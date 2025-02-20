Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності,- речник МЗС Тихий
Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ до соціальної мережі Truth Social, оскільки ця платформа ніколи не була доступною для користувачів в Україні.
Про це в соцмережі Х заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми бачили повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соціальної мережі Truth Social. Ці повідомлення не відповідають дійсності. Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ, оскільки, на жаль, соціальна мережа Truth Social ніколи не була доступною для користувачів в Україні",- наголосив речник відомства.
Тихий зазначив, що згідно з загальнодоступною інформацією Truth Social доступна лише в низці країн (США, Канада, Бразилія, Австралія та деякі інші), а України в цьому переліку немає.
"Ми будемо вдячні, якщо Truth Social додасть Україну до авторизованого регіону своєї діяльності",- додав наостанок речник МЗС.
Нагадаємо, що напередодні російська пропаганда поширила фейк про нібито заборону президентом Володимиром Зеленським соцмережі Truth Social в Україні.
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з розбігу і в гівно пикою !
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Я невдаха, у мене нема життя в соціальних мережах...
Піду з'їм яблуко.
виявляється, в Україні жодна людина НЕ читала трампона в оригіналі.
трампон випустив ще й якісь трамп-коєни.
підозрюю, що також жодна людина в Україні не купила того коєна...
ЗЄля, ти покойнік !
послє цього....
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"Truth Social is currently unavailable in your area."
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( були видалені)
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І на екскурс до психушки ходити мабуть не треба.