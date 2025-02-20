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Новини
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Третя річниця повномасштабного вторгнення РФ: КБФ проведе спеціальну подію 21 лютого

Спеціальна подія Київського безпекового форуму 17 лютого 2025 року

Київський безпековий форум проведе спеціальну подію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КБФ.

Початок 21 лютого, о 17:00.

Спеціальна подія Київського безпекового форуму

Учасники заходу

  • Член Ради Безпеки КБФ, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід ПЕТРЕУС;
  • Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна МАТЕРНОВА;
  • Старший представник НАТО – Глава Представництва НАТО в Україні Патрік ТЕРНЕР;
  • Посол Канади в Україні Наталка ЦМОЦЬ;
  • Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній ЯЦЕНЮК.

Читайте: Цей "хаос" є тимчасовим, Україна вистоїть, - Яценюк

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Інформаційні партнери: Еспресо, Телеграф, Defensе Express, Цензор.НЕТ, ТВА, Гордон, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, "День", INDEX.

Дивіться: РФ атакує Україну і всередині, і назовні. Із роспропагандою потрібно швидко боротися, - Яценюк. ВIДЕО

Автор: 

Яценюк Арсеній (2577) Київський безпековий форум (170)


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Топ коментарі
+11
От зараз як ніколи подібні заходи з іноземними спікерами ПОТРІБНІ. Захід щось показує себе з незрозумілої сторони і мати хоч якусь підтримку з тієї сторони - це добре
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04.03.2025 13:29 Відповісти
+8
Безпековий форум організовує Яценюк? Нічого собі, не знав
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03.03.2025 22:48 Відповісти
+7
Дивився цей форум, раджу для перегляду всім хто цікавиться сьогоднішніми новинами та те що взагалі відбувається
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04.03.2025 13:55 Відповісти
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я загубився!
допоможіть!
за кого голосувати?
за притулу чи за арсенія?
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20.02.2025 14:59 Відповісти
Притулися до арсенія🤣🤣
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20.02.2025 15:01 Відповісти
Думаєш це сміття виставиться на виборах???
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20.02.2025 15:02 Відповісти
демократія....
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20.02.2025 15:05 Відповісти
А мене інші варіанти: Зорян чи Шкіряк?
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20.02.2025 15:26 Відповісти
один консерватор. інший лейборист.
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20.02.2025 15:29 Відповісти
А шоу якесь ЗЄ забодяжить?
Ну там конуерт з дівками на Майдані?

Ну могли б хоча б китайський стриптиз на Телемарафоні зєбілам показати.

Ну як ватному бидлу без свята...
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20.02.2025 15:03 Відповісти
коля калєта покаже тверк.
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20.02.2025 15:10 Відповісти
О!!!
От вже і культурна програма для простих людей накльовується. 😁
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20.02.2025 15:19 Відповісти
Знову купка покидьків, будуть розповідати якусь маячню.
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20.02.2025 15:11 Відповісти
Будем святкувати три роки повномасштабки
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20.02.2025 15:13 Відповісти
"Мистецтво проти війни: "Укрпошта" анонсувала випуск марки на ЧЕСТЬ РІЧНИЦІ агресії РФ"

https://life.pravda.com.ua/society/ukrposhta-prezentuvala-vipusk-marki-na-chest-richnici-rosiyskogo-vtorgnennya-foto-306541/?_gl=1*1whm4kq*_ga*MTg0MTUyNDM1Ny4xNzExNDU2NTc5*_ga_6ELQ7YCNBS*MTc0MDA1NzExNi42NzUuMS4xNzQwMDU3MTE3LjU5LjAuMA..

я так розумію скоро зельоні гниди цю дату зроблять національним святом.

*******
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20.02.2025 15:14 Відповісти
Безпековий форум організовує Яценюк? Нічого собі, не знав
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03.03.2025 22:48 Відповісти
От зараз як ніколи подібні заходи з іноземними спікерами ПОТРІБНІ. Захід щось показує себе з незрозумілої сторони і мати хоч якусь підтримку з тієї сторони - це добре
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04.03.2025 13:29 Відповісти
Дивився цей форум, раджу для перегляду всім хто цікавиться сьогоднішніми новинами та те що взагалі відбувається
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04.03.2025 13:55 Відповісти
 
 