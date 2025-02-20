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Новини Санкції проти Росії
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США можуть скоригувати санкції проти РФ залежно від готовності Москви вести переговори, - Бессент

Бессент про санкції щодо РФ

США готові або посилити, або послабити санкції проти РФ залежно від готовності Кремля вести переговори.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Бессент заявив, що послаблення санкцій проти Росії може бути предметом переговорів щодо війни в Україні.

"Це було б дуже гарною характеристикою", - сказав він у відповідь на питання про потенціал для коригування санкцій в будь-якому напрямку.

Американський міністр додав, що президент США Дональд Трамп налаштований на те, щоб швидко завершити війну РФ проти України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США не мають наміру знімати санкції з РФ до остаточного укладення угоди про припинення війни в Україні. У цьому європейських лідерів запевнив держсекретар США Марко Рубіо.

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Автор: 

санкції (12284) США (23618) Бессент Скот (51)


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Топ коментарі
+5
А чи є ще дурні, котрі вірять, що Трамп щось зробить проти кращого друга Путі?
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20.02.2025 17:06 Відповісти
+4
звільнення всієї окупованої території України-було б дуже гарною характеристикою", лошара
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20.02.2025 17:14 Відповісти
+3
Трамп все більше схожий на нікчемного клоуна. Вже навіть пох, що звідти несеться. Нехай поржуть, вони ж хотіли поржать. Угробити за 4 роки США він навряд чи зможе, але лоску у американців поменшає.
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20.02.2025 17:09 Відповісти
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А чи є ще дурні, котрі вірять, що Трамп щось зробить проти кращого друга Путі?
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20.02.2025 17:06 Відповісти
Льоша Гончаренко.
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20.02.2025 17:06 Відповісти
Тільки у нас при владі Зе-шапіто, яке ставило на срампа , проти Байдена і знов обісралось
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20.02.2025 17:08 Відповісти
Трамп все більше схожий на нікчемного клоуна. Вже навіть пох, що звідти несеться. Нехай поржуть, вони ж хотіли поржать. Угробити за 4 роки США він навряд чи зможе, але лоску у американців поменшає.
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20.02.2025 17:09 Відповісти
ідіть *****...
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20.02.2025 17:09 Відповісти
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20.02.2025 17:17 Відповісти
президент США Дональд Трамп налаштований на те, щоб швидко завершити війну РФ проти України
В тому-то і справа. Україна і росія упираються, не хочуть поступатись, це дратує донні. Простіше натиснути на Україну, ніж на росію, що він і робить.
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20.02.2025 17:12 Відповісти
звільнення всієї окупованої території України-було б дуже гарною характеристикою", лошара
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20.02.2025 17:14 Відповісти
Що й треба було довести. Трамп заінтересований не у поразці кремля, а у зупиненні війни і знятті всіх санкцій з кремля. Хоча очевидно що ще 10-15 років таких санкцій вкупі з витратами на війну в Україні - і економіка росії не витримає тиску.
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20.02.2025 17:29 Відповісти
Санкції знімуть, просто так, Путя ж классний чувак і ліпший дружбан, і ФСБшний гачок нікуди не дівся.
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20.02.2025 17:46 Відповісти
Переходимо до плану Б. Санкції будуть накладати ЗСУ. До речі, "скоригувати" також можуть...
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20.02.2025 17:50 Відповісти
 
 