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Україну атакують ворожі безпілотники, в низці областей повітряна тривога, - Повітряні Сили

шахеди

В ніч на 19 лютого в низці українських областей повітряна тривога через атаку російських безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних БпЛА

  • БпЛА у Сумській області, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Черкащині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Херсонщині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Житомирщині, рухаються в західному напрямку.

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