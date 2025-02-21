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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 864 860 осіб (+1280 за добу), 10 146 танків, 23 462 артсистеми, 21 130 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 863 580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько  (+1280) осіб,

танків ‒ 10146 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 21130 (+18) од,

артилерійських систем – 23462 (+52) од,

РСЗВ / MLRS – 1295 (+4) од,

засоби ППО  ‒ 1080 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів  – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26156 (+135),

крилаті ракети ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 38104 (+14)

спеціальна техніка  ‒ 3753 (+1)

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Втрати російської армії

Автор: 

армія рф (18060) Генштаб ЗС (6887) ліквідація (4157) знищення (7713)


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Топ коментарі
+24
Минув 4020 день москальсько-української війни.
232!! одиниці знищеної техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта та ППО супер, логістика дуже файно, танки та ББМ непогано. Логістика перевалили за 38 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 864000!!! це більше, ніж такий регіон, як Смоленська область.
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21.02.2025 08:29 Відповісти
+19
21 лютого 2025, 07:13

Приємна новина! У тимчасово окупованому Бердянську за два місяці двічі вдарили по окупаційній владі: було підірвано автомобілі голови окупаційної адміністрації міста та його заступника. Загарбники не вижили, вони були знищені українськими месниками. Смерть окупантам! Слава Україні !
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21.02.2025 08:00 Відповісти
+9
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21.02.2025 08:31 Відповісти
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Як зростає кількість збитих БПЛА отр, так і збільшується кількість знищених танків, БМП та артилерії.
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21.02.2025 07:47 Відповісти
21 лютого 2025, 07:13

Приємна новина! У тимчасово окупованому Бердянську за два місяці двічі вдарили по окупаційній владі: було підірвано автомобілі голови окупаційної адміністрації міста та його заступника. Загарбники не вижили, вони були знищені українськими месниками. Смерть окупантам! Слава Україні !
показати весь коментар
21.02.2025 08:00 Відповісти
Минув 4020 день москальсько-української війни.
232!! одиниці знищеної техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта та ППО супер, логістика дуже файно, танки та ББМ непогано. Логістика перевалили за 38 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 864000!!! це більше, ніж такий регіон, як Смоленська область.
показати весь коментар
21.02.2025 08:29 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2025 08:31 Відповісти
Під тебе працює кацапський провокатор... Я "купився". Букви ніку - ті самі, а цифри - "554090" Розберися...
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21.02.2025 14:59 Відповісти
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21.02.2025 17:15 Відповісти
Стабільно пішли рсзв та ППО. Цікаво, це подарунки ***** від кіма?
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21.02.2025 08:39 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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21.02.2025 10:01 Відповісти
Щось автомобілі різко скінчилися. Невже зовсім на ішаків пересіли?
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21.02.2025 11:44 Відповісти
А! То "Цензор" цифру в числі не дописав! Виправте - не 14, а 143!
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21.02.2025 11:51 Відповісти
 
 