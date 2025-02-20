Зеленський провів розмову з сенатором Гремом: Цінуємо двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
Зеленський підкреслив, що Україна дуже цінує двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США в боротьбі проти російської агресії.
"Сенатор Грем, як завжди, конструктивний і багато робить для наближення миру. Надзвичайно важливо, щоб гарантії безпеки залишалися на столі й щоб вони працювали на Україну, на справжній і тривалий мир. Дякую вам за підтримку", - резюмував Зеленський.
Також президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
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його би в пту чи в інститута
а так він греблі рве
і розриває навпіл шатунів
діяльність *********
Це не джерело інформації.
Трамп переміг на виборах 2024 року з перевагою лише в 1,5% голосів виборців. Він і республіканці насправді не мають мандату на звичайні зміни після виборів, не кажучи вже про екстраординарні зміни, яких вони намагаються досягти.
Навіть прихильники Трампа можуть відчувати втому, оскільки постійний хаос виснажує.
Сила Трампа в тому, що він домінує в розмові, але якщо люди перестають слухати, це домінування перетворюється на шум. Якщо це станеться, це може дорого коштувати йому тими виборцями, які підтримали його в політиці, а не лише як особистість, можливо, вже на проміжних виборах 2026 року.