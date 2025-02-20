Зеленський провів розмову з сенатором Гремом: Цінуємо двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Зеленський підкреслив, що Україна дуже цінує двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США в боротьбі проти російської агресії.

"Сенатор Грем, як завжди, конструктивний і багато робить для наближення миру. Надзвичайно важливо, щоб гарантії безпеки залишалися на столі й щоб вони працювали на Україну, на справжній і тривалий мир. Дякую вам за підтримку", - резюмував Зеленський.

Також президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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