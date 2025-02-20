Серія підривів окулярів для FPV в армії РФ: ЗМІ розповіли про операцію ГУР МО
У російській армії трапилися випадки вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами. Це була операція ГУР МО.
Про це із посиланням на джерела повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Так, всередині окулярів, які передали пілотам FPV-дронів російські волонтери, було вмонтовано вибухівку.
Для виконання завдання було придбано велику партію FPV окулярів для пілотів ЗС РФ.
Розвідка України додатково обладнала їх функцією дистанційного підриву.
Після цього, у координації з ГУР, російські волонтери безоплатно, у вигляді благодійної допомоги, відправили ці окуляри до підрозділів БПЛА армії РФ, пише видання.
"Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів не тільки в Українських Карпатах, а і в російському Сибіру", - сказали джерела у спецслужбах.
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операція не вдалася, всі вибухи це зі слів буданова, того що про ялту казав.
але за спробу п'ять з плюсом, жаль що через сраку робили бо причина провалу - ворога насторожило що якась невідома людина вирішила дать не гроші а готовий гаджет.
Тепер будуть брати безкоштовно ваші окуляри, міняти дешевий акумулятор та говорити "спасиба".