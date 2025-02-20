65 дітей залишаються в зоні примусової евакуації на Донеччині

У населених пунктах Донеччини, де проводиться примусова евакуація дітей, наразі ще залишаються 45 сімей, у яких виховуються 65 дітей.

Про це під час брифінгу розповіла в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні залишаються перебувати у 14 населених пунктах області 65 дітей, які підлягають обов’язковій евакуації у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками, це діти із 45 сімей", - розповіла посадовиця.

Найбільше дітей залишається наразі у Комарській сільській територіальній громаді - 49 дітей, які виховуються у 35 сім’ях. У Шахівській сільській територіальній громаді залишаються 12 дітей, які виховуються у семи сім’ях.

Представниця ОВА додала, що за останній тиждень на Донеччині евакуювали ще 44 дитини, які виховуються у 32 сім'ях.

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