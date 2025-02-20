США зупинили продаж зброї в Україну, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Сполучені Штати призупинили продаж зброї в Україну. Усі оборонні компанії, які готувалися до постачань озброєння, очікують рішення.
Про це сказав секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко в етері проєкту "Тема з Мосейчук", інформує Цензор.НЕТ.
"Одна справа – це допомагати коштами, а ми закупаємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продажу, воно зупинилося. І навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають. Тому що немає рішення", - сказав Костенко.
"І всі чекають, чи це рішення буде, щоб хоча б за гроші поставляти сюди озброєння. Будемо сподіватись, що вони хоч за гроші будуть нам давати зброю", - додав він.
Він зазначив, що західні країни, зокрема Німеччина, і Франція, і Британія виділяли великі кошти, щоб Україна могла закупляти це озброєння по всьому світу.
"Одна історія – це коли вони нам продають і Європа нам допомагає (купувати – ред.) А ми знаємо, що і Німеччина, і Франція, і Британія виділяли великі кошти, щоб ми могли це по всьому світу закуповувати. Інша справа, коли ми говоримо про суб’єктність Європи – я вже це пропонував і не знаю, чи піде на це Європа – наприклад ввести сюди війська", - додав Костенко.
Будь ласка, зачекайте...
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Лютий 2025 року, Трамп головний генератор хаосу в світі.
Як так вийшло?!?
*****, я рьіжая сволочь?
я вірно прочитав?
їли б самі не перепостюючи цю худобу на інших майданчиках, але ж ні, хочеться розділити з іншими.
Я не стверджував, що платила. Почитайте уважніше. Я писав "якщо і так".
серйозно?
ви шо гонітє?
а борщовий набір у сша обговорювали?
потужність сталевих яєць боневтіка обговорювали?
найчеснішого підприємця обговорювали?
вони ж готувати не вміють.
замовив якісь помиї в картонних коробочках з доставкою і добре.
США і Московія завжди були і будуть стратегічними друзями і партнерами. В усі ключові моменти історії вони завжди діяли разом і в унісон щодо атак на Україну.
Я підслухав розмову двох гопників з гарним, але зашуганим і з комплексами хлопчиком, але який починає приходити до тями після того, як у нього вже відрізали ногу, руку і забрали одну нирку.
Америка і Московія (урочисто, разом і в унісон): - Віддайте нам ядерну зброю. Всі 5000 боєголовок тактичного і стратегічного призначення.
Україна: - ОК, натє.
Вони: - Віддайте стратегічну авіацю і крилаті ракети.
Ми: - Та беріть вже.
Вони: - Віддайте навіть міни.
Ми: - Забирайте.
Вони: - Ну що ж, тепер час віддавати території. Почнемо з причорномор'я. Кримнаш.
Ми: - Та йолкі-палкі, ну ладно.
Вони: - А ще Донбас віддайте і забудьте.
Ми: - Ок, що вже поробиш.
США: - Проведіть "гей-парад".
Московія: - Супер ідея. Нам буде, що показати по РашаТВ.
Ми: - Вже провели - 3 шт. Всіх незгодних побили. Маруся Йованович з собачкою приходила - перевірила, похвалила.
Московія: - Прям те шо тре - подяка, пацани!
Московія: - Тааак-с, продовжуємо... Віддайте Азовське море.
Ми: - Угу.
Вони: - Віддайте Херсонську і Запорізьку області.
Ми: - Ну це вже занадто.
Вони: - Тоді хоч половину.
Ми: - Ладно.
Вони: - Не вздумайте відстрілюватися по окупанту на його території.
Ми: - Не будемо.
Вони (гучно, разом і в унісон): - Так, пора кінчати. Харе стріляти в принципі, бо щось ви захопилися цим. Вддавайте через зміни до Конституції чотири області і Крим. Ой, до речі, і ще всі копалини віддайте, бо нашо вони вам вже треба. І на цьому кінчаємо.
Ми (вперше в історії): - Ні.
Вони (гучно, разом і в унісон): - Штооооо???? Зеленський - комік!!!!!
Вони (гучно, разом і в унісон): - Проведіть вибори під час війни, треба терміново міняти недоговороздатну владу.
Ми: - ОК, але трошки пізніше, бо зараз наша Конституція забороняє.
Вони (гучно, разом і в унісон): - Штоооо???? Зеленський - диктатор!!!! України скора нє будєєєєт!!!
У них зараз істерика.
Одна спільна істерика на двох.
У них немає протоколів, як діяти у випадку, коли їх обох посилають. Вперше за кілька десятиліть.
Ну хз . Кому вірити
Що кастенки, що устінові - пропагандистські гаваращі голови, не більше
Характерно як радіє місцевий бомонд олігофренів - ач як класно Трамп приложив боневтіка, урря ...ля...
За такі речі - головні лоббісти ВПК в Республіканській більшості Конгресу США вже би Трампові яйка відкрутили.