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Новини
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Росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку в Херсоні, постраждали 5 людей, серед них 2 дитини, - ОВА (оновлено)

Ввечері 19 лютого рашисти скинули КАБ на багатоповерхівку в Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Херсонську ОВА.

"Керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі. Подробиці - згодом", - повідомляють в ОВА.

Оновлення

Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про двох постраждалих внаслідок атаки дітей.

"Це 13-річні двійнята — хлопчик і дівчинка. У них - мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків", - написав він.

Пізніше мер міста Роман Мрочко повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох.

Згодом Мрочко надав більш детальну інформацію про авіаудар.

Він розповів, що майже опівночі російські терористи атакували наше місто трьома керованими авіабомбами. Серед постраждалих діти.

"Один з КАБів влучив у багатоповерхівку у середмісті Херсона. Рятувальники дістали з-під завалів 13-річних двійнят – хлопчика і дівчинку. У них мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Діти у лікарні під наглядом медиків. Після обстрілу врятовано ще одного постраждалого чоловіка. В нього вибухова та черепно-мозкова травми, поранення ніг", - йдеться в його повідомлення.

Оновлення станом на 01:58

Повідомляється про ще двох постраждалих внаслідок авіаудару.

У 60-річного чоловіка садна чола.

36-річний чоловік отримав акубаротравму.

Наслідки російського авіаудару по Херсону

Росіяни вдарили по будинку в Херсоні

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Також читайте: Працював на окупантів, а потім намагався вступити до ЗСУ: на Херсонщині судитимусь ексколаборанта, - ДБР. ФОТО

Автор: 

обстріл (29575) Херсон (3471) КАБ (400) Херсонська область (5955) Херсонський район (411)


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Топ коментарі
+9
жалко там синочка трампа не було
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20.02.2025 00:35 Відповісти
+3
Именно когда в Украину приехал представитель США Келлог бункерный начал бесится. Уже в небе Украины более 50-ти шахедов, к вылету готовится стратегическая авиация, в море выведены носители крылатых ракет.
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19.02.2025 23:54 Відповісти
+2
Пдараси кацапські 🤬
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20.02.2025 00:15 Відповісти
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Именно когда в Украину приехал представитель США Келлог бункерный начал бесится. Уже в небе Украины более 50-ти шахедов, к вылету готовится стратегическая авиация, в море выведены носители крылатых ракет.
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19.02.2025 23:54 Відповісти
літак на стоянці
парочка дрг і все, нема літаків
але буданга та малюк хернею маються
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20.02.2025 04:50 Відповісти
Знесли б ф-16 або рій паляниць пару будиночків в варонєжє або курскє, у відповідь, чи ніззя, атотрамнападьот?
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20.02.2025 04:53 Відповісти
Пдараси кацапські 🤬
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20.02.2025 00:15 Відповісти
жалко там синочка трампа не було
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20.02.2025 00:35 Відповісти
чим більше доня з ****** в засос - тим більше кабів в Україну.
діди це знали, ми забули..
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20.02.2025 04:54 Відповісти
мокву бомбити коли будемо?
не на часі?
СУКІ ЗЕЛЕНІ!!!!
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20.02.2025 04:56 Відповісти
якщо президенту захочеться сідати за стіл перемовин, а тим більше підписувати якісь папірці з кацапами на вимогу гопника трампа нехай забуде про будь які рейтинги і перевибори, його винесуть разом з його п.ятьма дефективними мереджерами у кращому разі до ростова
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20.02.2025 06:23 Відповісти
КАБ та житловий будинок, це воєнний злочин!!!!
бо каб це як снайперська гвинтівка....
падає туда, куда її направили
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20.02.2025 09:12 Відповісти
 
 