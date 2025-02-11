УКР
Новини
У Бундесвері заявили про диверсії проти військових кораблів: загроза з боку РФ є все більш актуальною

Каак про диверсії проти кораблів

Командувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак заявив про пошкодження військових кораблів диверсантами. Також були зафіксовані випадки вторгнення на військово-морські бази з суші і моря.

Про це він сказав під час пресконференції, пише n-tv, інформує Цензор.НЕТ.

За словами командувача німецьких ВМС, диверсанти неодноразово завдавали цілеспрямованої шкоди військовим кораблям у Німеччині.

"Руйнування, тобто саботаж, стався не на одному кораблі", - заявив він.

Окрім цього, за словами військового, були зафіксовані випадки вторгнення на військово-морські бази з суші і моря, а також "спроби підійти" до солдатів у військовій формі, які поверталися додому.

Читайте також: РФ проводить "приголомшливо безрозсудні" диверсії проти західних союзників України, - глава МІ6 Мур

"Наша оцінка: нас випробовують. Намагаються розхитати наше суспільство, як на національному рівні, так і всередині альянсу. І, можливо, створюють підґрунтя для подальших активних військових дій",- заявив Каак.

На цьому тлі командувач заявив про зростаючу загрозу з боку РФ.

"Усе більша загроза з боку Росії на початку 2025 року є більш актуальною, ніж два роки тому. Експерти і розвідувальні служби сходяться на думці, що Росія буде в змозі шукати конфлікту з НАТО з 2029 року",- сказав Каак.

Раніше повідомлялося, що очільник оборонного відомства ФРН Пісторіус бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує напасти на країни НАТО.

Читайте також: Бундесвер виявив підозрілі безпілотники над базою, де проходять підготовку українські військові, - ЗМІ

Німеччина (7738) корабель (1628) росія (67900) диверсія (368)
+17
КУКОЛД-блок "нато" 🤡
Ці не збивають дрони над базами. Тепер виявилось що кораблі хто пошкоджує.
Рольнікі не збивають літаки і ракети мордорян.
Цікаві гонорові справи ! Вже гонор перелився у гонорею?
11.02.2025 23:38 Відповісти
+9
Забейте. Головне, що Тауруси для знищення москалів не дали, бо не хочете псувати стосунки з москалями.
11.02.2025 23:59 Відповісти
+8
А дати в рило цим диверсантам не пробували ?
Спробуйте і не бійтеся - 100% допоможе 🙁
12.02.2025 00:06 Відповісти
показати весь коментар
Не та тепер Німеччина, Рейн-річка не та ,,,
12.02.2025 00:17 Відповісти
Але рейнський ріслінг той самий.
12.02.2025 00:37 Відповісти
Дивися не обпийся .
12.02.2025 01:27 Відповісти
11.02.2025 23:39 Відповісти
Ну, как всегда, выразить крайнюю озабоченность и разойтись по домам...,
11.02.2025 23:40 Відповісти
Угорщина відправить 1 млн євро армії Лівану замість України, - Сійярто

Нічого, хезболла "захистить" НАТО!
11.02.2025 23:54 Відповісти
Мадяри синонім слова підор =чи ні?
показати весь коментар
якщо якихось дайверів у біло-синьо-червоних труселях і втоплять на рейді німецької морської бази, то про це не зніматимуть кіно для преси
11.02.2025 23:56 Відповісти
Які-такі трусєля? Не бачили ми ніяких трусєлєй
показати весь коментар
ще трохи, і почнуть топити.
показати весь коментар
Нажралися "німців" з Совка?
показати весь коментар
З тими тварями треба їхніми ж методами: єта нє ми, нас там нє біло. Мовчки загасили і все.
показати весь коментар
Так для цього ж, меркель і з шредером, і розвалювали БУНДЕСФЕР та інші структури безпеки у ФРН!
Вони ж, особисто, вищали, - прутінферштейн !!
Так, як і оті ригоАНАЛИ, в Україн!!!
Смерть рашистам!
12.02.2025 00:10 Відповісти
В Польше заявили, что российский военный самолет Су-24МР нарушил ее воздушное пространство над территориальными водами.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши.

Инцидент произошел во вторник, 11 февраля, в 14:09 над восточной частью Гданьского залива. Его причиной стала неисправность навигационной системы российского самолета.

Как отметили в польском командовании, самолет «нарушил польское воздушное пространство на максимальную глубину 6,5 км и находился в нем 1 минуту и 12 секунд».
12.02.2025 00:11 Відповісти
Колишньому Ердогану цього було б достатньо. Теперішньому вже ні. Як і полякам з німцями.
12.02.2025 00:41 Відповісти
Ердоган спромігся взяти під контроль Сирію і витіснити звідти кацапів, а перед цим Азербайджану допоміг. Так що не треба його в один ряд ставити
показати весь коментар
Окрім цього, за словами військового, були зафіксовані ... "спроби підійти" до солдатів у військовій формі, які поверталися додому. Джерело: https://censor.net/ua/n3535271

Сподіваюся, солдати врятувалися втечею від такого зловісного сабботажа. Цирк поїхав, клоуни залишилися...
12.02.2025 00:14 Відповісти
Так, ці мужні натівські солдати втекли. Потім, розмазуючи кулачками сльози по щоках, розповіли командуванню про ці гнусні домагання.
показати весь коментар
- А далекобійні ракети Україні ???
- Ні, ні, ні, ні !!!! Це загострення. Спровокує путіна.
- Ну, ну...
показати весь коментар
Якось навіть дивно. Мав мужність признати втручання русспецслужб. А міг би й промовчати чи сказати як завжди _Сліди в росію не ведуть.
показати весь коментар
Вояки.. "морской бой" клітки 10Х10.. Я тебе знайшов, раніл.. ти мене бачиш.. того моря там.. бариги.. хай сплевують.
показати весь коментар
трусливі потвори
показати весь коментар
Німці вагаються. Будуть трішки вагітними.
показати весь коментар
Наивные. Рашка не будет ждать до 2029го.
показати весь коментар
Настолько раслабилис немцы что каждый проходимец может прийти на военую морскую базу и насыпать песка в испытываемого корабля в всасывающую систему.
показати весь коментар
Пусть путинскую подружку фрау Меркель наградят за расформирование 26 бригад бундесвера что привело к развалу всей системы безопасности ЕС и развязало руки Путину.
показати весь коментар
Ви ж військові і готувалися до захисту країни блін-а вони жаліються.Канєшно легше рассікать у красівій хвормі за нехілу зарплату і ніхера не робить
показати весь коментар
Ці німецьки так звані "керівники" і кацапи - одна шайка, яка намагаєтьсся встановити якийсь новий порядок, і тому не виконує свої прямі обов'язки.
показати весь коментар
Вот к чему приводит слабость власти, бесконтрольно запустили рашистов к себе в страну, а теперь

только руками разводят, доиграются, купленные путлером партии уже рвутся к власти, будет

большая беда!
показати весь коментар
