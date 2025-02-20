У "Резерв+" згенеровано близько 16 тисяч електронних направлень на ВЛК, - Міноборони

Станом на зараз у застосунку "Резерв+" є близько 16 000 згенерованих електронних направлень на проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі ми маємо близько 16 000 згенерованих електронних направлень",- розповіла замміністра.

Урядовиця зазначила, що всі військовозобов'язані, які наразі мають статус обмежено придатних, мають зобов'язання згідно з прийнятим законом пройти повторний огляд у військово-лікарських комісіях.

За словами Черногоренко, після огляду статус людини може змінитися, зокрема, її можуть визнати або повністю придатною до служби, або придатною для служби в ТЦК та СП чи тилових частинах.

Раніше повідомлялося, що інформація про осіб з інвалідністю автоматично вноситиметься до реєстру Оберіг. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідні зміни у постанови 932 та 559.

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