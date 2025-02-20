Що б не казали іноземні політики - останнє слово за фронтом, - командир "Азову" Прокопенко

Командир 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Денис (Редіс) Прокопенко наголосив, що попри всі заяви іноземних політиків щодо миру в Україні, останнє слово залишається за фронтом.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Так було завжди. Поважають лише сміливих. Дослухаються тільки до впливових. І зважають лише на сильних", - підкреслив Прокопенко.

Та додав, що з "1991 року вороги України робили все, аби наша держава була слабкою, дезінтегрованою, беззубою та несамостійною".

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"У 2013 році Україна почала прокидатися, нарощувати м'язи, нарешті підходячи до розуміння необхідності утвердження власної суб'єктності. Наївно було б припускати, що народження цієї суб'єктності буде безболісним. І ще більшою помилкою було б вважати, що шлях до неї нам прокладуть за нас. Одинадцять років ми напівзаходами ведемо війну з країною, яка переважає нас кількісно та ресурсно. І вже три роки Україна стримує повномасштабне вторгнення однієї із найбоєздатніших армій світу. Щоденний подвиг українських солдат має надихати нас, не давати впадати у відчай, хай там які заяви не робили б іноземні політики, аналітики та експерти. Останнє слово — за фронтом", - наголосив командир "Азову".

Прокопенко зауважив, що "попереду ще дуже багато роботи". Проте Україна вже зробила неможливе. Україна вже увійшла в історію завдяки своєму спротиву російській окупації, хоробрості та могутності свого війська, силі горизонтальних громадських зв'язків та вправності нашої дипломатії.

З цього, на його думку, і постає "справжня українська суб'єктність. І саме це так дратує тих, кому сильна і самостійна Україна поперек горла".

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