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Новини
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Мелоні і Трюдо обговорили досягнення миру в Україні

переговори Мелоні та Трюдо

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у четвер провела телефонну розмову зі своїм канадським колегою та головою Групи семи (G7) Джастіном Трюдо, під час якої обговорювалось досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після "обміну думками із основних питань міжнародної політики та останніх подій в українському досьє", Мелоні підтвердила, що "пріоритет для Італії такий самий, як і для решти Європи, Атлантичного альянсу та Києва: зробити усе можливе, щоб зупинити конфлікт і досягти миру", повідомили в офісі італійської прем’єрки.

У пресрелізі на сайті італійського уряду йдеться, що Мелоні також нагадала, що саме підтримка Заходу разом із українською мужністю та непохитністю створили умови, що дозволяють сьогодні говорити про можливу мирну угоду. Італія разом зі Сполученими Штатами і своїми європейськими і західними партнерами працює заради тривалого миру в Європі, що вимагає реальних та ефективних гарантій безпеки для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелоні про відправку військ в Україну: найскладніший і найменш ефективний спосіб забезпечити мир, - ЗМІ

Автор: 

Італія (1591) Мелоні Джорджа (158)


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Топ коментарі
+2
Сама велика проблема що всі шукають шоколад в жопі ***** замість того щоб його пере*бати його по горбу кочергою. Мир може настати тільки коли московський режим буде знищений. Поки ви шукаєте мір то режим ***** розростається по всьому міру і вже захопив пів Європи і даже сша.
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20.02.2025 22:38 Відповісти
+1
От поясніть мені тупому, коли я покладу капусту, буряк та картоплю на стіл і годинами говоритиму, що потрібно зварити борщу то мене дурка запакує
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20.02.2025 22:34 Відповісти
+1
нє!
тобі просто, ніхто грошей не дасть.
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20.02.2025 22:36 Відповісти
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Трамп руки викручує , а ці обговорюють.
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20.02.2025 22:31 Відповісти
трюдо лєвацький куколд. йому сцикотно.
мелоні, впевнена італійська жіночка. трампа вертіла на всіх можливих вертілах.
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20.02.2025 22:35 Відповісти
Мелоні італійська ультраправа фашисточка та трампісточка.
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20.02.2025 22:50 Відповісти
А Трюдо знову схавав повідомлення рижого п.дра, що він губернатор Канади? От нерви в державного мужа.
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20.02.2025 22:56 Відповісти
От поясніть мені тупому, коли я покладу капусту, буряк та картоплю на стіл і годинами говоритиму, що потрібно зварити борщу то мене дурка запакує
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20.02.2025 22:34 Відповісти
нє!
тобі просто, ніхто грошей не дасть.
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20.02.2025 22:36 Відповісти
Сама велика проблема що всі шукають шоколад в жопі ***** замість того щоб його пере*бати його по горбу кочергою. Мир може настати тільки коли московський режим буде знищений. Поки ви шукаєте мір то режим ***** розростається по всьому міру і вже захопив пів Європи і даже сша.
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20.02.2025 22:38 Відповісти
Взагалі-то, мир треба відвойовувати, а не обговорювати. Ці перманентні балачки про мир вже задовбали, особливо від тих, хто має владу, грощі та можливості.
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20.02.2025 22:48 Відповісти
Мелоні робить все можливе,що від неї залежне
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20.02.2025 23:01 Відповісти
Ні, не все. Вона була на інавгурації трампа, - це означає, що вона дуже-дуже близька до нього людина. Їй з трампом треба розмовляти та пояснювати , що таке ***** та що таке війна в Європі. А не прем'єру Канади щось пояснювати. Трюдо і без неї знає, що Трамп - мудак, а війну треба вигравати усім світом.
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20.02.2025 23:13 Відповісти
 
 