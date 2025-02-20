Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 20 лютого російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформують Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних БпЛА
- Ударні БпЛА із Сумщини у напрямку Харківської області.
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А так - це не новина, а УГ.