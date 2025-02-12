УКР
Норвегія долучилися до "коаліції дронів" для України

Норвегія долучилися до ініціативи коаліція дронів для України

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік оголосив, що його країна долучилася до "коаліції дронів", яка діє в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомили в норвезькому уряді, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна має значну потребу в більшій кількості військового обладнання для захисту від російської агресії, і безпілотники відіграють тут важливу роль.

"Норвегія вже робить значний внесок у закупівлю та розробку безпілотників, і на наш погляд, для нас природно, щоб Норвегія також стала членом створеної коаліції з розробки безпілотників", - заявив Сандвік.

В уряді нагадали, що раніше Норвегія вже виділила 700 мільйонів норвезьких крон на багатонаціональну ініціативу із закупівлі дронів для України.

Також планується використання коштів з програми довгострокової підтримки України "Нансен" на безпілотники й безпілотні технології у 2025 році. 

Нагадаємо, "Коаліція дронів", яка надає підтримку Україні безпілотниками, була утворена у 2023 році. Її очолюють Латвія та Велика Британія.

Це мало бути новиною як ТОП,а не якісь новини про якогось йо@@утого Трампа
12.02.2025 20:28 Відповісти
Та отож ...Європа повільно, але пробуджується та мабуть вже не сильно вірить у всілякі 5 статті ...
12.02.2025 20:45 Відповісти
Vielen Dank, Wikinger!
12.02.2025 20:42 Відповісти
 
 