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США зупинили продаж зброї в Україну, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

США зупинили продаж зброї Україні

Сполучені Штати призупинили продаж зброї в Україну. Усі оборонні компанії, які готувалися до постачань озброєння, очікують рішення.

Про це сказав секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко в етері проєкту "Тема з Мосейчук", інформує Цензор.НЕТ.

"Одна справа – це допомагати коштами, а ми закупаємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продажу, воно зупинилося. І навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають. Тому що немає рішення", - сказав Костенко.

"І всі чекають, чи це рішення буде, щоб хоча б за гроші поставляти сюди озброєння. Будемо сподіватись, що вони хоч за гроші будуть нам давати зброю", - додав він.

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Він зазначив, що західні країни, зокрема Німеччина, і Франція, і Британія виділяли великі кошти, щоб Україна могла закупляти це озброєння по всьому світу.

"Одна історія – це коли вони нам продають і Європа нам допомагає (купувати – ред.) А ми знаємо, що і Німеччина, і Франція, і Британія виділяли великі кошти, щоб ми могли це по всьому світу закуповувати. Інша справа, коли ми говоримо про суб’єктність Європи – я вже це пропонував і не знаю, чи піде на це Європа – наприклад ввести сюди війська", - додав Костенко.

Автор: 

зброя (7567) США (23618) Костенко Роман (209)


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Топ коментарі
+36
те що трампон мудак - це зрозуміло

але те що Зенелох грав в міжнародних відносинах як членом на піаніно - також.

а плата за це - кров українців
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20.02.2025 20:43 Відповісти
+26
Завтра оголосять ленд ліз московії
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20.02.2025 20:44 Відповісти
+17
Я к тому, что от Зе тут ни хера не зависело. Если рыжее ***** изначально задумал с плешивым *****м зачмырить Украину, то хоть очко ему заполируй языком, ничего не поменялось бы.
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20.02.2025 20:59 Відповісти
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Ви ще окремих сдпуо ригів забули
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21.02.2025 11:47 Відповісти
Хай путлєру постачають, ми не здивуємся... а Трампель поїде в мокшу і поцілює зморщисту дупу його, може ще й Мелашку взяти.
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20.02.2025 20:54 Відповісти
Ну що зєля довийобувався .
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20.02.2025 20:54 Відповісти
Довийобувались ще у 2019
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20.02.2025 21:01 Відповісти
Листопад 2024 року, Трамп це вирішення проблеми з московією!
Лютий 2025 року, Трамп головний генератор хаосу в світі.
Як так вийшло?!?
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20.02.2025 20:54 Відповісти
Значит, будет разрабатываться, испытываться в боевых условиях, и покупаться европейское, иранское, индийское, корейское. Спонсоры респов в США - оружейники. Они Трампа с говном за это съедят.
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20.02.2025 20:56 Відповісти
Угу, Трамп там на 40% хочет вообще финансирование Пентагона сократить так что там оружейники про это сейчас думают
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20.02.2025 21:52 Відповісти
Це є так званий мирний план Трампа ,спочатку урівняти агресора і жертву ,далі позбавити Україну будь якої допомоги ,тому що він хоче так званиж переговорів кривавим злочинцем путіном ,добавим сюди провальну єрмаківську дипломатію і ось маємо.
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20.02.2025 20:56 Відповісти
Добре. Впроваджуйте свій план. Ніхто не забороняє. Вперед за орденами.
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20.02.2025 23:25 Відповісти
Що і требувалось доказати. Гроші ніпричому для Тампона. Тампон і його наркомани роблять все щоб Україна програла щоб потім цинічно сказати що ми повинні капітулювати тому що в нас не має шансів.
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20.02.2025 20:56 Відповісти
А що робить ваш рідний наркоман? Щоб Україна виграла?
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20.02.2025 23:27 Відповісти
Чи виграла Україна від того, що особисте стало важливіше за державне?
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20.02.2025 20:57 Відповісти
***....я рыжая сволочь.
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20.02.2025 20:59 Відповісти
шошо?
*****, я рьіжая сволочь?
я вірно прочитав?
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20.02.2025 21:27 Відповісти
🤣🤣🤣
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21.02.2025 05:15 Відповісти
Результат дипломатії оп
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20.02.2025 20:59 Відповісти
Путінський шлендри наймерзенніші
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20.02.2025 20:59 Відповісти
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20.02.2025 21:03 Відповісти
Всякі підтримки та єдності розбиваються в момент, коли треба порахувати, скільки дронів, бмп, танків, артилерії потрібно фронту, і скільки того всього існує в реальності. Єдність в гаубиці не заряджається і не стріляє. Але в Мосійчук трошки друге завдання. Перший етап. Другий етап її не дуже цікавить.
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20.02.2025 21:14 Відповісти
І що тут дивного мосійчучка в черговий раз вилизує зад своєму господарю
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20.02.2025 21:42 Відповісти
й чому споживачі лайна так прагнуть поділитися цим лайном з ішими.
їли б самі не перепостюючи цю худобу на інших майданчиках, але ж ні, хочеться розділити з іншими.
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21.02.2025 07:51 Відповісти
А як там наша ракетна програма? Її таки схлопнули? А можна просто спитати ПІБ тих хто то зробив. Просто щоб знати.
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20.02.2025 21:06 Відповісти
А коли це Україна купувала зброю в США. Україна все отримувала безкоштовно (на хлаяву). А якщо знайдуться якісь розумники сказати, що це неправда, що за щось там Україна платила. То якщо і так, то платила американськими ж грошима, що Америка надала як допомогу.
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20.02.2025 21:07 Відповісти
Ви коли берете кредит у банку на покупку товару теж вважаєте, що це банк вам купує товар? Чи банк надає вам кошти, а ви купуєте товар?
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20.02.2025 21:14 Відповісти
Дядя, банку ти повертаєш гроші. Україна отримувала ГРАНТИ. Гранти- це кошти, які не потрібно повертати. Це подарунок. Вловив суть.
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20.02.2025 21:31 Відповісти
Ви написали: Україна не купувала зброю у США. І в той же час пишете, що платила ГРАНТАМИ, тобто, грошами, які їй були надані, по суті вже власними. Грант передбачає умови, які якщо не виконані - надавач гранту може затребувати повернення витрат.
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20.02.2025 21:43 Відповісти
"А якщо знайдуться якісь розумники сказати, що це неправда, що за щось там Україна платила. То якщо і так, то платила американськими ж грошима, що Америка надала як допомогу."

