"Шахеди" атакували Миколаївщину: горів об’єкт інфраструктури, пошкоджено склад

У ніч на 12 лютого 2025 року силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Миколаївському районі на одному з об'єктів інфраструктури, внаслідок падіння уламків, виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення. Постраждалих немає.

За даними ОВА, 11 лютого ворог тричі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Також учора о 19:50 ворог здійснив мінометний обстріл та тричі атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.