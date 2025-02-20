УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5844 відвідувача онлайн
Новини
5 892 63

Що б не казали іноземні політики - останнє слово за фронтом, - командир "Азову" Прокопенко

Військовослужбовці бригади

Командир 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Денис (Редіс) Прокопенко наголосив, що попри всі заяви іноземних політиків щодо миру в Україні, останнє слово залишається за фронтом.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Так було завжди. Поважають лише сміливих. Дослухаються тільки до впливових. І зважають лише на сильних", - підкреслив Прокопенко.

Та додав, що з "1991 року вороги України робили все, аби наша держава була слабкою, дезінтегрованою, беззубою та несамостійною".

Читайте: Майже 33 місяці вони перебувають у нелюдських умовах, - Прокопенко заявив про відсутність бійців "Азова" серед звільнених полонених

"У 2013 році Україна почала прокидатися, нарощувати м'язи, нарешті підходячи до розуміння необхідності утвердження власної суб'єктності. Наївно було б припускати, що народження цієї суб'єктності буде безболісним. І ще більшою помилкою було б вважати, що шлях до неї нам прокладуть за нас. Одинадцять років ми напівзаходами ведемо війну з країною, яка переважає нас кількісно та ресурсно. І вже три роки Україна стримує повномасштабне вторгнення однієї із найбоєздатніших армій світу. Щоденний подвиг українських солдат має надихати нас, не давати впадати у відчай, хай там які заяви не робили б іноземні політики, аналітики та експерти. Останнє слово — за фронтом", - наголосив командир "Азову".

Прокопенко зауважив, що "попереду ще дуже багато роботи". Проте Україна вже зробила неможливе. Україна вже увійшла в історію завдяки своєму спротиву російській окупації, хоробрості та могутності свого війська, силі горизонтальних громадських зв'язків та вправності нашої дипломатії. 

З цього, на його думку, і постає "справжня українська суб'єктність. І саме це так дратує тих, кому сильна і самостійна Україна поперек горла".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті не вистачає мізків і навичок для фортифікаційного облаштування рубежів оборони, - командир "Азову" Прокопенко

"Все, що відбувається сьогодні в інформаційному просторі, не має збивати нас з одного разу обраного нами шляху. Так само, як і в жодному разі українцям не варто звертати свою увагу на тих персонажів, які радо розпочали підготовку до політичних ігрищ та примарних виборів. Вся увага — на фронт, всі сили — для фронту. Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє. Це не про нас. Тримаємо стрій, знищуємо окупантів!", - резюмував Редіс.

Автор: 

Азов (794) війна в Україні (5022) Прокопенко Денис (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Ні друже , політика тобі дає набої, не фронт політиці а політика тобі , запамʼятай це
показати весь коментар
20.02.2025 22:32 Відповісти
+11
Що б не казали іноземні політики - останнє слово за фронтом, - командир "Азову" Прокопенко

На жаль, ні.
показати весь коментар
20.02.2025 22:36 Відповісти
+10
Редіс як нормального хлопця прошу, не лізь в політичну багнюку.
показати весь коментар
20.02.2025 22:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Редіс як нормального хлопця прошу, не лізь в політичну багнюку.
показати весь коментар
20.02.2025 22:23 Відповісти
стане таким, як білецький.
з героя перетвориться на привладного плазуна.
показати весь коментар
20.02.2025 22:27 Відповісти
Орієнтіровку нову отримали? Так дружно. ГРУ чи ФСБ?
показати весь коментар
20.02.2025 23:01 Відповісти
по різному. то зорян, то шкіряк.
показати весь коментар
20.02.2025 23:09 Відповісти
Він все чітко і правильно озвучив для свого народу, честь йому хвала за це, я за нього голосуватиму. Однак з одним "але", в чому він помиляється - неможливо виграти війну зі зрадниками та ворожою 5-ю колоною на чолі.