Я не стверджував, що платила. Почитайте уважніше. Я писав "якщо і так".
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20.02.2025 21:49 Відповісти
Подарунком була згода України відмовитися від ЯЗ. Тому губки стиснув, амєріканчик, і не піздюнькай, хитросракий, як той ваньок рєзанскій
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20.02.2025 22:48 Відповісти
Ну що ж, якщо тобі так легше, то на...бали вас у 90-ті. Ти задоволений?
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20.02.2025 23:30 Відповісти
Юрі Юрі це москаляка з америки або магівець або то і то там у магівців купа москалів
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21.02.2025 09:46 Відповісти
Ну що ж NATASHA, приємно почути коментар. От не було за часів мого проживання в Україні Наташ. Були Наталки.
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21.02.2025 23:18 Відповісти
Не на халяву, амєріканчик малограмотний, а в рамках гарантій по буд.меморандуму. Хочеш ти, амєріканчик, не хочеш, а гарантії виконувати треба. Або не треба тоді було роззброювати Україну. Ти подиви, як ви стали кацапюр копіювати, хитросракі.
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20.02.2025 22:46 Відповісти
сша також на халяву нашу зброю забрала. Борг досі не віддали
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20.02.2025 23:24 Відповісти
О, так так. Я згадав. У 1995 році до мене дзвонили з Пентагону і питали, чи не можу я на своєму подвір'ї потримати пару днів танк з України поки вони забетонують площадку для зберігання. Я відмовив, бо боявся за подряпаний гусеницями асфальт. А так , то дійсно ти правий з голови до пяток.
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20.02.2025 23:37 Відповісти
Москаль не плутай какЦапське дзвонили з українським телефонували
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21.02.2025 09:48 Відповісти
"Пазвані мнє пазвані. Пазвані мнє раді Бога....."
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21.02.2025 23:49 Відповісти
Брись,свинособака..
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20.02.2025 21:18 Відповісти
Понєслась. Ну хай ще Гундос і його тупориле стадо більше насре на Трампа, то скоро ракети буде своїм 4% рейтингом збивати.
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20.02.2025 21:12 Відповісти
У відповідь на те, що трамп пішов на договорняки з ****** БЕЗ участі України-треба було трампу дупу вилизати та сказати що він набагато-набагато-набагато красивіший усіх Камал Гаріс разом узятих ? А чи допомогло би ? трамп за останній місяць розісравсь напевно з пів-світом, окрім ***** та вузькоокого хитрожопого.
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20.02.2025 22:49 Відповісти
Бутусов вчора на стрімі чітко розповів, що треба було робити, але зейло прикинулось хлопчиком та образилось, як завжди.
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20.02.2025 23:21 Відповісти
де витакі дебільні беретесь, мабуть у спермі путіна
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20.02.2025 23:03 Відповісти
Як же нам зараз нехватая Джона Маккейна.
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20.02.2025 21:13 Відповісти
Не така сильна сша, щоб на неї мати надії. Забудьте за 3 країну світу, вона як і кацапія не має майбутнього.
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20.02.2025 21:17 Відповісти
Неприхований шантаж,бо послав вас ***** на саудівській землі (Трампончик наобіцявся як іскусний любовнік порнозірці,а не вийшло ,й гайда шукати винного,а винний Зеленський,так та вівця,що вовк тяг((
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20.02.2025 21:18 Відповісти
воїн костенко в етері проєкту "тема з мосейчук"?

