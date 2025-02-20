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Сили ППО збили 80 ворожих БпЛА зі 161, ще 78 безпілотників - локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 20 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Також росіяни атакували Україну 161 безпілотником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті - Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні - Іскандер-М/KN-23 (пуски - Воронезька обл.). Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється", - зазначили військові.

Також протягом ночі росіяни атакували Україну 161-м ударним БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.

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Автор: 

безпілотник (4443) ППО (3338) Повітряні сили (2821) війна в Україні (5022)


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Будьте ви прокляті кляті кацапи разом
з кремлівським довбой@бом і терористом 😡
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20.02.2025 10:33 Відповісти
Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється", - зазначили військові.

Странно... Раньше всегда хвастались сколько сбили.
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20.02.2025 10:34 Відповісти
Було б чим збивати. Напевно введено режим тотальної економії. Віват п.дору трампу міротворцу.
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20.02.2025 10:39 Відповісти
В мене неподалік є розрахунок ППО..але цього ночеру я чула тільки зенитки наші..грохіт стояв неймовірний..таки дефіцит відчувається. Раніше пара ракет й тиша, а сьогодня кілька годин стрекотали..
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20.02.2025 10:47 Відповісти
Подякуй своєму зеленому мудаку який почав срати на Трампа. Хай би фільтрувала базар,ьидлотаикриворагульна, бо скоро його стадо буде асфальтом та шашликами від ракет відбиватися, ідіоти кончені.
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20.02.2025 11:34 Відповісти
На тромба мало срати,його в дурку треба запроторити,підари...
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20.02.2025 13:24 Відповісти
Рашиські чорти якщо раніше запускали десятки бпла тепер число йде на сотні ,необхідно знищити завод і логістику ворога як в рф так і на окупованих територіях ,ворог відчуває свою безкарність як і злочинець путін якого рудий хоче легалізувати.
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20.02.2025 10:41 Відповісти
Таке враження , що Трамп робить все для того ,
щоби змусити Украіну капітулювати !!
Не дочекається Трамп такого фіналу 😡
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20.02.2025 10:45 Відповісти
 
 