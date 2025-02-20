Третя річниця повномасштабного вторгнення РФ: КБФ проведе спеціальну подію 21 лютого
Київський безпековий форум проведе спеціальну подію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення РФ до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КБФ.
Початок 21 лютого, о 17:00.
Учасники заходу
- Член Ради Безпеки КБФ, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід ПЕТРЕУС;
- Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна МАТЕРНОВА;
- Старший представник НАТО – Глава Представництва НАТО в Україні Патрік ТЕРНЕР;
- Посол Канади в Україні Наталка ЦМОЦЬ;
- Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній ЯЦЕНЮК.
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
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Топ коментарі
+11 Марианна Козлова
показати весь коментар04.03.2025 13:29 Відповісти Посилання
+8 Arthur Boyko
показати весь коментар03.03.2025 22:48 Відповісти Посилання
+7 Ярослав Попов
показати весь коментар04.03.2025 13:55 Відповісти Посилання
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за кого голосувати?
за притулу чи за арсенія?
Ну там конуерт з дівками на Майдані?
Ну могли б хоча б китайський стриптиз на Телемарафоні зєбілам показати.
Ну як ватному бидлу без свята...
От вже і культурна програма для простих людей накльовується. 😁
https://life.pravda.com.ua/society/ukrposhta-prezentuvala-vipusk-marki-na-chest-richnici-rosiyskogo-vtorgnennya-foto-306541/?_gl=1*1whm4kq*_ga*MTg0MTUyNDM1Ny4xNzExNDU2NTc5*_ga_6ELQ7YCNBS*MTc0MDA1NzExNi42NzUuMS4xNzQwMDU3MTE3LjU5LjAuMA..
я так розумію скоро зельоні гниди цю дату зроблять національним святом.
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