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У "Резерв+" згенеровано близько 16 тисяч електронних направлень на ВЛК, - Міноборони

У Міноборони розповіли, скільки направлень на ВЛК згенеровано у Резерв+

Станом на зараз у застосунку "Резерв+" є близько 16 000 згенерованих електронних направлень на проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі ми маємо близько 16 000 згенерованих електронних направлень",- розповіла замміністра.

Урядовиця зазначила, що всі військовозобов'язані, які наразі мають статус обмежено придатних, мають зобов'язання згідно з прийнятим законом пройти повторний огляд у військово-лікарських комісіях.

За словами Черногоренко, після огляду статус людини може змінитися, зокрема, її можуть визнати або повністю придатною до служби, або придатною для служби в ТЦК та СП чи тилових частинах.

Раніше повідомлялося, що інформація про осіб з інвалідністю автоматично вноситиметься до реєстру Оберіг. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідні зміни у постанови 932 та 559.

Читайте також: Кабмін заборонив направлення осіб з інвалідністю на ВЛК

Автор: 

військово-лікарська комісія (223) Черногоренко Катерина (131) Резерв+ (80)


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Топ коментарі
+13
ого, як потужно!
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20.02.2025 21:00 Відповісти
+12
замість заробляти на писанині, сходи сам. чи у вас, ботяр, броня?
гівнюк-одноденка
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20.02.2025 21:02 Відповісти
+4
А головне - чесно. Спритність рук Розчерк пера - і ти придатний до служби в ДШВ.
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20.02.2025 21:09 Відповісти
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20.02.2025 20:55 Відповісти
Треба не боятись армії, а йти у військо і захищати свою країну. Навіть якщо не підходиш за станом здоров'я - ВЛК розбереться і направить новобранця в підходяще місце служби.
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20.02.2025 20:58 Відповісти
ого, як потужно!
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20.02.2025 21:00 Відповісти
А головне - чесно. Спритність рук Розчерк пера - і ти придатний до служби в ДШВ.
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20.02.2025 21:09 Відповісти
замість заробляти на писанині, сходи сам. чи у вас, ботяр, броня?
гівнюк-одноденка
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20.02.2025 21:02 Відповісти
Американець - пенсіонер? Сєб.....ахтунг на....уй шнель?
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20.02.2025 21:03 Відповісти
Одного знайомого заіпались возить,нікому не нужен ,а по ВЛК придатний
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20.02.2025 21:29 Відповісти
Підходящі місця, вже давно зайняті. На них сидить, близько мільйона війсковослужбовців. Для всіх інших, нуль - найбільш підходить
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20.02.2025 21:48 Відповісти
Щиро дякую, жарт про ВЛК просто неймовірний, я вже давно так потужно не сміявся.
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20.02.2025 22:43 Відповісти
Брехня! Сьогодні надіслав запит, а воно не працює!
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20.02.2025 21:04 Відповісти
прокурорам-инвалидам уже не надо. но какие-то четыре лоха 3% за два месяца вроде как "смогли". а депутатам, чиновникам, судьям - тоже влк светит или они себе законы написали получше?
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20.02.2025 21:20 Відповісти
Генеруйте, скачуйте, зливайте свої особисті дані кому попало, скачуйте і далі собі всяску х#йню.
Як говориться є#анутим нема спокою, (хоча його зараз немає у будь кого).
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20.02.2025 21:34 Відповісти
Говорят в Дие скоро будет услуга ******- нажимаешь кнопочку за тобой приезжает бусик и без очередей на ВЛК ,сразу везёт на полигон,а что удобно,всё для людей...
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20.02.2025 22:31 Відповісти
Говорю ей в ТЦК хочу на Вас жениться,а она мне говорит Вам нужно обновиться.
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20.02.2025 22:45 Відповісти
 
 