Тому вибори під час війни для перемоги над агресором, без жодної зупинки бойових дій, без жодних домовленостей зі своїми вбивцями - є справедливим бажанням та вимогою українського народу.
показати весь коментар
21.02.2025 13:30 Відповісти
Нас навіть після перемоги чекає десятиліття розбудови оборони і оборонно-промислового комплексу. І це завдання може бути вирішене тільки професійними військовими, які перейдуть у владу.
показати весь коментар
20.02.2025 22:33 Відповісти
Якого комплексу?а ви в курсі що ці тварюки в час війни підприємства опк товками зробили?
показати весь коментар
20.02.2025 23:13 Відповісти
Якщо 100% статутного капіталу знаходяться у власності народу або до 49% у власності відомих західних виробників зброї, то все Ок.
показати весь коментар
21.02.2025 13:34 Відповісти
Самому не смішно від того що написав?якого народу?яких виробників?живете всі в рожевих окулярах.....
показати весь коментар
21.02.2025 15:13 Відповісти
Війна-це ведення політики за допомогою збої.Ти пропонуєш солдатам бути тільки інструментом політики і сопіти в дві дирки?
показати весь коментар
20.02.2025 23:54 Відповісти
Я за те щоб солдатів політики " не використали" в свої інтересах
показати весь коментар
20.02.2025 23:58 Відповісти
Ой блін,що це було?Хто керує країною під час війни?-політики!А ким воюють політики?-солдатами!Так що вони вже солдатів використовують.
показати весь коментар
21.02.2025 00:41 Відповісти
Слава ЗСУ !

"право чобота" - найміцніше в законодавстві світу....

.
показати весь коментар
20.02.2025 22:25 Відповісти
Є командири а є політичні шалави, які гірше аватарів
показати весь коментар
20.02.2025 22:25 Відповісти
політика це моральне дно ...але наші ЗСУ, свою справу знають !!!❤️💙💛
показати весь коментар
20.02.2025 22:26 Відповісти
Європейці самі визнають, що зараз українці захищають не тільки себе, ми захищаємо їх.

Європейці розуміють: членство України посилить Євросоюз саме з безпекової точки зору.

Європейці визнають: вони не готові самі себе захищати.

Їм дешевше профінансувати і озброїти Україну, ніж збільшувати свої армії, де мало бажаючих служити. Це набагато краще, ніж покладатися на самодурство Трампа, який постійно жонглює умовами і вимагає різні уступки від європейців. Тим більше, що основні заморожені російські активи знаходяться в Європі.
показати весь коментар
20.02.2025 22:28 Відповісти
в Європи недостатньо розвинутий ВПК
показати весь коментар
20.02.2025 22:31 Відповісти
Він розвинутий. Як говорив Папергер, - розмістіть замовлення хоча б на декілька років наперед і ми розширимо виробництво у рази і забезпечимо всі потреби
показати весь коментар
21.02.2025 13:38 Відповісти
А в Україні багато бажаючих воювати? Чи з Канади видніше?
показати весь коментар
20.02.2025 22:43 Відповісти
При нормальному фінансуванні і озброєнні України, буде достатньо бажаючих воювати.
показати весь коментар
20.02.2025 22:48 Відповісти
І навіть ти приїдеш з Канади?
показати весь коментар
21.02.2025 00:30 Відповісти
І нормальному воєнному управлінні та керівництві
показати весь коментар
21.02.2025 13:39 Відповісти
Ага, тiльки звiдки вони вiзьмуть зброю? Ранiше в основному в США купляли
показати весь коментар
21.02.2025 01:12 Відповісти
Лол. А зброю тобi хто дає?
показати весь коментар
20.02.2025 22:29 Відповісти
Політики?
показати весь коментар
21.02.2025 13:40 Відповісти
Фронт рухається в одному напрямку і передумов що щось зміниться - немає.
показати весь коментар
20.02.2025 22:31 Відповісти
Це війна, на ній всяке трапляється. У війні на виснаження основне завдання - виснажити економіку і мобілізаційний потенціал ворога, і як тільки в ***** закінчаться рекрути і гроші на ракети - буде можливість повернути все втрачене.
показати весь коментар
20.02.2025 22:36 Відповісти
сша не дасть цьому статися
показати весь коментар
20.02.2025 22:52 Відповісти
Альтернативи немає. Те припинення вогню, яке зараз пропонуєють - це просто прихована капітуляція, після якої Україна перетвориться у васала москви як білорусь або грузія.
показати весь коментар
20.02.2025 23:01 Відповісти
А яке припинення вогню не капітуляція?
показати весь коментар
21.02.2025 00:34 Відповісти
Правильно - до останнього українця!
Тут вже бангладешивців завезли - тільки перша партія
Хто там про бурятів говорив??????
показати весь коментар
21.02.2025 08:49 Відповісти
А наша економіка і мобілізаційний потенціал не виснажується? Яка в тебе оцінка з математики, що не можеш порахувати, хто виснажиться раніше?
показати весь коментар
21.02.2025 00:32 Відповісти
Ні друже , політика тобі дає набої, не фронт політиці а політика тобі , запамʼятай це
показати весь коментар
20.02.2025 22:32 Відповісти
Він не сказав, хто кому що дає. Він сказав: фронт стоїть та стоятиме, що б там не казали деякі пани із пониженою соціальною відповідальністю на кшталт Трампа. А от коли фронт ухвалить рішення : багнет в землю та по домівках, як у 1917, то де будуть оті Ваші добродії-політики?
показати весь коментар
21.02.2025 07:38 Відповісти
Яке ти тупеньке
чим буде стояти - "м'ясом"?
Коли набої закінчаться - так і буде "багнети в землю", чи лопатами відбиватися????
показати весь коментар
21.02.2025 08:51 Відповісти
От коли буде, тоді й обговоримо. Редіс знається на цьому краще за Вас.
показати весь коментар
21.02.2025 08:56 Відповісти
Буде і дуже скоро, тут є новина про припинення підтримки США..... Європа не витяне, бо не стоїть на військових рейках. Більшість зброї з компонентами америки...
Як до військового Прокопенка - в мене дуже висока повага, але краще нехай займається тим, що краще знає....
показати весь коментар
21.02.2025 09:07 Відповісти
Та бачу що Ви експерт, що все знає завчасно. Не цікаво, вибачте.
показати весь коментар
21.02.2025 09:22 Відповісти
Я просто аналізую те, що є у відкритих джерелах, пишучи тут - я використовую це ж першоджерело. Якщо виникають сумніви використовую оригінальні першоджерела.
показати весь коментар
21.02.2025 09:35 Відповісти
Що б не казали іноземні політики - останнє слово за фронтом, - командир "Азову" Прокопенко

