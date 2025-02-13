УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8835 відвідувачів онлайн
Новини
1 699 5

У Києві високий рівень забрудненості повітря: зафіксовано підвищення концентрації завислих речовин

У Києві спостерігають погіршення якості повітря

Станом на ранок 13 лютого у столиці утримується високий рівень забрудненості повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМДА. 

"Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", - йдеться в повідомленні

Мешканцям рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимчасове погіршення стану повітря спостерігається в Києві, - КМДА

Автор: 

повітря (172) Київ (20191)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БоНеВтік з РНБО на вчорашньому свому засіданні на пздели весь Київ.
показати весь коментар
13.02.2025 08:04 Відповісти
🤣🤣🤣++++
показати весь коментар
13.02.2025 08:10 Відповісти
зелена забрудненість...
показати весь коментар
13.02.2025 08:07 Відповісти
це все наслідки нападу на оп та на лідора.
показати весь коментар
13.02.2025 08:10 Відповісти
Надуло з Печерська.
показати весь коментар
13.02.2025 08:28 Відповісти
 
 