УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5019 відвідувачів онлайн
Новини
3 119 16

Зеленський провів розмову з сенатором Гремом: Цінуємо двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США

Сенатор-республіканць Ліндсі Грем

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Зеленський підкреслив, що Україна дуже цінує двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США в боротьбі проти російської агресії.

"Сенатор Грем, як завжди, конструктивний і багато робить для наближення миру. Надзвичайно важливо, щоб гарантії безпеки залишалися на столі й щоб вони працювали на Україну, на справжній і тривалий мир. Дякую вам за підтримку", - резюмував Зеленський.

Також президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну потрібно взяти до НАТО у разі повторного нападу Росії, - сенатор Грем

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Ліндсі Грем (98)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
кацап, пнх.
показати весь коментар
20.02.2025 02:01 Відповісти
+2
Лінсі Грем це друзяка Макейна і поводить себе так само. Він каже правильні речі але своїми діями робить більше шкоди чим користі. Чого тільки вартував його законопроєкт про федеральну заборону абортів який коштував республіканцям декілька місць у сенаті.
показати весь коментар
20.02.2025 01:36 Відповісти
+2
Грем може и хороша колись була людина, але тепер, як і всі республіканці, дуже боїться Трампа і Еланію Маск. Тому сидить засунувши язик в одне місце в той час коли Трамп встановлює свою диктатуру. Єдиний хто залишився, то це Мітч МакКоннел, і тільки тому що йому вже 83 роки і до наступних виборів він може не дожити. Навіть такі люди як Буш, Міт Ромні, Арнольд Шварцнегер мовчать бо бояться мілких неприємностей таких як неплановане знайомство з агентами податкової служби, або ФБР, зняття портрету з стіни в Білому Домі, зміна назви авіаносця, або кримінальна справа за гріхи двадцятилітньої давності.
показати весь коментар
20.02.2025 02:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лінсі Грем це друзяка Макейна і поводить себе так само. Він каже правильні речі але своїми діями робить більше шкоди чим користі. Чого тільки вартував його законопроєкт про федеральну заборону абортів який коштував республіканцям декілька місць у сенаті.
показати весь коментар
20.02.2025 01:36 Відповісти
Грем може и хороша колись була людина, але тепер, як і всі республіканці, дуже боїться Трампа і Еланію Маск. Тому сидить засунувши язик в одне місце в той час коли Трамп встановлює свою диктатуру. Єдиний хто залишився, то це Мітч МакКоннел, і тільки тому що йому вже 83 роки і до наступних виборів він може не дожити. Навіть такі люди як Буш, Міт Ромні, Арнольд Шварцнегер мовчать бо бояться мілких неприємностей таких як неплановане знайомство з агентами податкової служби, або ФБР, зняття портрету з стіни в Білому Домі, зміна назви авіаносця, або кримінальна справа за гріхи двадцятилітньої давності.
показати весь коментар
20.02.2025 02:12 Відповісти
так, показове зняття портрету Грема з ротунди Капітолію це буде боляче 😀
показати весь коментар
20.02.2025 04:22 Відповісти
він мені нагадує павла власова з епічної трагедії Митця

його би в пту чи в інститута
а так він греблі рве
і розриває навпіл шатунів
діяльність *********
показати весь коментар
20.02.2025 04:32 Відповісти
із https://t.me/V_Zelenskiy_official/13390 посиланням на телеграм-канал глави держави

Це не джерело інформації.
показати весь коментар
20.02.2025 01:45 Відповісти
Трамп створює інфошум
показати весь коментар
20.02.2025 01:51 Відповісти
кацап, пнх.
показати весь коментар
20.02.2025 02:01 Відповісти
кацап, ну так вам же не будет легче если не будет Зеленского. не будет Зеленского, будет Залужный, Порох, Яценюк или Притула наконец. любой другой президент будет ненавидеть вас ещё больше, чем Зеленский.
показати весь коментар
20.02.2025 02:22 Відповісти
Трамп і республіканці не користуються переважною підтримкою серед громадян США.

Трамп переміг на виборах 2024 року з перевагою лише в 1,5% голосів виборців. Він і республіканці насправді не мають мандату на звичайні зміни після виборів, не кажучи вже про екстраординарні зміни, яких вони намагаються досягти.

Навіть прихильники Трампа можуть відчувати втому, оскільки постійний хаос виснажує.

Сила Трампа в тому, що він домінує в розмові, але якщо люди перестають слухати, це домінування перетворюється на шум. Якщо це станеться, це може дорого коштувати йому тими виборцями, які підтримали його в політиці, а не лише як особистість, можливо, вже на проміжних виборах 2026 року.
показати весь коментар
20.02.2025 03:07 Відповісти
Перефразируя Бендера "Скоро, Донни, ваши рыжие космы примелькаются и вас попросту начнут бить"
показати весь коментар
20.02.2025 07:24 Відповісти
Спасибі сенатору Громову!
показати весь коментар
20.02.2025 04:42 Відповісти
Це ширма. Немає жодної програми на цей рік, лише ті що встигли відокремити від впливу Трампа.
показати весь коментар
20.02.2025 09:00 Відповісти
 
 