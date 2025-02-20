Що б не казали іноземні політики - останнє слово за фронтом, - командир "Азову" Прокопенко
Командир 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Денис (Редіс) Прокопенко наголосив, що попри всі заяви іноземних політиків щодо миру в Україні, останнє слово залишається за фронтом.
Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Так було завжди. Поважають лише сміливих. Дослухаються тільки до впливових. І зважають лише на сильних", - підкреслив Прокопенко.
Та додав, що з "1991 року вороги України робили все, аби наша держава була слабкою, дезінтегрованою, беззубою та несамостійною".
"У 2013 році Україна почала прокидатися, нарощувати м'язи, нарешті підходячи до розуміння необхідності утвердження власної суб'єктності. Наївно було б припускати, що народження цієї суб'єктності буде безболісним. І ще більшою помилкою було б вважати, що шлях до неї нам прокладуть за нас. Одинадцять років ми напівзаходами ведемо війну з країною, яка переважає нас кількісно та ресурсно. І вже три роки Україна стримує повномасштабне вторгнення однієї із найбоєздатніших армій світу. Щоденний подвиг українських солдат має надихати нас, не давати впадати у відчай, хай там які заяви не робили б іноземні політики, аналітики та експерти. Останнє слово — за фронтом", - наголосив командир "Азову".
Прокопенко зауважив, що "попереду ще дуже багато роботи". Проте Україна вже зробила неможливе. Україна вже увійшла в історію завдяки своєму спротиву російській окупації, хоробрості та могутності свого війська, силі горизонтальних громадських зв'язків та вправності нашої дипломатії.
З цього, на його думку, і постає "справжня українська суб'єктність. І саме це так дратує тих, кому сильна і самостійна Україна поперек горла".
"Все, що відбувається сьогодні в інформаційному просторі, не має збивати нас з одного разу обраного нами шляху. Так само, як і в жодному разі українцям не варто звертати свою увагу на тих персонажів, які радо розпочали підготовку до політичних ігрищ та примарних виборів. Вся увага — на фронт, всі сили — для фронту. Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє. Це не про нас. Тримаємо стрій, знищуємо окупантів!", - резюмував Редіс.
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Тому вибори під час війни для перемоги над агресором, без жодної зупинки бойових дій, без жодних домовленостей зі своїми вбивцями - є справедливим бажанням та вимогою українського народу.
"право чобота" - найміцніше в законодавстві світу....
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Європейці розуміють: членство України посилить Євросоюз саме з безпекової точки зору.
Європейці визнають: вони не готові самі себе захищати.
Їм дешевше профінансувати і озброїти Україну, ніж збільшувати свої армії, де мало бажаючих служити. Це набагато краще, ніж покладатися на самодурство Трампа, який постійно жонглює умовами і вимагає різні уступки від європейців. Тим більше, що основні заморожені російські активи знаходяться в Європі.
Тут вже бангладешивців завезли - тільки перша партія
Хто там про бурятів говорив??????
чим буде стояти - "м'ясом"?
Коли набої закінчаться - так і буде "багнети в землю", чи лопатами відбиватися????
Як до військового Прокопенка - в мене дуже висока повага, але краще нехай займається тим, що краще знає....
На жаль, ні.
Крим він назавжди віддав.
Усі підтримаємо Збройні Сили України.
Тому Редіс має рацію - Україна має ігнорувати погрози і продовжувати воювати.