серйозно?
ви шо гонітє?
а борщовий набір у сша обговорювали?
потужність сталевих яєць боневтіка обговорювали?
найчеснішого підприємця обговорювали?
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20.02.2025 21:18 Відповісти
Сейчас главная тема - цена на яйца в США...
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20.02.2025 21:59 Відповісти
а навіщо їм яйця?
вони ж готувати не вміють.
замовив якісь помиї в картонних коробочках з доставкою і добре.
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20.02.2025 22:02 Відповісти
https://t.me/ruslanstory/2640
США і Московія завжди були і будуть стратегічними друзями і партнерами. В усі ключові моменти історії вони завжди діяли разом і в унісон щодо атак на Україну.

Я підслухав розмову двох гопників з гарним, але зашуганим і з комплексами хлопчиком, але який починає приходити до тями після того, як у нього вже відрізали ногу, руку і забрали одну нирку.

Америка і Московія (урочисто, разом і в унісон): - Віддайте нам ядерну зброю. Всі 5000 боєголовок тактичного і стратегічного призначення.
Україна: - ОК, натє.

Вони: - Віддайте стратегічну авіацю і крилаті ракети.
Ми: - Та беріть вже.

Вони: - Віддайте навіть міни.
Ми: - Забирайте.

Вони: - Ну що ж, тепер час віддавати території. Почнемо з причорномор'я. Кримнаш.
Ми: - Та йолкі-палкі, ну ладно.

Вони: - А ще Донбас віддайте і забудьте.
Ми: - Ок, що вже поробиш.

США: - Проведіть "гей-парад".
Московія: - Супер ідея. Нам буде, що показати по РашаТВ.
Ми: - Вже провели - 3 шт. Всіх незгодних побили. Маруся Йованович з собачкою приходила - перевірила, похвалила.
Московія: - Прям те шо тре - подяка, пацани!

Московія: - Тааак-с, продовжуємо... Віддайте Азовське море.
Ми: - Угу.

Вони: - Віддайте Херсонську і Запорізьку області.
Ми: - Ну це вже занадто.
Вони: - Тоді хоч половину.
Ми: - Ладно.

Вони: - Не вздумайте відстрілюватися по окупанту на його території.
Ми: - Не будемо.

