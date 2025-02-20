ЗАЕС понад тиждень залишається на одній лінії електропередачі,- МАГАТЕ

Тимчасово окупована Запорізька АЕС вже більше тижня перебуває на єдиній зовнішній лінії електропередачпісля того, як друга, резервна, лінія була пошкоджена російськими окупантами.

Про це 20 лютого повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ", інформує Цензор.НЕТ.

У МАГАТЕ назвали ситуацію з ядерною безпекою "надзвичайно крихкою".

"Запорізька атомна електростанція все ще потребує надійного зовнішнього електропостачання для цілей охолодження, навіть попри те, що її шість реакторів зупинені вже понад два роки. Вразливість зовнішньої енергетичної ситуації залишається серйозним джерелом занепокоєння щодо ядерної безпеки",- цитує пресслужба гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Зазначається, що команда МАГАТЕ на ЗАЕС продовжує збирати додаткову інформацію щодо стану її резервного електропостачання.

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Окрім того, повідомляється, що 12 лютого місія, яка перебуває на ЗАЕС, почула вибух поблизу станції, що збіглося з непідтвердженими повідомленнями про атаку безпілотника приблизно за 300 метрів від майданчика, а впродовж останнього тижня місія продовжувала чути інші щоденні вибухи на різних відстанях від ЗАЕС.

"Повідомлень про пошкодження на майданчику не надходило", - сказано в заяві.

МАГАТЕ також зазначає, що продовжує домовлятися з українською та російською сторонами про ротацію місії.

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