У Часовому Яру та Торецьку міські бої. Знищено бронетехніку ворога на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 11 лютого 2025 року, на Куп’янському напрямку противник проводив штурмові дії неподалік Нової Кругляківки, Кіндрашівки та Загризового. В районі Петропавлівки для доставки своїх штурмових груп ворог застосував баггі та мотоцикли. Колона була накрита вогнем нашої артилерії. Тривають заходи по знищенню залишків десанту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку ворожі штурмові групи атакували укріплення наших військ в районах населених пунктів Новосергіївка, Новолюбівка та Ямполівка. Погіршення тактичного положення не допущено.

"На Краматорському та Торецькому напрямках противник проводив штурмові дії наших позицій в районах Васюківки, Диліївки, Щербинівки, в Часовому Яру та Торецьку. Сили оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - йдеться у повідомленні.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Покровському напрямку окупанти атакували наші оборонні порядки в районах населених пунктів Тарасівка, Водянне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Надіївка та Дачне. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої.

"На Новопавлівському напрямку штурмові групи противника атакували в районі Костянтинополя. Неподалік Зеленівки ворог для своїх доставки штурмових груп та розвитку наступу застосовував бронетехніку, яка була уражена вогнем нашої артилерії. В результаті - знищено один танк та три ББМ противника. Окупанти відмовилися від подальших наступальних дій. Сили оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили загарбників", - додають в ОСУВ "Хортиця".