У Києві високий рівень забрудненості повітря: зафіксовано підвищення концентрації завислих речовин
Станом на ранок 13 лютого у столиці утримується високий рівень забрудненості повітря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМДА.
"Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", - йдеться в повідомленні
Мешканцям рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Small Jerboa
показати весь коментар13.02.2025 08:04 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Besya #601314
показати весь коментар13.02.2025 08:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
piligrim
показати весь коментар13.02.2025 08:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар13.02.2025 08:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Colt
показати весь коментар13.02.2025 08:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль