У "Резерв+" згенеровано близько 16 тисяч електронних направлень на ВЛК, - Міноборони
Станом на зараз у застосунку "Резерв+" є близько 16 000 згенерованих електронних направлень на проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).
Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наразі ми маємо близько 16 000 згенерованих електронних направлень",- розповіла замміністра.
Урядовиця зазначила, що всі військовозобов'язані, які наразі мають статус обмежено придатних, мають зобов'язання згідно з прийнятим законом пройти повторний огляд у військово-лікарських комісіях.
За словами Черногоренко, після огляду статус людини може змінитися, зокрема, її можуть визнати або повністю придатною до служби, або придатною для служби в ТЦК та СП чи тилових частинах.
Раніше повідомлялося, що інформація про осіб з інвалідністю автоматично вноситиметься до реєстру Оберіг. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідні зміни у постанови 932 та 559.
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Спритність рукРозчерк пера - і ти придатний до служби в ДШВ.
гівнюк-одноденка
четыре лоха3% за два месяца вроде как "смогли". а депутатам, чиновникам, судьям - тоже влк светит или они себе законы написали получше?
Як говориться є#анутим нема спокою, (хоча його зараз немає у будь кого).