Росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку в Херсоні, постраждали 5 людей, серед них 2 дитини, - ОВА (оновлено)

Ввечері 19 лютого рашисти скинули КАБ на багатоповерхівку в Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Херсонську ОВА.

"Керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі. Подробиці - згодом", - повідомляють в ОВА.

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Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про двох постраждалих внаслідок атаки дітей.

"Це 13-річні двійнята — хлопчик і дівчинка. У них - мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків", - написав він.

Пізніше мер міста Роман Мрочко повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох.

Згодом Мрочко надав більш детальну інформацію про авіаудар.

Він розповів, що майже опівночі російські терористи атакували наше місто трьома керованими авіабомбами. Серед постраждалих діти.

"Один з КАБів влучив у багатоповерхівку у середмісті Херсона. Рятувальники дістали з-під завалів 13-річних двійнят – хлопчика і дівчинку. У них мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Діти у лікарні під наглядом медиків. Після обстрілу врятовано ще одного постраждалого чоловіка. В нього вибухова та черепно-мозкова травми, поранення ніг", - йдеться в його повідомлення.

Оновлення станом на 01:58

Повідомляється про ще двох постраждалих внаслідок авіаудару.

У 60-річного чоловіка садна чола.

36-річний чоловік отримав акубаротравму.







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