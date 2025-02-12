Підтримка України є одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів Швеції, - глава МЗС Стенергард

У Швеції заявили, що підтримка України є моральним обов'язком і необхідною інвестицією в безпеку, незалежність і свободу Європи, і назвали її одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард під час виступу в Риксдазі (парламенті).

"Цьогорічна Програма зовнішньої політики презентується у складну епоху з точки зору безпеки. Ми - Швеція, ЄС і НАТО - перебуваємо в розпалі довготривалої конфронтації з Росією. Росія продовжуватиме становити серйозну загрозу безпеці Європи, незалежно від результату війни в Україні. Наше завдання невідворотне: ми обмежуватимемо здатність Росії завдати нам шкоди, зокрема, через нашу підтримку України", - зазначила Стенергард.

За її словами, підтримка України є головним зовнішньополітичним пріоритетом уряду Швеції, і країна збільшує свою підтримку Україні з кожним роком війни.

"Загальна сума підтримки з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 70 мільярдів шведських крон. Для Швеції підтримка України є моральним обов'язком і необхідною інвестицією в безпеку, незалежність і свободу Європи, а отже, і нашу власну", - додала Стенергард.

Крім того наголошується, що Швеція продовжуватиме розбудовувати безпеку разом з іншими, зокрема, як член НАТО та ЄС.

