Ми не повинні бути обдуреними, - Леммі після виступу Лаврова на зустрічі G20 заявив про відсутність у РФ прагнення до миру

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що не бачить прагнення Росії до миру в Україні. Відповідну заяву дипломат зробив після того, як вислухав виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова на зустрічі дипломатів G20 у Південній Африці.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зрілі країни вчаться на своїх колоніальних невдачах і війнах, і європейцям було чому навчитися протягом поколінь і століть. Але я боюся, що Росія нічому не навчилася. Я уважно слухав міністра Лаврова. Сподівався почути співчуття невинним жертвам агресії, почути якусь готовність шукати міцного миру. Те, що я почув, було логікою імперіалізму, одягненою в реальну політику, і я кажу вам усім, що ми не повинні дивуватися, але й не повинні бути обдуреними",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства Британії.

Леммі зазначив, що світ перебуває на вирішальному етапі війни Росії проти України.

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"Якщо Путін серйозно налаштований на довготривалий мир, це означає пошук шляху вперед, який поважає суверенітет України і Статут ООН, який забезпечує надійні гарантії безпеки, який відкидає царський імперіалізм",- сказав британський міністр.

Дипломат додав, що для України єдиним справедливим і тривалим миром буде мир, який узгоджуватиметься зі Статутом ООН.

"І ми хочемо цього якомога швидше",- наголосив Леммі.

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