Україну атакують ворожі безпілотники, в низці областей повітряна тривога, - Повітряні Сили
В ніч на 19 лютого в низці українських областей повітряна тривога через атаку російських безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних БпЛА
- БпЛА у Сумській області, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Черкащині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Херсонщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Житомирщині, рухаються в західному напрямку.
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