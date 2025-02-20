США зупинили продаж зброї в Україну, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Сполучені Штати призупинили продаж зброї в Україну. Усі оборонні компанії, які готувалися до постачань озброєння, очікують рішення.

Про це сказав секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко в етері проєкту "Тема з Мосейчук", інформує Цензор.НЕТ.

"Одна справа – це допомагати коштами, а ми закупаємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продажу, воно зупинилося. І навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають. Тому що немає рішення", - сказав Костенко.

"І всі чекають, чи це рішення буде, щоб хоча б за гроші поставляти сюди озброєння. Будемо сподіватись, що вони хоч за гроші будуть нам давати зброю", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ударів на 300 км по РФ вже недостатньо, потрібно хоча б 1000, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Він зазначив, що західні країни, зокрема Німеччина, і Франція, і Британія виділяли великі кошти, щоб Україна могла закупляти це озброєння по всьому світу.

"Одна історія – це коли вони нам продають і Європа нам допомагає (купувати – ред.) А ми знаємо, що і Німеччина, і Франція, і Британія виділяли великі кошти, щоб ми могли це по всьому світу закуповувати. Інша справа, коли ми говоримо про суб’єктність Європи – я вже це пропонував і не знаю, чи піде на це Європа – наприклад ввести сюди війська", - додав Костенко.