На жаль, ні.
показати весь коментар
20.02.2025 22:36 Відповісти
На щастя так і так буде
показати весь коментар
21.02.2025 14:18 Відповісти
Він уклав угоду в Сирії

Крим він назавжди віддав.
показати весь коментар
20.02.2025 23:24 Відповісти
Не зовсім згоден. Але смішно )
показати весь коментар
20.02.2025 23:27 Відповісти
в першу чергу Азов мають хвилювати азовці в полоні після Маріуполя.. (імхо)
показати весь коментар
20.02.2025 22:41 Відповісти
Твій лідор їх здав ворогу, тепер їх це має хвилювати, але не твого лідора який їх злив і туди здав?
показати весь коментар
21.02.2025 14:20 Відповісти
Правильно Редіс зазначив.
Усі підтримаємо Збройні Сили України.
показати весь коментар
20.02.2025 23:23 Відповісти
Я вам одну таємницю відкрию - Байден вимагав від Зеленського рівно те ж саме, що зараз Трамп - віддати хуьлу Донбас згідно з "мінськими домовленостями". "А якщо ні, то хуьло нападе!" Всю осінь 2021 року до Києва приїжджали посланці Байдена і тихо вмовляли. Але Київ територіями не розкидається! Уся різниця між Байденом і Трампом у тому, що один усе робить тихо, а інший відкрито, цинізмом. Але коли обом не поступляться, у них не залишиться вибору, доведеться давати зброю.

Тому Редіс має рацію - Україна має ігнорувати погрози і продовжувати воювати.
показати весь коментар
20.02.2025 23:39 Відповісти
... Який у вас вже фактично сипеться.
показати весь коментар
21.02.2025 00:05 Відповісти
дурак.фронт без грошей посипеться.а гроші дають політики.***** вопще розкривати рота з печерська ?
показати весь коментар
21.02.2025 07:25 Відповісти
І вот такі - прийдуть в політику....... пізда Україні
показати весь коментар
21.02.2025 08:53 Відповісти
 
 