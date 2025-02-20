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Новини
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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 20 лютого російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформують Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних БпЛА

  • Ударні БпЛА із Сумщини у напрямку Харківської області.

Читайте: Знищено 106 зі 167 "Шахедів", ще 56 дронів локаційно втрачені. По Сумщині ворог бив ракетами, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2821) повітряна тривога (945) Шахед (1246) війна в Україні (5022)


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А Україна запустила по рашці сотню "Паляниць"?
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20.02.2025 20:16 Відповісти
Запусти. Трамп надасть iм патрiоти.
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20.02.2025 20:23 Відповісти
Так їх в такій кількості не існує.
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20.02.2025 21:24 Відповісти
Треба просто звикнути до того що орки налагодили цілодобове виробництво і запуск шахедів кожної ночі, а через півроку-рік перейдуть на цілодобові атаки. Трохи перетерпіти і далі буде легше, головне ночувати в коридорах подалі від вікон за двома стінами.
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20.02.2025 20:24 Відповісти
Новиною буде, коли ввечері прочитаємо, що рузьге не запустили по Україні Шахеди.
А так - це не новина, а УГ.
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20.02.2025 20:29 Відповісти
Що ж ворог нищить і руйнує Україну ,чи буде відповідь по рашиських містах? .Найогидніша істоти на землі це кацапи які самі не вміють житти і іншим не дають . Ось зруйнували десятки міст на Донбасі колись там вирувало життя зараз там майже ніхто не живе і ніхто не буде відбудовувати ось це вам "русский мир".
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20.02.2025 21:04 Відповісти
 
 