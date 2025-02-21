Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 864 860 осіб (+1280 за добу), 10 146 танків, 23 462 артсистеми, 21 130 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 863 580 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.02.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько (+1280) осіб,
танків ‒ 10146 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 21130 (+18) од,
артилерійських систем – 23462 (+52) од,
РСЗВ / MLRS – 1295 (+4) од,
засоби ППО ‒ 1080 (+2) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26156 (+135),
крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 38104 (+14)
спеціальна техніка ‒ 3753 (+1)
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Приємна новина! У тимчасово окупованому Бердянську за два місяці двічі вдарили по окупаційній владі: було підірвано автомобілі голови окупаційної адміністрації міста та його заступника. Загарбники не вижили, вони були знищені українськими месниками. Смерть окупантам! Слава Україні !
232!! одиниці знищеної техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта та ППО супер, логістика дуже файно, танки та ББМ непогано. Логістика перевалили за 38 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 864000!!! це більше, ніж такий регіон, як Смоленська область.