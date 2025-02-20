Сили ППО збили 80 ворожих БпЛА зі 161, ще 78 безпілотників - локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 20 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Також росіяни атакували Україну 161 безпілотником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті - Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні - Іскандер-М/KN-23 (пуски - Воронезька обл.). Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється", - зазначили військові.

Також протягом ночі росіяни атакували Україну 161-м ударним БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.

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