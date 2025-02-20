Ми не повинні бути обдуреними, - Леммі після виступу Лаврова на зустрічі G20 заявив про відсутність у РФ прагнення до миру
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що не бачить прагнення Росії до миру в Україні. Відповідну заяву дипломат зробив після того, як вислухав виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова на зустрічі дипломатів G20 у Південній Африці.
Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зрілі країни вчаться на своїх колоніальних невдачах і війнах, і європейцям було чому навчитися протягом поколінь і століть. Але я боюся, що Росія нічому не навчилася. Я уважно слухав міністра Лаврова. Сподівався почути співчуття невинним жертвам агресії, почути якусь готовність шукати міцного миру. Те, що я почув, було логікою імперіалізму, одягненою в реальну політику, і я кажу вам усім, що ми не повинні дивуватися, але й не повинні бути обдуреними",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства Британії.
Леммі зазначив, що світ перебуває на вирішальному етапі війни Росії проти України.
"Якщо Путін серйозно налаштований на довготривалий мир, це означає пошук шляху вперед, який поважає суверенітет України і Статут ООН, який забезпечує надійні гарантії безпеки, який відкидає царський імперіалізм",- сказав британський міністр.
Дипломат додав, що для України єдиним справедливим і тривалим миром буде мир, який узгоджуватиметься зі Статутом ООН.
"І ми хочемо цього якомога швидше",- наголосив Леммі.
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а маск постійно угашений, як павук.
Тільки дурень, в країнах ЄС і НАТО, намагається це подати, своєму лохторату, як "КОНФЛІКТ"!
Московія прутіна, вдерлася убити Українців! Як гітлєр, убивав народи Європи, в 20 столітті!
одно балабольство еще пол года назад ты выступал перед какими-то студентами и рассказывал что война продлится в 24,25,26 и далее годах. А тут уже у тебя выришальный этап
зло в цілому світі 🙁
Подивіться , що вони роблять з нашою краіною ,
це неможливо передати словами , тому
ху- ло і не думає про мир , а тільки про повне знищення
українців , як націю!!