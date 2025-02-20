Третя річниця повномасштабного вторгнення РФ: КБФ проведе спеціальну подію 21 лютого

Київський безпековий форум проведе спеціальну подію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КБФ.

Початок 21 лютого, о 17:00.

Учасники заходу

Член Ради Безпеки КБФ, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід ПЕТРЕУС;

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна МАТЕРНОВА;

Старший представник НАТО – Глава Представництва НАТО в Україні Патрік ТЕРНЕР;

Посол Канади в Україні Наталка ЦМОЦЬ;

Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній ЯЦЕНЮК.

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Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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