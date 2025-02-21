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Новини Війна
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Рашисти атакували Куп’янськ безпілотником: постраждали троє поліцейських

РФ вдарила по Куп’янську безпілотником. Постраждали поліцейські

Російські загарбники атакували безпілотником автомобіль правоохоронців у Куп'янську.

Про це повідомила поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару троє поліцейських дістали акубаротравми.

"21 лютого о 7:55 військові рф завдали удар БпЛА, попередньо типу "Молнія", по місту Куп’янськ. Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль, в якому знаходились поліцейські. Відтак троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни вдруге обстріляли Куп’янськ, загинула 1 людина. ФОТОрепортаж

Автор: 

війна (1443) обстріл (29575) Нацполіція (15327) Харківська область (1214) Куп’янський район (273) Куп’янськ (821) війна в Україні (5022)


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