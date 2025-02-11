У Бундесвері заявили про диверсії проти військових кораблів: загроза з боку РФ є все більш актуальною
Командувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак заявив про пошкодження військових кораблів диверсантами. Також були зафіксовані випадки вторгнення на військово-морські бази з суші і моря.
Про це він сказав під час пресконференції, пише n-tv, інформує Цензор.НЕТ.
За словами командувача німецьких ВМС, диверсанти неодноразово завдавали цілеспрямованої шкоди військовим кораблям у Німеччині.
"Руйнування, тобто саботаж, стався не на одному кораблі", - заявив він.
Окрім цього, за словами військового, були зафіксовані випадки вторгнення на військово-морські бази з суші і моря, а також "спроби підійти" до солдатів у військовій формі, які поверталися додому.
"Наша оцінка: нас випробовують. Намагаються розхитати наше суспільство, як на національному рівні, так і всередині альянсу. І, можливо, створюють підґрунтя для подальших активних військових дій",- заявив Каак.
На цьому тлі командувач заявив про зростаючу загрозу з боку РФ.
"Усе більша загроза з боку Росії на початку 2025 року є більш актуальною, ніж два роки тому. Експерти і розвідувальні служби сходяться на думці, що Росія буде в змозі шукати конфлікту з НАТО з 2029 року",- сказав Каак.
Раніше повідомлялося, що очільник оборонного відомства ФРН Пісторіус бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує напасти на країни НАТО.
Ці не збивають дрони над базами. Тепер виявилось що кораблі хто пошкоджує.
Рольнікі не збивають літаки і ракети мордорян.
Цікаві гонорові справи ! Вже гонор перелився у гонорею?
Нічого, хезболла "захистить" НАТО!
Спробуйте і не бійтеся - 100% допоможе 🙁
Вони ж, особисто, вищали, - прутінферштейн !!
Так, як і оті ригоАНАЛИ, в Україн!!!
Смерть рашистам!
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши.
Инцидент произошел во вторник, 11 февраля, в 14:09 над восточной частью Гданьского залива. Его причиной стала неисправность навигационной системы российского самолета.
Как отметили в польском командовании, самолет «нарушил польское воздушное пространство на максимальную глубину 6,5 км и находился в нем 1 минуту и 12 секунд».
Сподіваюся, солдати врятувалися втечею від такого зловісного сабботажа. Цирк поїхав, клоуни залишилися...
- Ні, ні, ні, ні !!!! Це загострення. Спровокує путіна.
- Ну, ну...
только руками разводят, доиграются, купленные путлером партии уже рвутся к власти, будет
большая беда!