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Ми не повинні бути обдуреними, - Леммі після виступу Лаврова на зустрічі G20 заявив про відсутність у РФ прагнення до миру

Леммі каже, що Росія не прагне до припинення війни

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що не бачить прагнення Росії до миру в Україні. Відповідну заяву дипломат зробив після того, як вислухав виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова на зустрічі дипломатів G20 у Південній Африці.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зрілі країни вчаться на своїх колоніальних невдачах і війнах, і європейцям було чому навчитися протягом поколінь і століть. Але я боюся, що Росія нічому не навчилася. Я уважно слухав міністра Лаврова. Сподівався почути співчуття невинним жертвам агресії, почути якусь готовність шукати міцного миру. Те, що я почув, було логікою імперіалізму, одягненою в реальну політику, і я кажу вам усім, що ми не повинні дивуватися, але й не повинні бути обдуреними",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства Британії.

Леммі зазначив, що світ перебуває на вирішальному етапі війни Росії проти України.

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"Якщо Путін серйозно налаштований на довготривалий мир, це означає пошук шляху вперед, який поважає суверенітет України і Статут ООН, який забезпечує надійні гарантії безпеки, який відкидає царський імперіалізм",- сказав британський міністр.

Дипломат додав, що для України єдиним справедливим і тривалим миром буде мир, який узгоджуватиметься зі Статутом ООН.

"І ми хочемо цього якомога швидше",- наголосив Леммі.

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Автор: 

G20 (323) Велика Британія (5687) Лавров Сергій (1616) Леммі Девід (64)


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Топ коментарі
+7
Росія повинна згоріти до тла , так як це найстрашніше
зло в цілому світі 🙁
Подивіться , що вони роблять з нашою краіною ,
це неможливо передати словами , тому
ху- ло і не думає про мир , а тільки про повне знищення
українців , як націю!!
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20.02.2025 23:09 Відповісти
+5
Добре що в України ще залишились такі друзі як Франція і Британія, які розуміють що у війні на виснаження не можна просто "перестати стріляти" - можна тільки перемогти ворога або капітулювати.
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20.02.2025 22:38 Відповісти
+3
всі вже й забули що путлєр світовий злочинець у розшуку. так пристойним людям голови задурили. вже США путлєра вводять у переговорний процес. чому з бен Ладеном і Хусейном не панькались ?
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20.02.2025 22:38 Відповісти
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ми не повинні бути обкуреними!
а маск постійно угашений, як павук.
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20.02.2025 22:37 Відповісти
всі вже й забули що путлєр світовий злочинець у розшуку. так пристойним людям голови задурили. вже США путлєра вводять у переговорний процес. чому з бен Ладеном і Хусейном не панькались ?
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20.02.2025 22:38 Відповісти
Обидва були ядерні імпотенти, а путлєр - самець з великим і товстим арєшнікам у постійному еректальному стані. Колись, у сиву давнину, кравчук і кучма теж були парубки моторні з ядерними аргументами, але сталося, як сталося, і тепер маємо, що маємо.
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20.02.2025 22:48 Відповісти
Добре що в України ще залишились такі друзі як Франція і Британія, які розуміють що у війні на виснаження не можна просто "перестати стріляти" - можна тільки перемогти ворога або капітулювати.
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20.02.2025 22:38 Відповісти
толку з того
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20.02.2025 22:50 Відповісти
Уже 10 років, з 2014року, московіти з прутіним, виконують/здійснюють, мету свого існування, шляхом знищення Мирної, Європейської України !
Тільки дурень, в країнах ЄС і НАТО, намагається це подати, своєму лохторату, як "КОНФЛІКТ"!
Московія прутіна, вдерлася убити Українців! Як гітлєр, убивав народи Європи, в 20 столітті!
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20.02.2025 22:50 Відповісти
Леммі зазначив, що світ перебуває на вирішальному етапі війни Росії проти України.

одно балабольство еще пол года назад ты выступал перед какими-то студентами и рассказывал что война продлится в 24,25,26 и далее годах. А тут уже у тебя выришальный этап
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20.02.2025 23:03 Відповісти
Росія повинна згоріти до тла , так як це найстрашніше
зло в цілому світі 🙁
Подивіться , що вони роблять з нашою краіною ,
це неможливо передати словами , тому
ху- ло і не думає про мир , а тільки про повне знищення
українців , як націю!!
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20.02.2025 23:09 Відповісти
Дякуємо мудрим політикам Сполученого Королівства.
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20.02.2025 23:30 Відповісти
 
 