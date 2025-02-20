Фон дер Ляєн та Кошта відвідають Київ на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 24 лютого прибудуть до Києва, щоб висловити підтримку Україні у третю річницю повномасштабної війни.

Про це повідомив Кошта у соцмережі X (Twitter), інформує Цензор.НЕТ.

"24 лютого виповниться третя річниця від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я вирішив з цієї нагоди приїхати до Києва, разом з Урсулою фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента Володимира Зеленського", - написав Кошта.

Зазначається, що рішення про візит було ухвалено нещодавно. Через це Кошта вибачився перед лідером африканської країни Кот-д’Івуару та керівництвом ЮНЕСКО за перенесення запланованого на цю дату заходу.

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