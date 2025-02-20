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Новини
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Нове регулювання фармринку може спричинити дефіцит ліків в Україні, – "Крапля крові"

фармринок

Запровадження нових правил регулювання фармацевтичного ринку України може мати серйозні наслідки для пацієнтів. Адже нововведення можуть не лише не знизити ціни на медикаменти, а й, навпаки, викликати дефіцит життєво необхідних препаратів.

Про це заявив директор Благодійного фонду пацієнтів "КРАПЛЯ КРОВІ" Іван Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже ризикований законопроєкт (№11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку – ред.). Взагалі, якщо в нас ринкова економіка в країні, і держава починає вмішуватися в ринок, вводячи туди додаткові регулювання, то це не дуже гарно. Частина препаратів може, навпаки, здорожчати, а не подешевшати, а частина препаратів може взагалі, зникнути з ринку. Тобто, їм стане, не вигідно продавати свої товари в Україні, і вони підуть", - зазначив Іван Зеленський в інтервʼю УНН.

За його словами, основні молекули препаратів для онкохворих закуповуються через номенклатуру державних закупівель. Ці контракти є довгостроковими і ризик невеликий. "Ризик є там, де аптечний сегмент, де рітейл. В рітейлі кожен препарат один з одним конкурує на поличці", - зазначив Іван Зеленський.

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Він зазначив, що виробників, які працюють в Україні можна умовно поділити на три частини – європейські, вітчизняні та індійські. При цьому індійські виробники "давлять" на решту низькими цінами. "Тому оцей закон, він ризикує призвести до того, що європейці підуть, а індуси - виживуть. І по нашим виробникам це вдарить немало. А з індійськими виробниками є проблеми. По-перше, через якість, а по-друге, вони можуть невчасно привезти препарат", - пояснив Іван Зеленський.

Він зазначив, якщо з українського ринку підуть відомі бренди, а залишаться тільки дешеві аналоги, існує ризик, що ліки буть неякісні.

Автор: 

ліки (1340) аптека (200) фармринок (105) фармацевтика (91)


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Топ коментарі
+4
Щоб не почав робити шашличний пдр, все не на користь України . Я думаю за 6 років уже всі звикли до цього.
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20.02.2025 18:11 Відповісти
+2
Не "може", а стане. Закони ринку. Через місяць почуть відмовлятись ліків, які стануть не рентабельні, або на грані рентабельності.
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20.02.2025 19:04 Відповісти
+1
Дійсно, за якихось жалюгідних 25% навару український "бізнесмен" і дупу від крісла не відірве. Зрозуміло також, що нормованого прибутку ледве вистачить на утримання всіх "ліцензуючих-контролюючих-перевіряючих".
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20.02.2025 17:52 Відповісти
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А наші шо перестануть виробляти? - ім жеж дали 25% навару
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20.02.2025 17:44 Відповісти
Нашим залишили 275% навару. Івана Зє давно купили фармобариги.
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20.02.2025 18:14 Відповісти
Виробляти-так. А аптеки без заробітку перепродувати-ні. Ринок він такий.
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20.02.2025 19:51 Відповісти
Потрібно дозволити ввезення лікив з ЄС. І жодних проблем не буде
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20.02.2025 17:47 Відповісти
Дійсно, за якихось жалюгідних 25% навару український "бізнесмен" і дупу від крісла не відірве. Зрозуміло також, що нормованого прибутку ледве вистачить на утримання всіх "ліцензуючих-контролюючих-перевіряючих".
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20.02.2025 17:52 Відповісти
Комунізму охота?
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20.02.2025 19:50 Відповісти
Слово "може" тут зайве!
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20.02.2025 18:00 Відповісти
Щоб не почав робити шашличний пдр, все не на користь України . Я думаю за 6 років уже всі звикли до цього.
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20.02.2025 18:11 Відповісти
І коли ти там ліки купував, чудік?
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20.02.2025 18:42 Відповісти
В тих списках які нещодавно опублікували немає ніяких життєво необхідних препаратів. Просто бариги ох**лі вже з цими ліками. Показник це кількість аптек на квадратний метр. ****, вийдеш з двору на вулицю одні аптеки висять одна на одній. Якби не було вигідно хер би вони росли як гриби після дощу.
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20.02.2025 18:37 Відповісти
Не "може", а стане. Закони ринку. Через місяць почуть відмовлятись ліків, які стануть не рентабельні, або на грані рентабельності.
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20.02.2025 19:04 Відповісти
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20.02.2025 19:18 Відповісти
Хай венесуела!
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20.02.2025 19:47 Відповісти
Владимиру Олександровичу Мадуро до лампочки. У него всё будет ок.
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20.02.2025 22:02 Відповісти
 
 