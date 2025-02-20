Від лютого 2022 року в Україні було вбито щонайменше 3799 жінок і 289 дівчат. 6,7 мільйона жінок потребують гуманітарної допомоги, - агенція ООН-Жінки

Три роки повномасштабної війни в Україні призвели до того, що жінки в Україні зіштовхуються з підвищеним ризиком гендерного насильства, зростанням безробіття, зменшення впливу в ухваленні рішень, більшим побутовим навантаженням і серйозною кризою психічного здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в агенції ООН-Жінки, що координує роботу системи ООН у питанні гендерної рівності.

За даними ООН-Жінки, від лютого 2022 року в Україні було вбито щонайменше 3799 жінок і 289 дівчат. 6,7 мільйона жінок потребують гуманітарної допомоги.

Агенція ООН закликає збільшити підтримку жінок та дівчат в Україні, серед яких 1 мільйон 869 тисяч внутрішньо переміщених.

За даними організації, гендерне насильство за час повномасштабного вторгнення в Україні зросло на 36%. Серед жінок - вищий рівень безробіття.

У 2024 році серед переміщених через війну жінок роботу мали 48%, порівняно з 71% чоловіків. А станом на 2023 рік жінки в Україні заробляли на 41,4% відсотка менше, ніж чоловіки.

Усе на додачу до збільшеного навантаження на жінок через збільшення побутових обов'язків та необхідність доглядати за дітьми. Через війну закрились багато дитячих закладів, вказує ООН-Жінки.

"Повна участь жінок буде важливою для перебудови України як гендерно рівного та гендерно чутливого суспільства - у всіх сферах суспільства, економіки та політичного життя", - зазначає представниця "ООН-Жінки в Україні" Сабіна Фрейзер Гюнес.

Попри труднощі і виклики, українські жінки вийшли на провідні ролі в гуманітарній сфері, стають лідерами громадянського суспільства, та збільшується кількість жінок-підприємниць.

Зараз кожен другий бізнес в Україні заснований жінкою, додають ООН-Жінки. Відкриваються нові можливості для жінок у секторах, де раніше домінували чоловіки, серед яких - сфера охорони, транспорту та розмінування.

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