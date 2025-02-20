Мелоні і Трюдо обговорили досягнення миру в Україні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у четвер провела телефонну розмову зі своїм канадським колегою та головою Групи семи (G7) Джастіном Трюдо, під час якої обговорювалось досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після "обміну думками із основних питань міжнародної політики та останніх подій в українському досьє", Мелоні підтвердила, що "пріоритет для Італії такий самий, як і для решти Європи, Атлантичного альянсу та Києва: зробити усе можливе, щоб зупинити конфлікт і досягти миру", повідомили в офісі італійської прем’єрки.

У пресрелізі на сайті італійського уряду йдеться, що Мелоні також нагадала, що саме підтримка Заходу разом із українською мужністю та непохитністю створили умови, що дозволяють сьогодні говорити про можливу мирну угоду. Італія разом зі Сполученими Штатами і своїми європейськими і західними партнерами працює заради тривалого миру в Європі, що вимагає реальних та ефективних гарантій безпеки для України.

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