Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 863 580 осіб (+1190 за добу), 10 134 танки, 23 410 артсистем, 21 112 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 863 580 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 863580 (+1190) осіб,
танків - 10134 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 21112 (+14) од,
артилерійських систем – 23410 (+63) од,
РСЗВ – 1291 (+3) од,
засоби ППО ‒ 1078 (+6) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26021 (+160),
крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136) од,
спеціальна техніка ‒ 3752 (+0)
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Наземка за лютий перевалила чотири тисячі.
ППО прагне повернути паритет, день війни - одиниця ППО, на разі невелике відставання 1 093 - 1 078
236!! одиниць знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Арта та ППО супер, логістика дуже файно, танки та ББМ непогано. БПЛА перевалили за 26000!
Згідно дати на москальській вісюльці "За взятіє Крима" рівно 11 років назад почалась ця війна.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 863000!!! це більше, ніж такий регіон, як Смоленська область.
Тому я раніше й писав, що до п'ятниці, а включно чи ні покаже час, як бачимо включно, більше буде завтра.
Цитата:
"Последние официальные данные от Росстата
На январь, 2025 численность населения в Смоленской области составляла 857 847 чел.1 февр. 2025 г."
Конец цитаты.
А что случилось? ГОЙДАААА! 🥳🤣
СЛАВА ЗСУ!!!