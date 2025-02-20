Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності,- речник МЗС Тихий

Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ до соціальної мережі Truth Social, оскільки ця платформа ніколи не була доступною для користувачів в Україні.

Про це в соцмережі Х заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачили повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соціальної мережі Truth Social. Ці повідомлення не відповідають дійсності. Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ, оскільки, на жаль, соціальна мережа Truth Social ніколи не була доступною для користувачів в Україні",- наголосив речник відомства.

Тихий зазначив, що згідно з загальнодоступною інформацією Truth Social доступна лише в низці країн (США, Канада, Бразилія, Австралія та деякі інші), а України в цьому переліку немає.

"Ми будемо вдячні, якщо Truth Social додасть Україну до авторизованого регіону своєї діяльності",- додав наостанок речник МЗС.

Нагадаємо, що напередодні російська пропаганда поширила фейк про нібито заборону президентом Володимиром Зеленським соцмережі Truth Social в Україні.

Читайте також: Російські пропагандистські Telegram-канали почали блокувати в Євросоюзі, - ЗМІ