США можуть скоригувати санкції проти РФ залежно від готовності Москви вести переговори, - Бессент

США готові або посилити, або послабити санкції проти РФ залежно від готовності Кремля вести переговори.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Бессент заявив, що послаблення санкцій проти Росії може бути предметом переговорів щодо війни в Україні.

"Це було б дуже гарною характеристикою", - сказав він у відповідь на питання про потенціал для коригування санкцій в будь-якому напрямку.

Американський міністр додав, що президент США Дональд Трамп налаштований на те, щоб швидко завершити війну РФ проти України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США не мають наміру знімати санкції з РФ до остаточного укладення угоди про припинення війни в Україні. У цьому європейських лідерів запевнив держсекретар США Марко Рубіо.

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