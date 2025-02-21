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20 000 українських військовослужбовців пройшли навчання в межах місії ЄС, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Тривають розмови щодо відправлення військових інструкторів ЄС в Україну

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс сказав, що в межах місії ЄС у навчальному центрі в Німеччині навчання пройшли 20 000 українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Навчання українців, як і раніше, залишається необхідним та важливим для захисту країни зараз, так і для стримування Росії в майбутньому. У межах навчальної місії ЄС у Німеччині вже пройшли навчання 20 тисяч українців. Я надзвичайно вражений нашими невтомними нідерландськими військовими та відважними українцями!", - йдеться у повідомленні.

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Німеччина (7523) Нідерланди (1601) військові навчання (2785)


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