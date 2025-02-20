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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 863 580 осіб (+1190 за добу), 10 134 танки, 23 410 артсистем, 21 112 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 863 580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 863580 (+1190) осіб,

танків - 10134 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 21112 (+14) од,

артилерійських систем – 23410 (+63) од,

РСЗВ – 1291 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1078 (+6) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26021 (+160),

крилаті ракети ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136) од,

спеціальна техніка ‒ 3752 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові виявили два замасковані танки Т-62 та атакували їх: один знищено, інший - пошкоджено. ВIДЕО

інфографіка

Автор: 

армія рф (18060) Генштаб ЗС (6887) ліквідація (4157) знищення (7713)


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Топ коментарі
+28
Минув 4019 день москальсько-української війни.
236!! одиниць знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Арта та ППО супер, логістика дуже файно, танки та ББМ непогано. БПЛА перевалили за 26000!
Згідно дати на москальській вісюльці "За взятіє Крима" рівно 11 років назад почалась ця війна.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 863000!!! це більше, ніж такий регіон, як Смоленська область.
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20.02.2025 08:31 Відповісти
+21
РСЗВ-3, ППО-6! Геніально
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20.02.2025 07:29 Відповісти
+20
ППО !!!
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20.02.2025 07:27 Відповісти
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ППО !!!
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20.02.2025 07:27 Відповісти
РСЗВ-3, ППО-6! Геніально
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20.02.2025 07:29 Відповісти
Звіт сьогодні раненько вийшов.
Наземка за лютий перевалила чотири тисячі.
ППО прагне повернути паритет, день війни - одиниця ППО, на разі невелике відставання 1 093 - 1 078
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20.02.2025 07:32 Відповісти
и снова рсзо с пво... логистика вообще супер-пупер, да и танки тоже неплохо подгорели
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20.02.2025 08:10 Відповісти
Минув 4019 день москальсько-української війни.
236!! одиниць знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Арта та ППО супер, логістика дуже файно, танки та ББМ непогано. БПЛА перевалили за 26000!
Згідно дати на москальській вісюльці "За взятіє Крима" рівно 11 років назад почалась ця війна.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 863000!!! це більше, ніж такий регіон, як Смоленська область.
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20.02.2025 08:31 Відповісти
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20.02.2025 08:44 Відповісти
Ти трохи поспішив, ще не більше - смоленська область 863 987
Тому я раніше й писав, що до п'ятниці, а включно чи ні покаже час, як бачимо включно, більше буде завтра.
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20.02.2025 08:49 Відповісти
Я рахую тисячами ) Тим більше це данні за минулий рік, за цей суки поки не показують, хоча минулі роки вже в січні з'являлись оновлені данні ))
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20.02.2025 09:02 Відповісти
Нет, не поспешил!
Цитата:
"Последние официальные данные от Росстата

На январь, 2025 численность населения в Смоленской области составляла 857 847 чел.1 февр. 2025 г."
Конец цитаты.
А что случилось? ГОЙДАААА! 🥳🤣
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20.02.2025 09:16 Відповісти
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20.02.2025 09:00 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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20.02.2025 08:55 Відповісти
Файно. За один день зїли тюмень.
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20.02.2025 11:01 Відповісти
Ого регионы пошли!!!!! Тагииииииил скоро?)))
СЛАВА ЗСУ!!!
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20.02.2025 13:37 Відповісти
 
 