Українська збірна вже виборола 15 медалей на "Іграх Нескорених"

11 лютого 2025 року національна збірна України на Іграх Нескорених виборола 15 медалей у зимових видах спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, представники України посіли призові місця у чотирьох з пʼяти адаптивних спортивних дисциплін, що відбувалися у цей день.

У гірських лижах Україна виборола дві срібні і одну золоту медаль. У бігових лижах наша команда здобула дві золоті, дві срібні і одну бронзову медаль. Одна золота і одна бронзова медалі опинилася у скарбничці України за перемоги зі сноубордингу. Ще дві золоті, дві бронзові і одну срібну медалі наші учасники вибороли у біатлоні.

У середу наші учасники матимуть змогу ще більше розширити колекцію нагород у змаганнях зі сноубордингу, гірських лиж й скелетону.

Також читайте: 35 українських захисників візьмуть участь у зимових "Іграх Нескорених". ФОТО

Зауважимо, що офіційної зведеної таблиці медалістів під час Ігор Нескорених не ведеться, адже змагання зосереджуються на реабілітації поранених учасників, а не спортивних досягненнях.