Окупанти з авіації та артилерії обстріляли Костянтинівку, загинули чотири людини. ФОТОрепортаж

У четвер, 20 лютого, російські загарбники обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири людини.

Про це повідомив у Facebook очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, ворог завдав 4 авіаудари та здійснив обстріл зі ствольної артилерії.

"Наразі відомо про 2 загиблих чоловіків і 2 жінок", - повідомив Філашкін.

Також через російські обстріли у місті значні пошкодження.

"Пошкоджено 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, гуртожиток, інфраструктурний об'єкт, 2 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін, 7 гаражів і 3 автівки", - розповів очільник ОВА.

Він додав, що останнім часом росіяни особливо активно б'ють по Костянтинівці, закликавши мешканців евакуюватися до безпечніших місць.

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