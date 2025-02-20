Окупанти з авіації та артилерії обстріляли Костянтинівку, загинули чотири людини. ФОТОрепортаж
У четвер, 20 лютого, російські загарбники обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири людини.
Про це повідомив у Facebook очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, ворог завдав 4 авіаудари та здійснив обстріл зі ствольної артилерії.
"Наразі відомо про 2 загиблих чоловіків і 2 жінок", - повідомив Філашкін.
Також через російські обстріли у місті значні пошкодження.
"Пошкоджено 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, гуртожиток, інфраструктурний об'єкт, 2 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін, 7 гаражів і 3 автівки", - розповів очільник ОВА.
Він додав, що останнім часом росіяни особливо активно б'ють по Костянтинівці, закликавши мешканців евакуюватися до безпечніших місць.
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