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Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності,- речник МЗС Тихий

МЗС спростувало блокування в Україні доступу до соцмережі Truth Social

Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ до соціальної мережі Truth Social, оскільки ця платформа  ніколи не була доступною для користувачів в Україні.

Про це в соцмережі Х заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачили повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соціальної мережі Truth Social. Ці повідомлення не відповідають дійсності. Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ, оскільки, на жаль, соціальна мережа Truth Social ніколи не була доступною для користувачів в Україні",- наголосив речник відомства.

Тихий зазначив, що згідно з загальнодоступною інформацією Truth Social доступна лише в низці країн (США, Канада, Бразилія, Австралія та деякі інші), а України в цьому переліку немає.

"Ми будемо вдячні, якщо Truth Social додасть Україну до авторизованого регіону своєї діяльності",- додав наостанок речник МЗС.

Нагадаємо, що напередодні російська пропаганда поширила фейк про нібито заборону президентом Володимиром Зеленським соцмережі Truth Social в Україні.

Читайте також: Російські пропагандистські Telegram-канали почали блокувати в Євросоюзі, - ЗМІ

Автор: 

МЗС (4205) блокування (666)


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Топ коментарі
+9
Фейсбуку нема, інстаграму нема, тік току нема... І цієї у мене теж не буде...
Я невдаха, у мене нема життя в соціальних мережах...
Піду з'їм яблуко.
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20.02.2025 19:20 Відповісти
+5
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20.02.2025 19:13 Відповісти
+3
Кацапня фейкує. Трампа підзадорюють проти України.
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20.02.2025 19:30 Відповісти
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20.02.2025 19:13 Відповісти
ай зохен вей !

з розбігу і в гівно пикою !

.
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20.02.2025 19:19 Відповісти
Фейсбуку нема, інстаграму нема, тік току нема... І цієї у мене теж не буде...
Я невдаха, у мене нема життя в соціальних мережах...
Піду з'їм яблуко.
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20.02.2025 19:20 Відповісти
а по факту?
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20.02.2025 19:25 Відповісти
А шо це за муйня така мережа?
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20.02.2025 19:26 Відповісти
Трампонська мережа, створив коли його відімкнули від фейсбука та твітера.

виявляється, в Україні жодна людина НЕ читала трампона в оригіналі.

трампон випустив ще й якісь трамп-коєни.
підозрюю, що також жодна людина в Україні не купила того коєна...

ЗЄля, ти покойнік !
послє цього....

.
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20.02.2025 19:37 Відповісти
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20.02.2025 19:44 Відповісти
Трампоновские "Однопалатники"
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20.02.2025 19:44 Відповісти
Кацапня фейкує. Трампа підзадорюють проти України.
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20.02.2025 19:30 Відповісти
Я сам користуюся і нічого не заблоковано, все працює.
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20.02.2025 19:35 Відповісти
Ну ти ж у Польщі.
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20.02.2025 19:40 Відповісти
Спробував:
"Truth Social is currently unavailable in your area."
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20.02.2025 19:36 Відповісти
"бейсболки трамп-мага"

.
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20.02.2025 19:40 Відповісти
мухомори з трампоном

( були видалені)

.
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20.02.2025 20:33 Відповісти
Американський фєрер доганяє нас , чіпляється за полу і верещить-« Я король! Я прєзідент міра! Я небезпечний! Бойся мене, бойся!»
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20.02.2025 19:40 Відповісти
Truth Social це шо за ку..ня чергова?
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20.02.2025 19:44 Відповісти
Соцсеть имени трампона для общения ипанутых.
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20.02.2025 19:53 Відповісти
Оце я уявляю хто там у той мережі.
І на екскурс до психушки ходити мабуть не треба.
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20.02.2025 19:56 Відповісти
Полный епанарий.
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20.02.2025 20:06 Відповісти
шо за шляпа?
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20.02.2025 20:08 Відповісти
сибига, чем вы там зелёные идиоты занимаетесь?)
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20.02.2025 20:25 Відповісти
Боже ж ти мій, як нам не вистачає ще однієї помийки!
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20.02.2025 21:16 Відповісти
А цією соцмережею хтось щє крім трампа користується? Я так зрозуміла, це він собі створив запасний Трамплін, на випадок, коли усюди перебанять.
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20.02.2025 21:24 Відповісти
 
 