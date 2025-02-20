Серія підривів окулярів для FPV в армії РФ: ЗМІ розповіли про операцію ГУР МО

У російській армії трапилися випадки вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами. Це була операція ГУР МО.

Про це із посиланням на джерела повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Так, всередині окулярів, які передали пілотам FPV-дронів російські волонтери, було вмонтовано вибухівку.

Для виконання завдання було придбано велику партію FPV окулярів для пілотів ЗС РФ.

Розвідка України додатково обладнала їх функцією дистанційного підриву.

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Після цього, у координації з ГУР, російські волонтери безоплатно, у вигляді благодійної допомоги, відправили ці окуляри до підрозділів БПЛА армії РФ, пише видання.

"Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів не тільки в Українських Карпатах, а і в російському Сибіру", - сказали джерела у спецслужбах.

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