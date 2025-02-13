У Києві високий рівень забрудненості повітря: зафіксовано підвищення концентрації завислих речовин

Станом на ранок 13 лютого у столиці утримується високий рівень забрудненості повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМДА.

"Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", - йдеться в повідомленні

Мешканцям рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

