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Серія підривів окулярів для FPV в армії РФ: ЗМІ розповіли про операцію ГУР МО

ГУР влаштувало підрив окулярів російських операторів FPV

У російській армії трапилися випадки вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами. Це була операція ГУР МО.

Про це із посиланням на джерела повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Так, всередині окулярів, які передали пілотам FPV-дронів російські волонтери, було вмонтовано вибухівку.

Для виконання завдання було придбано велику партію FPV окулярів для пілотів ЗС РФ.

Розвідка України додатково обладнала їх функцією дистанційного підриву. 

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Після цього, у координації з ГУР, російські волонтери безоплатно, у вигляді благодійної допомоги, відправили ці окуляри до підрозділів БПЛА армії РФ, пише видання.

"Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів не тільки в Українських Карпатах, а і в російському Сибіру", - сказали джерела у спецслужбах.

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Автор: 

армія рф (18060) росія (66478) диверсія (359) ГУР (574) fpv-дрон (135)


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Топ коментарі
+18
Похвастались? Чекайте аналогічну відповідь. Кацапи тупі тупі, але вкрасти ідею, це на раз плюнути.
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20.02.2025 13:23 Відповісти
+8
ПаРашкінці жалілися на цю приємну новину пару тижнів назад...
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20.02.2025 13:23 Відповісти
+8
Та це запозичено з операції з пейджерами Їзраїлю проти Хезболи. Але це не надто вдало. Пейджери можна було підірвати усі одночасно в один вдалий момент, а окуляри в один момент підривати не варто - якийсь зараз використовується, а всі інші десь лежать. Якщо, під час використання когось підірвали, то усі інші окуляри пройдуть перевірку вибухотехніків. Не продумано!
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20.02.2025 13:31 Відповісти
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Похвастались? Чекайте аналогічну відповідь. Кацапи тупі тупі, але вкрасти ідею, це на раз плюнути.
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20.02.2025 13:23 Відповісти
Та це запозичено з операції з пейджерами Їзраїлю проти Хезболи. Але це не надто вдало. Пейджери можна було підірвати усі одночасно в один вдалий момент, а окуляри в один момент підривати не варто - якийсь зараз використовується, а всі інші десь лежать. Якщо, під час використання когось підірвали, то усі інші окуляри пройдуть перевірку вибухотехніків. Не продумано!
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20.02.2025 13:31 Відповісти
Наскільки я читав про це тиждень тому - там трохи по-іншому механізм підриву зроблений. "Приблуда" спрацьовує після включення якогось вентилятора в окулярах. А він включається, коли у оператора починає пітніть лице, під окулярами...
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20.02.2025 14:42 Відповісти
Справа не в тім. Пейджер, принаймні вдень, завжди знаходиться у кишені свого власника. Їх, цих власників, в один момент всіх знищили, або серйозно покалічили. А в нашому випадку - один, або два були знищені при ввімкненні цього вентилятора і все, кацапи сказали: "Стоп! Перевіримо!"
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20.02.2025 15:03 Відповісти
А ти думаєш, подібну "приблуду" у якийсь інший агрегат запхнуть не можна? Наприклад в гарнітуру "шлемака" літуна? З шоломами винищувачів чи штурмовиків, справи не мав. Але з вертольотними колупався. Там роботи - на 10-15 хв.
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20.02.2025 15:08 Відповісти
Я вже не пам'ятаю - скільки коштує цей шолом, але дуже дорого, і, я думаю, зберігаються вони відповідним чином, не простіше, ніж зброя. Добратися до них непросто. Спалитися можна запросто. А гарнітуру для дронів вже з "сюрпризом" продали партією через свою фірму. З пейджерами саме так було. Зараз кацапи, в умовах санкцій, купляють підсанкційні товари через треті країни, як сьогодні було про південно-корейські верстати через Казахстан.
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20.02.2025 15:22 Відповісти
Ніхто вибухотехніків до такого обладнання не пустить.
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20.02.2025 16:37 Відповісти
????
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21.02.2025 10:44 Відповісти
вибухотехніки це спеціалісти з вибухівки, а не з мікроелектроніки. А оскільки люба спроба відкрити девайс може привести до виходу його із ладу то... ну ніхто їм не дасть копирсатись в своїх окулярах та шоломах.
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22.02.2025 21:36 Відповісти
А нахіба там копирсатися? Підпускається спец-цуцик, який вловить запах нітратів, і девайс відправляється на підрив у яму. Сила вибуху засвідчить, що там щось було. Ну, та й інше що небуть.
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23.02.2025 13:26 Відповісти
Не надто вдало - це м'яко кажучи.Заради підриву одного,максимум кількох орків,таку операцію адекватні спецслужби не проводили б,тому найімовірніше це фейк.Показують що такі ж круті як і спецслужби ізраілю.
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20.02.2025 18:23 Відповісти
До чого тут це? Якщо був хоча б один випадок, кацапи і без "похвастались" вже знають.
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20.02.2025 14:13 Відповісти
ПаРашкінці жалілися на цю приємну новину пару тижнів назад...
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20.02.2025 13:23 Відповісти
Це добре. Але погано те, що кацапи дуже швидко все переймають і впроваджують в себе...
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20.02.2025 13:24 Відповісти
Ну, перейняти можна було і у Ізраїля. Наші перейняли невдало.
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23.02.2025 13:28 Відповісти
нема чим хизуватися.
операція не вдалася, всі вибухи це зі слів буданова, того що про ялту казав.
але за спробу п'ять з плюсом, жаль що через сраку робили бо причина провалу - ворога насторожило що якась невідома людина вирішила дать не гроші а готовий гаджет.
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20.02.2025 13:25 Відповісти
Чого це "стане більше", коли вже все відомо?
Тепер будуть брати безкоштовно ваші окуляри, міняти дешевий акумулятор та говорити "спасиба".
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20.02.2025 13:26 Відповісти
Все правильно, пусть боятся даже не взрывоопасных очков. Только свои, из говна и палок.
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20.02.2025 13:38 Відповісти
ну для чого про це саме зараз розповідати ?
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20.02.2025 13:31 Відповісти
От якого куя цим хизуватись, такі справи роблять тихо...
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20.02.2025 13:44 Відповісти
балаболи...пля
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20.02.2025 13:51 Відповісти
Там не дистанционный подрыв. Там подрыв происходил при включении вентилятора (возможно, активация (замыкание цепи) была дистанционной, хотя зачем).
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20.02.2025 13:55 Відповісти
І я саме про це читав - ще тиждень тому...
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20.02.2025 14:44 Відповісти
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20.02.2025 13:57 Відповісти
заводську пломбу треба було перевіряти
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20.02.2025 14:06 Відповісти
Думаєш - пломбу підробить не можна?
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20.02.2025 14:49 Відповісти
Буданов тріпло, як завжди.
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20.02.2025 14:15 Відповісти
Ця мулька вже давно гуляє. Самі орки її і розкрутили.
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20.02.2025 14:16 Відповісти
Якщо кілька підорів осліпло - вже зачьот. Нагадує пейджери Хезболли.
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20.02.2025 15:55 Відповісти
Обурені заспокойтесь. Ніхто не хвастався. Заговорили на цю тему після того як самі кацапи почали писати, За їхньою інформацією вразили 8х операторів дронів, після чого вони почали перевірки. Є навіть відео як кацапи розбирають і показують відео окулярів з вибухівкою.
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20.02.2025 17:31 Відповісти
 
 