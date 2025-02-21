Рашисти атакували Куп’янськ безпілотником: постраждали троє поліцейських
Російські загарбники атакували безпілотником автомобіль правоохоронців у Куп'янську.
Про це повідомила поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару троє поліцейських дістали акубаротравми.
"21 лютого о 7:55 військові рф завдали удар БпЛА, попередньо типу "Молнія", по місту Куп’янськ. Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль, в якому знаходились поліцейські. Відтак троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.
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