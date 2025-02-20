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Новини Війна
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Окупанти з авіації та артилерії обстріляли Костянтинівку, загинули чотири людини. ФОТОрепортаж

У четвер, 20 лютого, російські загарбники обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири людини.

Про це повідомив у Facebook очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, ворог завдав 4 авіаудари та здійснив обстріл зі ствольної артилерії.

Обстріл Костянтинівки 20 лютого

"Наразі відомо про 2 загиблих чоловіків і 2 жінок", - повідомив Філашкін.

Обстріл Костянтинівки 20 лютого

Також через російські обстріли у місті значні пошкодження.

"Пошкоджено 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, гуртожиток, інфраструктурний об'єкт, 2 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін, 7 гаражів і 3 автівки", - розповів очільник ОВА.

Обстріл Костянтинівки 20 лютого

Обстріл Костянтинівки 20 лютого

Він додав, що останнім часом росіяни особливо активно б'ють по Костянтинівці, закликавши мешканців евакуюватися до безпечніших місць.

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Автор: 

обстріл (29575) Донецька область (8954) Краматорський район (430) Костянтинівка (356) війна в Україні (5022)


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Рашиські варвари ні на день не припиняють терор що до мирних жителів ,що б ви всі виздихали виродки здичавілої орди.
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20.02.2025 20:03 Відповісти
 
 