підійти" до солдатів у військовій формі, які поверталися додому.

"Наша оцінка: нас випробовують. Намагаються розхитати наше суспільство, як на національному рівні, так і всередині альянсу. І, можливо, створюють підґрунтя для подальших активних військових дій",- заявив Каак.

На цьому тлі командувач заявив про зростаючу загрозу з боку РФ.

"Усе більша загроза з боку Росії на початку 2025 року є більш актуальною, ніж два роки тому. Експерти і розвідувальні служби сходяться на думці, що Росія буде в змозі шукати конфлікту з НАТО з 2029 року",- сказав Каак.

Раніше повідомлялося, що очільник оборонного відомства ФРН Пісторіус бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує напасти на країни НАТО.