Вони (гучно, разом і в унісон): - Так, пора кінчати. Харе стріляти в принципі, бо щось ви захопилися цим. Вддавайте через зміни до Конституції чотири області і Крим. Ой, до речі, і ще всі копалини віддайте, бо нашо вони вам вже треба. І на цьому кінчаємо.
Ми (вперше в історії): - Ні.
Вони (гучно, разом і в унісон): - Штооооо???? Зеленський - комік!!!!!

Вони (гучно, разом і в унісон): - Проведіть вибори під час війни, треба терміново міняти недоговороздатну владу.
Ми: - ОК, але трошки пізніше, бо зараз наша Конституція забороняє.
Вони (гучно, разом і в унісон): - Штоооо???? Зеленський - диктатор!!!! України скора нє будєєєєт!!!

У них зараз істерика.
Одна спільна істерика на двох.

У них немає протоколів, як діяти у випадку, коли їх обох посилають. Вперше за кілька десятиліть.
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20.02.2025 21:19 Відповісти
Починають діяти "підкилимні домовленості "трамбона" з куйлом" США .перестають надавати Україні зброю, а рашист не буде окуповувати більше української території,як та,про котру домовлялися в Стамбулі " х/зн???
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20.02.2025 21:23 Відповісти
по ходу США трампа...порешали віддати до Уралу все китаю ,а кремлю всю Європу , Канаду і мексіку США тіпа даром візьме ...
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20.02.2025 21:24 Відповісти
Коли вже до всіх дубоголових дойде що всі ці виродки Трапм, Орбан, Фіцо та ін. не за добробут свого населення і не за економіку своїх держав переживають. Це виродки куплені московським режимом і працюють тільки в інтересах московського режиму. Скільки було прицидентів вже коли ці ************* не хотіли давати Україні зброю зсилаючись на те що це вдарить по добробуту їхнього населення. Но коли їм пропонувалась альтернатива даже краща для їхньої економіки вони відмовлялись під зовсім тупими відмазками навіть якщо це вдарить по їхньому ж народові. Тому що їх ціль це працювати на московський режим і посадити весь світ на московську голку.
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20.02.2025 21:24 Відповісти
Я сподіваюсь що скоро ще вскриється інформація про те що іменно Трамп разом з ****** спланували напад на Ізраїль. Всі оху***ть. Тому що я впевнений в цьому. Тільки цим двом тварям була вигідна ця війна.
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20.02.2025 21:31 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/434834-kgb_nachal_razrabatyvatj_molodogo_i_tshcheslavnogo_trampa_40_let_nazad__daily_mail
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21.02.2025 01:56 Відповісти
Розкажіть це упоротим американцям на Х, тіктоці і фейсбуці це зомбі
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21.02.2025 09:52 Відповісти
⚡️⚡️США не зупиняли продаж зброї Україні, - нардепка Устінова спростовує заяву Костенка
Ну хз . Кому вірити
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20.02.2025 21:26 Відповісти
Американцям. Поки звідти таких заяв не надходило.
Що кастенки, що устінові - пропагандистські гаваращі голови, не більше
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21.02.2025 11:58 Відповісти
Це називається ембарго.
Характерно як радіє місцевий бомонд олігофренів - ач як класно Трамп приложив боневтіка, урря ...ля...
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20.02.2025 21:29 Відповісти
Рудий жалівся, що убивають його зброєю вовіних та іновскіх мальчіков. А х....шкіриться-Донні такой ісполнітєльний, только попросіл, а он сразу На. всі ці його піруети з літієм,рейтингом,образами, аудитом камуфляж. Прикриває своє нікчемство. В пятницю скаже повно, а до понеділка забудеться.
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20.02.2025 22:16 Відповісти
американцям не можна вірити, і це не емоції, а істина, в них політика міняється в залежності хто при владі. Виходить, що , політика діє скільки до поки діє каденція діючого президента !
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20.02.2025 22:38 Відповісти
Дипломатія відсутня, дякувати президентові та його офісу/послам
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20.02.2025 22:43 Відповісти
Щось сумніваюсь в достовірності цієї інформації.
За такі речі - головні лоббісти ВПК в Республіканській більшості Конгресу США вже би Трампові яйка відкрутили.
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20.02.2025 23:01 Відповісти
Доніни яйця вже у ***** під подушкою.
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21.02.2025 00:16 Відповісти
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