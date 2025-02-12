Саміт у форматі "Веймар+" за участі України відбувається в Парижі

Питання європейської оборони та підтримки України у довгостроковій перспективі обговорюють в Парижі на рівні міністрів закордонних справ у форматі "Веймар+" за участю українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про формат та мету зустрічі повідомив перед її початком міністр закордонних справ Франції Жан- Ноель Барро, передає кореспондент Укрінформу.

"Цей саміт напередодні Мюнхенської конференції з безпеки скоординує наші меседжі і продемонструє як єдність, так і волю до дій, тому що європейці знають, що на кону їхнє майбутнє і що на кону їхня безпека", - сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Барро також додав, що дискусія між європейцями, разом з британцями і з українцями не є збігом обставин, тому що вона відбувається після зустрічі глав держав і урядів, яка відбулася кілька днів тому в Брюсселі.

"За кілька днів ми матимемо сумну третю річницю початку повномасштабної російської агресії в Україні, і саме в цей час американська адміністрація, власне, думає над своєю позицією з цього питання", - додав міністр.

До зустрічі французького, польського, німецького, а також італійського та іспанського міністрів має також долучитись Кая Каллас, висока представниця ЄС з закордонних справ та безпеки, та Андрюс Кубілюс, європейський комісар, відповідальним за оборону та космос.

У розширеному форматі дискусії візьмуть участь також український міністр Андрій Сибіга та британський Девід Леммі.