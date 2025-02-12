Норвегія долучилися до "коаліції дронів" для України

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік оголосив, що його країна долучилася до "коаліції дронів", яка діє в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомили в норвезькому уряді, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна має значну потребу в більшій кількості військового обладнання для захисту від російської агресії, і безпілотники відіграють тут важливу роль.

"Норвегія вже робить значний внесок у закупівлю та розробку безпілотників, і на наш погляд, для нас природно, щоб Норвегія також стала членом створеної коаліції з розробки безпілотників", - заявив Сандвік.

В уряді нагадали, що раніше Норвегія вже виділила 700 мільйонів норвезьких крон на багатонаціональну ініціативу із закупівлі дронів для України.

Також планується використання коштів з програми довгострокової підтримки України "Нансен" на безпілотники й безпілотні технології у 2025 році.

Нагадаємо, "Коаліція дронів", яка надає підтримку Україні безпілотниками, була утворена у 2023 році. Її очолюють Латвія та Велика Британія.

